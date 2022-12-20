واتساب “WhatsApp” تُطلق ميزة جديدة خاصة بحذف الرسائل خلال المحادثات

أطلقت منصة واتساب “WhatsApp” ميزة جديدة تسمح للمُستخدم بإجراء جديد يتعلق بخيارات حذف الرسائل إذا تم النقر عليها عن طريق الخطأ.

يسمح WhatsApp للمُستخدمين بحذف الرسائل التي تم إرسالها إلى الآخرين، أو إلى أي شخص آخر، ويوفر خيارين وهما: “الحذف لدي” الذي يتم حذف الرسالة فقط لدى المُرسل، أما الخيار الثاني “الحذف للجميع” فهو يوفر حذف الرسائل حتى لدى مُستقبل الرسالة خلال المحادثات.

لكن قد يحاول المُستخدم التراجع عن إرسال الرسالة، لكنه ينقر عن طريق الخطأ على خيار الحذف لديه فقط، والذي لا يسمح له بتغيير خيار حذفها للجميع بعد أن تم حذفها لديه، لذلك وفرت واتساب هذه الميزة الجديدة لإنقاذ المُستخدمين من الإحراج المُحتمل لأنهم حذفوا رسالة عن طريق الخطأ فقط.

وتوفر هذه الميزة الجديدة، التي تمت تسميتها بـ “الحذف غير المقصود”، وتظهر عن طريق نافذة مُدتها خمس ثوان للسماح للمُستخدمين بتغيير إجراء الإزالة وحذف رسائلهم خلال الدردشات الفردية أو الجماعية وحذفها مع الجميع.

وأوضحت WhatsApp أن الميزة الجديدة ستكون متاحة لجميع المستخدمين على أنظمة “Android” و”Apple iOS” و “Google’.

ووفقًا لتقرير جديد صادر من الموقع المُتخصص في مُراقبة الميزات التجريبية في خدمة المراسلة الفورية “WABetaInfo”، فإن هذه الخدمة قد بدأت بالفعل في اختبار وظائف هذه الميزة الجديدة مع بعض مستخدمي Android و iOS، وذلك منذ شهر أغسطس الماضي من هذا العام (2022).

للإشارة فإن WhatsApp أطلقت خدمة إزالة الرسائل الخاصة بها في عام 2017 للسماح للمستخدمين بحذف الرسائل المرسلة إلى الآخرين، وتم تصميم هذه الميزة لحل مشكلة إرسال الرسائل عن طريق الخطأ في المُحادثات الفردية والجماعية.

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