سعر و مواصفات Vivo Y21G مميزاته وعيوبه
قامت شركة فيفو بالإعلان عن هاتفها الجديد Vivo Y21G لينضم هاتفها إلى سلسلة Y الاقتصادية ليقدم بذلك مواصفات جيدة نسبياً حيث تم استخدام معالج متوسط وشاشة بدقة وضوح عادية مع بطارية كبيرة بسعة 5000 بقوة شحن 18 واط، والآن سنتحدث عن الكثير من المواصفات الأخرى عن هاتف Vivo Y21G، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Vivo Y21G
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• فيفو – Vivo Y21G
|تاريخ الإعلان
|• ابريل 2022
|توفر الهاتف
|• ابريل 2022
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
|الطول
|• 164.3 مم
|العرض
|• 76.1 مم
|السُمك
|• 8 مم
|الوزن
|• 182 جرام
|مواد التصنيع
|• خامات من البلاستيك اللامع في الظهر والإطار
شرائح الاتصال والشبكات :-
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكة 2G
|• يدعم
|شبكة 4G,3G
|• يدعم
|شبكة 5G
|• لا يدعم
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 64 جيجا بايت
|الرام
|• 4 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميديا تيك MT6769 Helio G70
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 12 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G52 2EEMC2
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• Funtouch 11.1
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.5 بوصة
|نوع الشاشة
|• IPS-LCD
|دقة الوضوح
|• 720 × 1600 بكسل FHD+
|البيكسلات
|• 270 بكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 81.1 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون
• الوضع الليلي
• وضع حماية العين
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• كاميرا Vivo Y21G تأتى مزدوجة:
• 13 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(تصوير الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير الفيديو بدقة 1080P FHD
• تدعم التثبيت الرقمي
• تدعم عزل الخلفية
• تدعم الوضع الليلي
• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)
• تدعم الأتوفوكس
• التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
• التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P
• عزل الخلفية
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الإلتقاط
• كشف الوجوه
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
• المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 18 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع
• التعرف على الوجه
• النمط
• كلمة السر
• الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• البوصلة
• التقارب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأزرق
• الأبيض
سعر Vivo Y21G
• السعر بالخارج 180 دولار، أي حوالي 3300 جنيه مصري.
مميزات وعيوب Vivo Y21G
أولاً المميزات :-
• يأتي الهاتف بخامات قوية من البلاستيك اللامع وبتصميم أنيق من فيفو.
• الكاميرات تقدم أداء متوسط سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
ثانياً العيوب :-
• الشاشة تأتي من نوع IPS-LCD بدقة وضوح ضعيفة.
• لا يدعم مستشعر NFC.