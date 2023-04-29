تقنية

WhatsApp يطمئن عشّاقه| واتساب يؤكد على الحفاظ على خصوصية مستخدميه بعد إطلاق ميزته الثورية والمنتظرة

إسلام عوض

ما زال تطبيق المراسلات الفورية واتساب يواصل تلبية المستخدمين، ويضيف المزيد من المزايا والتحديثات الدائمة لمواكبة التغيرات والتطورات في مجال المراسلات الفورية، كما أن التحديثات والمزايا المستمرة من الواتساب تأتي في إطار المنافسة القوية بينه وبين التطبيقات الأخرى، مثل تيلجرام وسيجنال وغيرهما.

WhatsApp يطمئن عشّاقه| واتساب يؤكد على الحفاظ على خصوصية مستخدميه بعد إطلاق ميزته الثورية والمنتظرة

واتساب يطلق ميزته الجديدة المنتظرة

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ومؤخراً قام واتساب بإطلاق ميزة جديدة كان ينتظرها المستخدمون منذ فترة طويلة، وهذه الميزة ستجعل المستخدمين قادرين على فتح حساباتهم من العديد من الأجهزة، حيث سيصبح فتح حساب الواتس أب على هاتفك الأساسي وعلى 4 أجهزة أخرى متاحاً خلال وقت قريب، مع إرسال واستقبال الرسائل على جميع الأجهزة في نفس التوقيت.

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وأكد القائمون على تطبيق واتساب أن فتح الحساب على أكثر من جهاز لن يؤثر مطلقاً على خصوصية المستخدمين، كما أنه من مميزات هذه الميزة، أنه إذا كان الحساب على الجهاز الرئيسي غير نشط منذ فترة طويلة، فإنه سيتم الخروج بشكل تلقائي من جميع الأجهزة الأخرى.

وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يصل هذا التحديث لجميع المستخدمين، وسيأتي هذا التحديث مع ميزات أخرى من شأنها تسهيل عملية الدخول للمستخدمين من عدة أجهزة ودون الإعتماد على رمز الكيو آر.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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