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باقات فودافون 2019 وجميع الأرقام والأكواد الهامة لسهولة التواصل مع الشركة

كتب أحمد حسنفي آخر تحديث
باقات فودافون 2019 وجميع الأرقام والأكواد الهامة لسهولة التواصل مع الشركة
باقات فودافون

يبحث الكثير عن باقات فودافون فى محرك البحث الشهير “جوجل”، وشركة فودافون هى من أقدم شركات المحمول فى مصر ويعمل بها حوالى 6000 موظف مصرى، من هنا تأتي أهميتها بالنسبة للاقتصاد المصرى وحل مشكلة البطالة لأنها تعتمد على خبرات وأيادى مصرية، وشركة فودافون تتميز بتقديم خدمات الاتصالات والانترنت لأكثر من 25 مليون مصرى، وهى من أكثر الشركات المتميزة في مجال الاتصالات، و تتمتع بخدمة عملاء ممتازة، كما أن أسعارها متوسطة بالمقارنة بباقى الشركات التى تنافسها، وشبكتها تغطى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وسنتحرى الدقة فى كل معلومة ننقلها لكم، وكنا قد كتبنا لكم مقال سابق عن كود تجديد باقة فودافون كاحد أكثر الخدمات التى يبحث عنها العملاء، فإلى نص المقال.

باقات فودافون

تقدم فودافون لعملائها الكثير من الباقات الجديدةلتناسب احتياجتهم، كما تعمل خدمة عملاء فودافون بالرد على استفسارات العملاء ومساعدتهم فى حل مشاكلهم وتسعى الى أن تكون الباقات التى تقدمها تحصل على ارضاء العميل أكثر من باقات اتصالات واورانج وwe وسنعرض لكم أفضل الباقات كالتالى:

فودافون فليكس

فليكس 20فليكس 30فليكس 50فليكس 70فليكس 90
الباقة الأساسية5501100220033004400
وحدات مجانية1100220033004400
وحدات للخطوط الجديدة5502200440066008800
الدقائق والرسائل لفودافون1 فليكس1 فليكس1 فليكس1 فليكس1 فليكس
الدقيقة لأى شبكة تانية أو خط ارضى5 فليكس5 فليكس5 فليكس5 فليكس5 فليكس
الرقم المختصر*020#*030#*050#*070#*090#

بعد انتهاء فليكساتك كلها:

  • سيتم محاسبتك بسعر موحد للدقيقة والرسالة والميجابايت 19 قرش.
  • لتجديد الباقة اطلب *225#.
  • لتزويد فليكساتك اطلب *880#.

فودافون فليكس الخط

فليكس 20فليكس 40فليكس 60فليكس 80
الرسوم الشهرية24.41 ج48.82 ج73.22 ج97.63 ج
فليكسات الباقة الاساسية500160025003500
الدقيقة لڤودافون و الرسالة لأى شبكة و الميجابايت1 فليكس1 فليكس1 فليكس1 فليكس
الدقيقة لأى شبكة تانية أو خط ارضى5 فليكس5 فليكس5 فليكس5 فليكس

بعد انتهاء فليكساتك كلها:

  • سيكون سعر (دقيقة، رسالة أو ميجابايت) 19 قرش لأى خط محمول.

فودافون فليكس الليميت

فليكس 20فليكس 40فليكس 60فليكس 80
الرسوم الشهرية24.41 ج48.82 ج73.22 ج97.63 ج
فليكسات الباقة الاساسية500160025003500
الليميت50 جنيه50 أو 100 ج100 أو 150 ج100, 150 أو 200 ج
الدقيقة لڤودافون و الرسالة لأى شبكة و الميجابايت1 فليكس1 فليكس1 فليكس1 فليكس
الدقيقة لأى شبكة تانية أو خط ارضى5 فليكس5 فليكس5 فليكس5 فليكس

بعد انتهاء فليكساتك كلها:

  • سيتم محاسبتك بسعر موحد للدقيقة والرسالة والميجابايت 19 قرش.

فليكس اكسترا 

عند انتهاء الباقة ممكن تزود فليكساتك فى أى وقت فى الشهر ب3 جنيه حد أدنى بدون شروط وبدون حد أقصى للإستخدام.

فليكس إكسترا 3 جنيه60 فليكس
فليكس إكسترا 5 جنيه120 فليكس
فليكس إكسترا 10 جنيه300 فليكس

لشراء باقات فليكس اكسترا والاستمتاع بفليكسات أكتر, أطلب #880* ببلاش.

باقات الانترنت اكستريم

السعرحجم الباقة
5 جنيه150 ميجا
10 جنيه500 ميجا
20 جنيه1100 ميجا
30 جنيه1800 ميجا
40 جنيه2500 ميجا
60 جنيه4000 ميجا
80 جنيه6000 ميجا
100 جنيه8000 ميجا
150 جنيه12000 ميجا

 باقة ريدي ديجيتال 

الباقةالتفاصيل
الباقة الأساسية ب 200 جنيهتدفع مبلغ 200 جنيه وسينشر 2 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى  500 شخص من الجمهور.
باقة 350 جنيهتدفع مبلغ 350 جنيه وسينشر 4 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى  1000 شخص من الجمهور.
باقة ريدي ديجيتال سيلفر 500 جنيةتدفع مبلغ 500 جنيه وسينشر6 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى  1500 شخص من الجمهور.
باقة ريدي ديجيتال جولدتدفع مبلغ 750 جنيه وسينشر 8 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى  2000 شخص من الجمهور.
باقة ريدي ديجيتال دايموندتدفع مبلغ 1000 جنيه وسينشر 10 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى  2500 شخص من الجمهور.
باقة ريدي ديجيتال البلاتينيومتدفع مبلغ 1300 جنيه وسينشر 12 بوست على موقع فيسبوك بقدرة وصول إلى  3000 شخص من الجمهور.

خدمات فودافون الإلكترونية

مع تطور التكنولوجيا فى هذا العصر أصبح من الضروري على كل شركة أن تواكب هذا التطور وتقدم خدماتها بشكل إلكتروني بسيط، وقد طبقت فودافون هذا الأمر بتفوق واضح وملحوظ عن باقى مثيلاتها فى سوق التقنية المصري، فقد قدمت جميع خدماتها وأشهرهم شحن الرصيد ودفع الفاتورة وغيرها بشكل إلكتروني.

خدمات فودافون
خدمات فودافون

 

بذلت شركة فودافون الكثير من الجهد كبير حتى تظل على القمة، فهي منذ بداية عملها تُعد أكبر شركة اتصالات فى مصر، حيث يتعدى عدد عملائها 25 مليون مصري، وهذا يرجع إلى ثقة المصريين فى الشركة وخدماتها التى يجدونها مختلفة ومميزة عن أي شركة أخرى، وتهدف دائماً فودافون لإرضاء العميل بكل ما تملك من إمكانيات

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز عن باقات فودافون وكل الخدمات والأكواد التى تساعدكم على التعامل بصورة أوضح وافضل، ونرجو فى حين وجود أى استفسار أن تترك تعليق على المقال، وسوف نقوم بالرد عليكم فى الحال.

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عن الكاتب

أحمد حسن

كاتب ومحرر مصرى .. أهوى كتابة المقالات وبالأخص المقالات الرياضية والفنية وهواياتى قراءة الكتب وممارسة الرياضة..

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