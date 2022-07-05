مواصفات و سعر فيفو Vivo Y77 مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo Y77 في سلسلة Y بمواصفات جيدة من حيث المعالج القوي والشاشة عالية الدقة مع ذاكرة التخزين والرام بالسعة الكبيرة بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة لـ هاتف فيفو Y77 وما هي مميزاته وعيوبه.