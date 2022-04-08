سعر و مواصفات Vivo Y21G مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

قامت شركة فيفو بالإعلان عن هاتفها الجديد Vivo Y21G لينضم هاتفها إلى سلسلة Y الاقتصادية ليقدم بذلك مواصفات جيدة نسبياً حيث تم استخدام معالج متوسط وشاشة بدقة وضوح عادية مع بطارية كبيرة بسعة 5000 بقوة شحن 18 واط، والآن سنتحدث عن الكثير من المواصفات الأخرى عن هاتف Vivo Y21G، وما هي مميزاته وعيوبه.

سعر و مواصفات Vivo Y21G مميزاته وعيوبه 1 8/4/2022 - 8:25 م
المحتويات
مواصفات Vivo Y21G
سعر Vivo Y21G
مميزات وعيوب Vivo Y21G

مواصفات Vivo Y21G

معلومات عامة :-
نوع الهاتف • فيفو – Vivo Y21G
تاريخ الإعلان • ابريل 2022
توفر الهاتف • ابريل 2022 
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
الطول • 164.3 مم
العرض • 76.1 مم
السُمك • 8 مم
الوزن • 182 جرام
مواد التصنيع  • خامات من البلاستيك اللامع في الظهر والإطار 

Vivo Y21G Review

شرائح الاتصال والشبكات :-
شرائح الاتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
شبكة 2G • يدعم
شبكة 4G,3G • يدعم
شبكة 5G • لا يدعم 
الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخزين الداخلية • 64 جيجا بايت
الرام • 4 جيحا رام
امكانية إضافة كارت ميموري • يدعم 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • ميديا تيك MT6769 Helio G70
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع • 12 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Mali-G52 2EEMC2
نظام التشغيل • نظام اندرويد 11
واجهة التشغيل • Funtouch 11.1 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.5 بوصة
نوع الشاشة • IPS-LCD
دقة الوضوح • 720 × 1600 بكسل FHD+
البيكسلات • 270 بكسل لكل بوصة
نسبة الشاشة • 81.1 % من حجم الهاتف
مميزات أخرى  16 مليون لون

• الوضع الليلي

• وضع حماية العين

Vivo Y21G Screen

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • كاميرا Vivo Y21G تأتى مزدوجة:

• 13 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 2 ميجا بيكسل

(تصوير الماكرو)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم التصوير الفيديو بدقة 1080P FHD

• تدعم التثبيت الرقمي

• تدعم عزل الخلفية

• تدعم الوضع الليلي

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)

• تدعم الأتوفوكس

التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي

• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)

• التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
الكاميرا الأمامية • 8 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P

• عزل الخلفية

• وضع التجميل

• تقنية HDR

• إشارة الإلتقاط

• كشف الوجوه

تقنية التثبيت الرقمي (EIS)

• المؤقت الذاتي
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Vivo Y21G Camera

البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 5000 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Po
قوة الشحن • 18 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكي • لا تدعم
منفذ الشحن • Type C 
مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع

• التعرف على الوجه

• النمط

• كلمة السر

• الرقم السري
واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع

• البوصلة

• التقارب
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • يدعم
 خاصية NFC • لا يدعم
ألوان الهاتف • الأزرق

• الأبيض

Vivo Y21G Colors

سعر Vivo Y21G

• السعر بالخارج 180 دولار، أي حوالي 3300 جنيه مصري.

Vivo Y21G Show

مميزات وعيوب Vivo Y21G

أولاً المميزات :-

• يأتي الهاتف بخامات قوية من البلاستيك اللامع وبتصميم أنيق من فيفو. 

• الكاميرات تقدم أداء متوسط سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.

ثانياً العيوب :-

• الشاشة تأتي من نوع IPS-LCD بدقة وضوح ضعيفة.

• لا يدعم مستشعر NFC.

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.



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