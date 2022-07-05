تقنية

مواصفات و سعر فيفو Vivo Y77 مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo Y77 في سلسلة Y بمواصفات جيدة من حيث المعالج القوي والشاشة عالية الدقة مع ذاكرة التخزين والرام بالسعة الكبيرة بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة لـ هاتف فيفو Y77 وما هي مميزاته وعيوبه.

مواصفات Vivo Y77

الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال

الأبعاد • 164x 75.8x 8.3 مم
الوزن • 194 جرام
شبكات الإتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM

• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G، 5G

ذاكرة التخزين والرام

ذاكرة التخزين الداخلية • 128 جيجا مع 8 جيجا رام
• 265 جيجا مع 8 جيجا رام 
الرام • 8 جيحا رام
امكانية إضافة كارت ميموري • يدعم
Vivo Y77 Review

المعالج ونظام التشغيل

نوع المعالج • ميديا MT6833P Dimensity 810
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع • 6 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Mali-G57 MC2
نظام التشغيل • نظام اندرويد 12
واجهة التشغيل • Funtouch

الشاشة

 نوع الشاشة  • IPS LCD
 حجم الشاشة  • 6.5 بوصة
 دقة الوضوح • 1080 × 2408 بيكسل FHD+
 نسبة البيكسل  •401 بيكسل لكل بوصة
مميزات أخرى  • 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين

Vivo Y77 Screen

الكاميرات

الكاميرا الخلفية • يأتي الهاتف بكاميرا ثنائية :

• 50 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 2 ميجا بيكسل

(كاميرا الماكرو)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
الكاميرا الأمامية • 16 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Vivo Y77 Camera

البطارية ونظام الشحن

سعة البطارية • 5000 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Po
قوة الشحن • 18 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكي • لا تدعم
منفذ الشحن • Type C 2.0

مواصفات أخرى

الحماية • بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • يدعم
 خاصية NFC • لا يدعم
ألوان الهاتف • الأسود، الأزرق

Vivo Y77 Colors

سعر Vivo Y77

• السعر بالخارج يبدأ من 840 دولار، أي حوالي 15600 جنيه مصري.

Vivo Y77 Show

مميزات Vivo Y77

• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية.

• الكاميرات الخلفية تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.

• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

عيوب Vivo Y77

• لا يدعم خاصية NFC.

أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها وأسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


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