سعر و مواصفات Vivo Y21G مميزاته وعيوبه

قامت شركة فيفو بالإعلان عن هاتفها الجديد Vivo Y21G لينضم هاتفها إلى سلسلة Y الاقتصادية ليقدم بذلك مواصفات جيدة نسبياً حيث تم استخدام معالج متوسط وشاشة بدقة وضوح عادية مع بطارية كبيرة بسعة 5000 بقوة شحن 18 واط، والآن سنتحدث عن الكثير من المواصفات الأخرى عن هاتف Vivo Y21G، وما هي مميزاته وعيوبه.