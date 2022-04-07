إطلاق Vivo Y21G بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة والمزيد
أطلقت شركة فيفو الصينية رسميًا اليوم Vivo Y21G الهاتف في السوق الخارجية،الذي يأتي ضمن فئة الهواتف ذات الميزانية المنخفضة ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المثير للاهتمام، أن Vivo قدمت نظام التشغيل Android 12 على الهاتف، ويبلغ سعر سعر الهاتف 184 دولار تقريبًا لمتغير تخزين بسعة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، ويأتي بألوان أزرق منتصف الليل و توهج الماس، وفي السطور القادمة المزيد عن مواصفات الهاتف.
Vivo Y21G
مواصفات Vivo Y21G
- يتميز هاتف فيفو الجديد بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة، ودقة HD +،وتحتوي على نتوء بشكل قطرة الماء مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 حديثة.
- يحتوي الجهاز على نظام كاميرا مزدوج في الخلف مع عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويضم أيضًا فلاش LED بجانب العدسات.
- في مقدمة الهاتف يحتوي على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي،وتأتي هذه الكاميرا مع ميزات مثل الوضع الرأسي المخصص و HDR و Super Macro والمزيد.
- يحتوي هاتف فيفو Y21G على مجموعة شرائح MediaTek Helio G70 تقوم بتشغيله ومقترنة مع ما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من التخزين الداخلي، ومن المثير للاهتمام، أن الجهاز سيأتي أيضًا بخاصية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.
- و بالنسبة للبطارية فيحتوي الهاتف الذكي على بطارية غير قابلة للإزالة بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات.
- سيعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل FunTouchOS 12 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 12.
- يحتوي Vivo Y21G على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مواجه للجانب من أجل أمان إضافي.
- فيما يتعلق بالاتصال: الهاتف مزود بتقنية Bluetooth v5.0 و Wi-Fi ودعم شريحتي اتصال.