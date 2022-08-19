أفضل شركات استضافة مواقع Web hosting 2022

عند البدء في إنشاء موقعك أو متحرك الإلكتروني، تتسائل ما هى أفضل استضافة مواقع عالمية يجب ان تثق بها ويمكن الإعتماد عليها، فأختيار استضافة موقع قوية، وحجز دومين مميز هى الخطوة الأولى والأهم فى إنشاء موقع الكترونى ناجح على الانترنت، وفي السطور القادمة سنتعرف على أفضل شركات أستضافة مواقع لعام 2022.

افضل شركات استضافة مواقع عالمية 2022

في الفقرة التالية سنتعرف على افضل 10 شركات استضافة، والتي حازت على ثقة العملاء حول العالم وجاءت بالترتيب على النحو التالي:

استضافة بلوهوست bluehost

• بعض مميزات شركة بلوهوست:

– دومين مجاني.

– موقع إلكتروني واحد و25 دومين فرعي.

– ترافيك غير محدود.

– لوحة تحكم السي بانل تدعم اللغة العربية.

– شهادة أمان SSL.

– السعر الشهري حوالي 9,9$.

استضافة هوست جيتور hostgator

بعض مميزات شركة هوست جيتور:

– دومين مجاني.

– موقع الكترونى واحد، وعدد لا محدود من الدومينات الفرعية.

– مساحة تخزين وترافيك وقواعد البيانات لا محدود.

– شهادة أمان SSL.

– تثبيت الووردبريس وجوملا بضغطة واحدة.

– السعر الشهري حوالي 9,9$.

استضافة انموشن هوستنج Inmotionhosting

بعض مميزات شركة انموشن هوستنج:

– عدد 2 موقع الكترونى، وعدد لا محدود من الدومينات الفرعية.

– مساحة تخزين 100 جيجا SSD، مع ترافيك لا محدود.

– شهادة امان SSL.

– لوحة تحكم سى بانل.

– تثبيت اكثر من 400 سكربت بضغطة واحدة منهم الووردبريس و دعم PHP8.

– السعر الشهري حوالي 9,8$.

استضافة دومين كوم DomainCom

بعض مميزات شركة دومين كوم:

– منشأ مواقع احترافى لتنشأ موقعك الكترونى احترافى ومتجاوب مع الجوال بدون الحاجة الى خبرة.

– أدوات تحسين الموقع لمحركات البحث.

-السعر الشهري حوالي 9,6$.

استضافة اى بيج Ipage

بعض مميزات شركة اي بيج:

– دومين مجاني.

– استضافة مشتركة واحدة لا محدودة.

– عدد لا محدود من المواقع الالكترونية والدومينات الفرعية وقواعد البيانات.

– شهادة أمان SSL مجانية.

– السعر الشهري حوالي 9,5$.

استضافة هوستنجر Hostinger

بعض مميزات شركة هوستنجر:

– استضافة مشتركة احادية للمبتدئين.

– موقع الكترونى واحد مع 2 دومين فرعى.

– مساحة تخزين 30 جيجا SSD وترافيك ( معدل نقل البيانات) 100 جيجا تستوعب حتى 10 الاف زيارة شهريا.

– عدد 2 قواعد بيانات و 1 حساب FTP.

– السعر الشهري حوالي 9,4$.

استضافة كونتابو Contabo

بعض مميزات شركة كونتابو:

– خطة الاستضافة المشتركة webspace M.

– دومين مجاني.

– عدد 20 قواعد بيانات.

– لوحة تحكم السى بانل التى تدعم اللغة العربية.

– أكثر من 300 سكربت جاهز للتثبيت فى خطوة واحدة منها الووردبريس وجوملا.

– السعر الشهري حوالي 9,3$.

استضافة هوست بابا Hostpapa

بعض مميزات شركة هوست بابا:

– دومين مجاني.

– شهادة امان SSL.

– لوحة التحكم سى بانل التى توفر اللغة العربية.

– السعر الشهري حوالي 8,8$.

استضافة دريم هوست DreamHost

بعض مميزات شركة دريم هوست:

– دومين مجاني.

– شهادة أمان SSL مجانا.

– خطة الاستضافة المشتركة Starter.

– موقع الكترونى واحد.

– مساحة تخزين لا محدودة SSD وترافيك لا محدود.

– السعر الشهري حوالي 8,8$.

استضافة لكويد ويب نيكزس Liquidweb Nexcess

بعض مميزات شركة لكويد ويب نيكزس:

– تعد من أفضل شركات استضافات الووردبريس البريميم فى العالم.

– خطة الأستضافة Spark فى خطة استضافة الووردبريس المدارة .

– موقع الكترونى واحد مع مساحة تخزين 15 جيجا و 2 تيرابايت معدل الترافيك الباندويث.

– 15 أضافة ووردبريس wordpress pluginsبريميم مجانا.

– العديد من الأدوات والاضافات المخصصة لتسريع وحماية مواقع الووردبريس.

– السعر الشهري حوالي 9,9$.