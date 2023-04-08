WhatsApp| يُسعد جميع مستخدمي الأندرويد بهذه الميزة التي تخص جهات الإتصال “مش هتخرج من التطبيق”

إحدى الفوائد الرئيسية لتحديثات الواتساب هي تحسين أداء التطبيق وتعزيز الأمان والخصوصية به، مما يساعد على توفير تجربة استخدام أفضل للمستخدمين، كما تساعد التحديثات في إضافة ميزات جديدة أو تحسين الميزات الحالية، مما يطور ويحسن عملية التواصل وتبادل المعلومات بين المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتحديثات أيضًا حل مشاكل معينة وإصلاح الأخطاء التي تم العثور عليها في الإصدارات السابقة، مما يساعد على تحسين تجربة المستخدم بشكل عام، لذلك من المهم تثبيت التحديثات الجديدة للواتساب بشكل منتظم للاستفادة من جميع الفوائد التي توفرها.

ميزة جديدة من واتساب

قدم WhatsApp beta لنظام Android ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة جهات الاتصال وتعديلها دون مغادرة التطبيق، هذه الميزة متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين يقومون بتثبيت أحد أحدث إصدارات WhatsApp beta لنظام Android من متجر Google Play.

إدارة جهات الاتصال داخل التطبيق

في الأيام القليلة الماضية، أطلق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة جهات اتصال أو تعديل معلوماتهم دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، يجب الإشارة إلى أنه كان هناك بالفعل اختصار لإضافة جهات اتصال، ولكنه كان يعتمد على توجيه المستخدمين إلى تطبيق جهات الاتصال على أجهزتهم.

بفضل آخر تحديثات WhatsApp beta لنظام أندرويد، يمكن لبعض مختبري الإصدار التجريبي الآن بسهولة إضافة جهات اتصال جديدة إلى قائمة جهات الاتصال أو حساب Google دون مغادرة التطبيق، كما هو موضح في الصورة التالية:

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إضافة جهات اتصال مباشرة داخل تطبيق واتساب، هذا يعني أن المستخدمين لن يحتاجوا بعد الآن إلى التبديل بين التطبيقات، إذا كنت مهتمًا باكتشاف ما إذا كانت الميزة متاحة بالفعل لحساب WhatsApp الخاص بك، فافتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك داخل WhatsApp وحدد الخيار “جهة اتصال جديدة”: في حالة ظهور القسم الموضح في لقطة الشاشة أعلاه، فهذا يعني أنه يمكنك بالفعل إضافة جهات اتصال دون مغادرة WhatsApp.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إضافة أرقام غير معروفة إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك عندما يتواصلون معك على الواتساب، دون التبديل إلى تطبيق جهات الاتصال، لاحظ أن هذه الميزة لا تقتصر على عملية إضافة جهات اتصال فقط، لكن يمكن للمستخدمين أيضًا تعديل معلومات جهة الاتصال.

فائدة هذه الميزة الجديدة

تساعد هذه الميزة المستخدمين على توفير الوقت: تستغرق إضافة جهة اتصال أو تعديلها داخل التطبيق بضع ثوانٍ فقط، بينما قد يستغرق التبديل إلى تطبيق جهات الاتصال ثم إدارة جهة اتصال وقتًا أطول قليلاً.

بالإضافة إلى ذلك، لن يفقد المستخدمون التركيز على نشاطهم الحالي على واتساب، إذا اضطر المستخدم إلى تبديل التطبيقات لإضافة جهة اتصال أو تعديل معلوماتها، فقد ينسون ما كانوا يفعلونه في المحادثة “حصلت كتير معايا أنا شخصيا”.

تتوفر إمكانية إضافة جهات اتصال وتحريرها داخل التطبيق لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام Android، وسيتم طرحه لمزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة.

وسوف نوافيكم بمقال جديدة عبر موقعنا “نجوم مصرية”، في حال ما إذا تم إتاحتها بالفعل أو إضافة ميزة جديدة عبر واتساب، فتابعونا حتى تكونوا على دراية دائمة بكل ما هو حديث في العالم التقني.