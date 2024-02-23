واتساب فعلها ويتأهب لإصدار ميزة ثورية جديدة وإحداث تغيير كبير يتعلق بخصوصية المستخدمين وحماية ملفاتهم الشخصية

يعمل تطبيق المراسلات الفورية واتساب بشكل دائم على حماية المستخدمين، وبين الحين والآخر يطلق ميزة تتعلق بالخصوصية وتعزيزها، ففي عام 2019 تقريباً قام WhatsApp بتعطيل إمكانية تنزيل صورة الملف الشخصي للمستخدمين الآخرين، ولكن هناك طرق كثيرة للإحتيال على هذا الأمر، وذلك من خلال أخذ سكرين شوت، ومن هنا يمكن استخدام هذه الصورة دون إذن أو موافقة صاحبها.

ميزة واتساب الجديدة لتعزيز خصوصية المستخدمين

ومع إمكانية أخذ لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي للمستخدمين، فمن الممكن استخدام هذه الصورة في أشياء ضارة، كما يمكن استخدامها في إنشاء ملف شخصي مزيف، أو مشاركة الصورة مع الآخرين، لذلك كان لابد من وجود حل لهذا الأمر، وهذا ما يجهز له واتساب الآن.

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حيث يختبر واتساب WhatsApp الآن ميزة جديدة تمنع المستخدمين من أخذ لقطة شاشة لأي مستخدم آخر، الأمر الذي يمنع من انتحال شخصيات الآخرين ومضايقتهم، وهذه الميزة ما زالت قيد الإختبار والتجربة الآن لأنظمة الأندرويد، وفي حال القيام بأخذ لقطة شاشة فإنه يظهر شاشة سوداء ورسالة تحذير لأن هذا الأمر يعد انتهاك لخصوصية التطبيق وخصوصية الآخرين.

وقام واتساب بإطلاق هذه الميزة التي تحظر أخذ لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي، لأن أغلب المستخدمين يقومون باستخدام صورهم الشخصية في الملفات الشخصية، ولكن يمكن أيضاً الإحتيال على هذا الأمر باستخدام هاتف آخر والتقاط صورة لصورة الملف الشخصي للآخرين، ولكن واتساب سيمنع أيضاً هذا الأمر في تطويره للميزة الحالية التي أطلقها في أحدث إصدار تجريبي.