Whatsapp Delta .. كيفية تنزيل واستخدام واتس اب دلتا

واتس اب دلتا هو من بين الإصدارات المعدلة من تطبيق واتس اب وهو من أكثر تلك التطبيقات الشائعة بشكل متزايد بين مستخدمي واتساب على مستوى العالم، كما يختار العديد من الأشخاص من المستخدمين تطبيق Whatsapp Delta ليكون بديلًا عن التطبيق الرسمي لتوفر به العديد من الميزات الإضافية التي تلفت الأنظار بشكل مثير، وبالرغم من انتشار التطبيق إلا أنه لا يزال هناك مستخدمون يتساءلون عن كيفية تنزيل واستخدام واتس اب دلتا .. فيما يلي نطلعك على المزيد من التفاصيل.

كيفية تنزيل واتس اب دلتا

تطبيق واتس اب دلتا له الكثير من المزايا والعيوب فهو نسخة معدلة من Whatsapp الأصلي ويتضمن وظائف إضافية منها أنه يمكّن مستخدميه من إرسال رسائل مجدولة يتم إرسالها تلقائيًا في الوقت المحدد من قِبل مرسل الرسالة، وقد تم تطوير تطبيق Whatsapp Delta مثله مثل الإصدارات المختلفة الأخرى بهدف تقديم واجهة جذابة للجمهور، ولهذا فقد أصبح من أشهر تطبيقات المراسلة الفورية على مستوى العالم.

تتمكن من تثبيت تطبيق واتساب دلتا Whatsapp Delta على جوالك عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم البحث عن Whatsapp Delta على متجر جوجل بلاي Google Play

ثم تنقر على أيقونة التطبيق عندما تجدها.

ثم انقر على زر تثبيت.

إذا ظهرت لك رسالة عدم التمكن من التثبيت للتطبيقات الغير موثوق بها فيمكنك الدخول إلى الإعدادات ثم الإعدادات المتقدمة، ثم النقر على الأمان.

انقر بعدها على التطبيقات من مصادر غير معروفة للتنشيط، ثم أعد التثبيت مرة أخرى ليتم تنزيل واتساب دلتا على جهازك الأندرويد.

مميزات واتس اب دلتا WhatsApp Delta

بالإضافة إلى تقديم النسخة المطورة والمعدلة من واتساب الأصلي مع تقديم المظهر المرئي المرضي لكافة المستخدمين فهو تطبيق يشتمل على العديد من المميزات البارزة، وهي تأتي على النحو التالي: