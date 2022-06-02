مواصفات و سعر فيفو Vivo Y33e 5G مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo Y33e 5G بمواصفات اقتصادية حيث يأتي بمعالج ميديا تيك Dimensity 700 داعم لشبكات 5G مع كاميرا خلفية متواضعة تعطي أداء متوسط وشاشة كبيرة بمساحة 6.5 بوصة بدقة FHD+ وأيضاً ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تصمد للعمل الشاق، والآن سنتحدث عن الكثير من المواصفات الأخرى لهاتف فيفو Y33e 5G، وما هي مميزاته وعيوبه.