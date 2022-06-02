تقنية

مواصفات و سعر فيفو Vivo Y33e 5G مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo Y33e 5G بمواصفات اقتصادية حيث يأتي بمعالج ميديا تيك Dimensity 700 داعم لشبكات 5G مع كاميرا خلفية متواضعة تعطي أداء متوسط وشاشة كبيرة بمساحة 6.5 بوصة بدقة FHD+ وأيضاً ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تصمد للعمل الشاق، والآن سنتحدث عن الكثير من المواصفات الأخرى لهاتف فيفو Y33e 5G، وما هي مميزاته وعيوبه.

مواصفات و سعر فيفو Vivo Y33e 5G مميزاته وعيوبه 1 2/6/2022 - 11:40 م

مواصفات Vivo Y33e 5G

الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
الطول • 164 مم
العرض • 75 مم
السُمك • 8.5 مم
الوزن • 198 جرام
شبكات الإتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G,5G

Vivo Y33e 5G Review 

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخزين الداخلية • 128 جيجا مع 4 جيجا رام
الرام • 4 جيحا رام
امكانية إضافة كارت ميموري • يدعم 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • ميديا تيك MT6833 Dimensity 700
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع • 7 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Mali-G57 MC2
نظام التشغيل • نظام اندرويد 12 
واجهة التشغيل • Origin OS Ocean 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.5 بوصة
نوع الشاشة • IPS LCD
دقة الوضوح • 720 × 1600 بيكسل FHD+
البيكسلات • 270 بيكسل لكل بوصة
نسبة الشاشة • 82.2 % من حجم الهاتف
مميزات أخرى • 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين

Vivo Y33e 5G Screen 

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • يأتي الهاتف بكاميرات ثنائية :

• 13 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 2 ميجا بيكسل

(كاميرا الماكرو)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF
الكاميرا الأمامية • 8 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Vivo Y33e 5G Camera 

البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 5000 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Po
قوة الشحن •           –
الشحن السريع • غير محدد
الشحن الاسلكي • لا تدعم
منفذ الشحن • Type C 2.0 
مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.1, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع، البوصلة، التقارب
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • غير محدد
 خاصية NFC • لا يدعم
ألوان الهاتف • الأسود، الأزرق

Vivo Y33e 5G Colors

سعر Vivo Y33e 5G

• السعر بالخارج 193 دولار، أي حوالي 3600 جنيه مصري.

Vivo Y33e 5G Show

مميزات Vivo Y33e 5G

• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.

• ذاكرة التخزين الداخلية والرام بسعة كبيرة.

• الشاشة تأتي بحجم كبير وبدقة وضوح متوسطة.

• البطارية تأتي بسعة كبيرة تكفي للإستخدام الشاق.

عيوب Vivo Y33e 5G

• الكاميرات لا تدعم عزل الخلفية والتصوير الواسع. 

• لا يدعم خاصية NFC.

Avatar of أحمد شوقي إبراهيم
أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.