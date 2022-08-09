سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y30 5G

كشفت شركة فيفو الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن هاتفها الجديد فيفو Y30 5G، والذي يأتي بمميزات وإمكانيات عديدة وبسعر اقتصادي، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميديا تيك Dimensity 700، بتكنولوجيا 7 نانو، وبنظام تشغيل أندوريد 12 وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Vivo Y30 5G

أعلنت شركة فيفو عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد 164×75.9×8.3 مم، ووزن 193 جرام. مساحة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا. خامات الهاتف يأتي الهاتف بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة فيفو Funtouch OS 12.0. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 10 وات. يدعم الهاتف • يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G-5G

• يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري.

• يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف سماعات خارجية من نوع Mono.

• يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• يدعم الهاتف منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

• يدعم الهاتف خاصية الـ OTG.

• يدعم الهاتف منفذا الـ USB يأتي من النوع الأحدث Type C.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الإصبع ، الو عن طريق الوجه Face Unlock. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.51 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل، وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميديا تيك Dimensity 700 ثماني النواة، بدقة تصنيع 7 نانو، مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2.

كاميرا هاتف Vivo Y30 5G

كشفت شركة فيفو عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 . الكاميرا الخلفية • بينما تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا مزدوجة على النحو التالي: • تأتي الكاميرا الأولي الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8. • تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

• يتوفر الهاتف باللون الأزرق وباللون الأسود.

سعر هاتف Vivo Y30 5G

أعلنت شركة فيفو عن سعر هاتفها الجديد في الأسواق العالمية، وتم تسعير النسخة الـ128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام بسعر 240 دولار أمريكي أي حوالي 4570 جنيه مصري.