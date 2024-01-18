أعلنت مجموعة ميتا المالكة لتطبيق واتساب الذي يعد التطبيق الأول عالمياً في مجال المراسلات الفورية عن قيامه بإضافة ميزة جديدة تتعلق بإدارة القنوات الإخبارية الخاصة بـWhatsApp، وتأتي هذه الميزة بإضافة جديدة لم تكن موجودة من قبل عند إطلاق ميزة القنوات التي أطلقها التطبيق في وقت سابق.

WhatsApp يواصل إبداعه بميزة جديدة تتعلق بإدارة قنوات واتساب الإخبارية

ميزة واتساب الجديدة

ووفق ما أعلنته ميتا فإنه الآن أصبح لدى المستخدمين القدرة على إضافة أكثر من مدير للقناة الواحدة، والذي يعمل كأدمن ويتحكم في الحساب ويبث الأخبار أو المعلومات، وذلك دون فتح الحساب الأصلي لمالك القناة.

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ويمكن للأدمن التعديل والبث والحذف كيفما يشاء من خلال حسابه الشخصي في القناة التي يعمل أدمن بها، وأشارت ميتا إلى أنه يمكن دعوة 16 حساب للقيام بدور المسؤول أو الأدمن، وذلك بشرط تفعيل حساب المدعو للإدارة لخاصية المصادقة الثنائية من أجل الحفاظ على الأمان والسرية.

وقالت ميتا التي تملك واتساب وإنستجرام وفيس بوك، إن الشخص المدعو لإدارة الحساب لا يحق له ولا يستطيع دعوة الآخرين بالوكالة أو النيابة، ومالك القناة الأصلى وحده فقط هو من يحق له دعوة الآخرين، على أن تستمر الدعوة لمدة 7 أيام، وفي حالة عدم قبولها من الطرف الآخر يتم إلغائها بعد 7 أيام من تلقاء نفسها.