WhatsApp يفاجئ المستخدمين| ميزة تعديل الرسائل في واتس آب والاستعداد لإطلاقها قريبًا

يقوم فرق التطوير في تطبيق الرسائل الفورية واتساب بتجربة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل بعد إرسالها، ويعملون على تحسين هذه الميزة وإضافة المزيد من الخصائص الجديدة لها، استعداداً لإطلاقها في القريب العاجل.

منذ منتصف العام الماضي، ويعمل فريق واتس آب على اختبار ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها، ووفقًا للتقارير الحديثة، يتم الآن الانتقال إلى المراحل الأخيرة من عملية التطوير، استعدادًا لإطلاق هذه الميزة المنتظرة لجميع المستخدمين.

تضمنت آخر نسخة تجريبية من تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا على ميزة تعديل الرسائل، حيث سيظهر نافذة صغيرة للمستخدم تؤكد نجاح عملية التعديل عند الانتهاء منها بنجاح.

لاحظ مستخدمو نسخة التجريبية لتطبيق واتساب على الحاسوب (واتساب ويب) أن ميزة تعديل الرسائل بدأت بالفعل في الظهور لديهم، تماماً كما حدث في النسخة التجريبية على الهواتف المحمولة.

تقدم الميزة الجديدة في واتساب للمستخدمين إمكانية تعديل الرسائل التي تم إرسالها إلى الطرف الآخر، سواء كانت في المحادثات الفردية أو داخل مجموعات الدردشة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 15 دقيقة بعد الإرسال، حيث لن يتمكن المستخدم من تعديل الرسالة بعد هذه الفترة.

تُعَدُ الميزة خيارًا بديلًا أمام المستخدمين، إذا وجدوا أن الرسالة التي أرسلوها غير مناسبة أو تحتوي على أخطاء إملائية، حيث يتمكنون من تعديل الرسالة بدلاً من حذفها أو إرسال رسالة جديدة لإصلاح الخطأ.

يتضمن التحديث الجديد في واتساب علامة “مُعدَّلة” أو “Edited” على أي رسالة يتم تعديلها، وذلك حتى يتمكن جميع الأطراف في المحادثة من معرفة أن الرسالة قد تم تعديلها بعد الإرسال.

تعد ميزة تعديل الرسائل في واتساب من أكثر المزايا المنتظرة من قبل مستخدمي التطبيق، وبعد فترة التجريبية الطويلة، يعتبر إطلاق الميزة وشيكًا في الوقت الحالي.