إطلاق Vivo Y21G بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة والمزيد

أطلقت شركة فيفو الصينية رسميًا اليوم Vivo Y21G الهاتف في السوق الخارجية،الذي يأتي ضمن فئة الهواتف ذات الميزانية المنخفضة ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المثير للاهتمام، أن Vivo قدمت نظام التشغيل Android 12 على الهاتف، ويبلغ سعر سعر الهاتف 184 دولار تقريبًا لمتغير تخزين بسعة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، ويأتي بألوان أزرق منتصف الليل و توهج الماس، وفي السطور القادمة المزيد عن مواصفات الهاتف.

Vivo Y21G

مواصفات Vivo Y21G