قبل إطلاقه رسميًا ظهور صور لـ Vivo X Fold القابل للطي عالية الدقة بألوان كاشفة

من المقرر أن تطلق شركة فيفو الصينية الهاتف الذكي Vivo X Fold القابل للطي في الحادي عشر من أبريل الجاري في السوق المحلية (الصين)، وقبل ظهوره لأول مرة، شارك المرشد Ishan Agarwal عبر موقع (MySmartPrice) صور عالية الدقة للهاتف الذكي، وظهر الجهاز بلونين من ألوانه في الصور، جيث يأتي الهاتف الرائد بخيارات اللون الأسود / الرمادي والأزرق، ويظهر تصميم الهاتف الذكي القابل للطي في الصورتين أنه يحتوي على شاشة خارجية منحنية قليلاً.

Vivo X Fold

مواصفات الهاتف Vivo X Fold القابل للطي