مواصفات و سعر فيفو Vivo Y33e 5G مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo Y33e 5G بمواصفات اقتصادية حيث يأتي بمعالج ميديا تيك Dimensity 700 داعم لشبكات 5G مع كاميرا خلفية متواضعة تعطي أداء متوسط وشاشة كبيرة بمساحة 6.5 بوصة بدقة FHD+ وأيضاً ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تصمد للعمل الشاق، والآن سنتحدث عن الكثير من المواصفات الأخرى لهاتف فيفو Y33e 5G، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Vivo Y33e 5G
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
|الطول
|• 164 مم
|العرض
|• 75 مم
|السُمك
|• 8.5 مم
|الوزن
|• 198 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G,5G
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 4 جيجا رام
|الرام
|• 4 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميديا تيك MT6833 Dimensity 700
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 7 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G57 MC2
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• Origin OS Ocean
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.5 بوصة
|نوع الشاشة
|• IPS LCD
|دقة الوضوح
|• 720 × 1600 بيكسل FHD+
|البيكسلات
|• 270 بيكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 82.2 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثنائية :
• 13 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• –
|الشحن السريع
|• غير محدد
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.1, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• غير محدد
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأزرق
سعر Vivo Y33e 5G
• السعر بالخارج 193 دولار، أي حوالي 3600 جنيه مصري.
مميزات Vivo Y33e 5G
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• ذاكرة التخزين الداخلية والرام بسعة كبيرة.
• الشاشة تأتي بحجم كبير وبدقة وضوح متوسطة.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة تكفي للإستخدام الشاق.
عيوب Vivo Y33e 5G
• الكاميرات لا تدعم عزل الخلفية والتصوير الواسع.
• لا يدعم خاصية NFC.