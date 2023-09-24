مواصفات هاتف vivo Y22s 4G وسعره في السعودية وبعض الدول العربية

هاتف vivo Y22s 4G هو جهاز ذكي حديث ينتمي إلى سلسلة هواتف فيفو الشهيرة، يتميز هذا الهاتف بمجموعة من الميزات المتطورة التي تجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام في سوق الهواتف الذكية.

vivo Y22s 4G

نبذه عن هافت فيفو واي 22 اس

البطاريات ‎ 1 بطارية ليثيوم أيون مطلوبة. (متضمن) أبعاد المنتج ‎ 16.43 × 7.61 × 0.84 سم؛ 192 جرام تاريخ توفر أول منتج ‎ 9 أكتوبر 2022 الشركة المصنعة فيفو ASIN ‎ B07WHRXSMJ رقم الموديل ‎ 5662396 بلد المنشأ الصين

مواصفات هاتف vivo Y22s 4G

يأتي هاتف Vivo Y22s 4G بالمواصفات التالية:

الشاشة 6.55 بوصة، 90 هرتز، IPS LCD، دقة عالية HD+ (720×1612 بكسل) المعالج Snapdragon 680 4G الذاكرة الداخلية 64 أو 128 جيجابايت الرام 4 أو 6 أو 8 جيجابايت الكاميرا الخلفية 50+2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير/ساعة الأبعاد 164.3×76.1×8.4 ملم يدعم شبكات الهاتف الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G

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مميزات هاتف vivo Y22s 4G

من بين المميزات الرئيسية لهاتف Vivo Y22s 4G:

بطارية كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

يدعم الهاتف شريحتي اتصال وكارت ذاكرة.

أداء مقبول من المعالج في ظل ارتفاع أسعاره لكنه بالتأكيد ليس الأقوى.

تصميم مميز جداً للهاتف بإطار مسطح.

بالنسبة لي الشاشة تتمتع بسطوع عالي يصل إلى 530 nits، ولكننا كنا نفضل أن تكون ذات دقة أفضل.

عيوب موبايل Vivo Y22

لا يدعم الكاميرا ذات الزاوية الواسعة.

شاشة بدقة HD+ بدلاً من FHD+.

صوت أحادي عادي وليس ستيريو.

الهاتف يشبه إلى حد كبير هاتف Vivo Y33a، لكن مع شاشة ذات جودة أقل وكاميرا سيلفي أقل جودة.

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سعر هاتف vivo Y22s 4G

مصر:

للنسخة 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام يبلغ السعر حوالي 5900 جنيه. وبالنسبة للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام فيبلغ سعرها حوالي 7300 جنيه.

السعودية:

سعر النسخة 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام حوالي 670 ريال، ويمكنك الاطلاع على تفاصيل اكثر عن المنتج من هنا.

الإمارات:

للنسخة 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام يبلغ السعر حوالي 590 درهم.