يبحث الكثير عن باقات فودافون فى محرك البحث الشهير “جوجل”، وشركة فودافون هى من أقدم شركات المحمول فى مصر ويعمل بها حوالى 6000 موظف مصرى، من هنا تأتي أهميتها بالنسبة للاقتصاد المصرى وحل مشكلة البطالة لأنها تعتمد على خبرات وأيادى مصرية، وشركة فودافون تتميز بتقديم خدمات الاتصالات والانترنت لأكثر من 25 مليون مصرى، وهى من أكثر الشركات المتميزة في مجال الاتصالات، و تتمتع بخدمة عملاء ممتازة، كما أن أسعارها متوسطة بالمقارنة بباقى الشركات التى تنافسها، وشبكتها تغطى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وسنتحرى الدقة فى كل معلومة ننقلها لكم، وكنا قد كتبنا لكم مقال سابق عن كود تجديد باقة فودافون كاحد أكثر الخدمات التى يبحث عنها العملاء، فإلى نص المقال.

باقات فودافون

تقدم فودافون لعملائها الكثير من الباقات الجديدةلتناسب احتياجتهم، كما تعمل خدمة عملاء فودافون بالرد على استفسارات العملاء ومساعدتهم فى حل مشاكلهم وتسعى الى أن تكون الباقات التى تقدمها تحصل على ارضاء العميل أكثر من باقات اتصالات واورانج وwe وسنعرض لكم أفضل الباقات كالتالى:

فودافون فليكس فليكس 20 فليكس 30 فليكس 50 فليكس 70 فليكس 90 الباقة الأساسية 550 1100 2200 3300 4400 وحدات مجانية – 1100 2200 3300 4400 وحدات للخطوط الجديدة 550 2200 4400 6600 8800 الدقائق والرسائل لفودافون 1 فليكس 1 فليكس 1 فليكس 1 فليكس 1 فليكس الدقيقة لأى شبكة تانية أو خط ارضى 5 فليكس 5 فليكس 5 فليكس 5 فليكس 5 فليكس الرقم المختصر *020# *030# *050# *070# *090# بعد انتهاء فليكساتك كلها: سيتم محاسبتك بسعر موحد للدقيقة والرسالة والميجابايت 19 قرش.

لتجديد الباقة اطلب *225#.

لتزويد فليكساتك اطلب *880#. فودافون فليكس الخط فليكس 20 فليكس 40 فليكس 60 فليكس 80 الرسوم الشهرية 24.41 ج 48.82 ج 73.22 ج 97.63 ج فليكسات الباقة الاساسية 500 1600 2500 3500 الدقيقة لڤودافون و الرسالة لأى شبكة و الميجابايت 1 فليكس 1 فليكس 1 فليكس 1 فليكس الدقيقة لأى شبكة تانية أو خط ارضى 5 فليكس 5 فليكس 5 فليكس 5 فليكس بعد انتهاء فليكساتك كلها: سيكون سعر (دقيقة، رسالة أو ميجابايت) 19 قرش لأى خط محمول. فودافون فليكس الليميت فليكس 20 فليكس 40 فليكس 60 فليكس 80 الرسوم الشهرية 24.41 ج 48.82 ج 73.22 ج 97.63 ج فليكسات الباقة الاساسية 500 1600 2500 3500 الليميت 50 جنيه 50 أو 100 ج 100 أو 150 ج 100, 150 أو 200 ج الدقيقة لڤودافون و الرسالة لأى شبكة و الميجابايت 1 فليكس 1 فليكس 1 فليكس 1 فليكس الدقيقة لأى شبكة تانية أو خط ارضى 5 فليكس 5 فليكس 5 فليكس 5 فليكس بعد انتهاء فليكساتك كلها: سيتم محاسبتك بسعر موحد للدقيقة والرسالة والميجابايت 19 قرش. فليكس اكسترا عند انتهاء الباقة ممكن تزود فليكساتك فى أى وقت فى الشهر ب3 جنيه حد أدنى بدون شروط وبدون حد أقصى للإستخدام. فليكس إكسترا 3 جنيه 60 فليكس فليكس إكسترا 5 جنيه 120 فليكس فليكس إكسترا 10 جنيه 300 فليكس لشراء باقات فليكس اكسترا والاستمتاع بفليكسات أكتر, أطلب #880* ببلاش. باقات الانترنت اكستريم السعر حجم الباقة 5 جنيه 150 ميجا 10 جنيه 500 ميجا 20 جنيه 1100 ميجا 30 جنيه 1800 ميجا 40 جنيه 2500 ميجا 60 جنيه 4000 ميجا 80 جنيه 6000 ميجا 100 جنيه 8000 ميجا 150 جنيه 12000 ميجا باقة ريدي ديجيتال الباقة التفاصيل الباقة الأساسية ب 200 جنيه تدفع مبلغ 200 جنيه وسينشر 2 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى 500 شخص من الجمهور. باقة 350 جنيه تدفع مبلغ 350 جنيه وسينشر 4 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى 1000 شخص من الجمهور. باقة ريدي ديجيتال سيلفر 500 جنية تدفع مبلغ 500 جنيه وسينشر6 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى 1500 شخص من الجمهور. باقة ريدي ديجيتال جولد تدفع مبلغ 750 جنيه وسينشر 8 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى 2000 شخص من الجمهور. باقة ريدي ديجيتال دايموند تدفع مبلغ 1000 جنيه وسينشر 10 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى 2500 شخص من الجمهور. باقة ريدي ديجيتال البلاتينيوم تدفع مبلغ 1300 جنيه وسينشر 12 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى 3000 شخص من الجمهور. خدمات فودافون الإلكترونية مع تطور التكنولوجيا فى هذا العصر أصبح من الضروري على كل شركة أن تواكب هذا التطور وتقدم خدماتها بشكل إلكتروني بسيط، وقد طبقت فودافون هذا الأمر بتفوق واضح وملحوظ عن باقى مثيلاتها فى سوق التقنية المصري، فقد قدمت جميع خدماتها وأشهرهم شحن الرصيد ودفع الفاتورة وغيرها بشكل إلكتروني.

بذلت شركة فودافون الكثير من الجهد كبير حتى تظل على القمة، فهي منذ بداية عملها تُعد أكبر شركة اتصالات فى مصر، حيث يتعدى عدد عملائها 25 مليون مصري، وهذا يرجع إلى ثقة المصريين فى الشركة وخدماتها التى يجدونها مختلفة ومميزة عن أي شركة أخرى، وتهدف دائماً فودافون لإرضاء العميل بكل ما تملك من إمكانيات