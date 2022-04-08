قبل إطلاقه رسميًا ظهور صور لـ Vivo X Fold القابل للطي عالية الدقة بألوان كاشفة
من المقرر أن تطلق شركة فيفو الصينية الهاتف الذكي Vivo X Fold القابل للطي في الحادي عشر من أبريل الجاري في السوق المحلية (الصين)، وقبل ظهوره لأول مرة، شارك المرشد Ishan Agarwal عبر موقع (MySmartPrice) صور عالية الدقة للهاتف الذكي، وظهر الجهاز بلونين من ألوانه في الصور، جيث يأتي الهاتف الرائد بخيارات اللون الأسود / الرمادي والأزرق، ويظهر تصميم الهاتف الذكي القابل للطي في الصورتين أنه يحتوي على شاشة خارجية منحنية قليلاً.
Vivo X Fold
مواصفات الهاتف Vivo X Fold القابل للطي
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- يحتوي الهاتف الذكي على شاشة AMOLED خارجية مقاس 6.53 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9.
- تحتوي الشاشة على فتحة مثقبة فيها كاميرا الصور الشخصية (السيلفي ).
- عندما يتم فتح الجهاز، فإنه يحتوي على شاشة AMOLED كبيرة قابلة للطي مقاس 8.03 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4: 3.5، التي تتميز بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 2k.
- يتم دعم آلية طي الهاتف الذكي بمفصلة جناح من الدرجة الفضائية.
- يحتوي Vivo X Fold على جزيرة كاميرا كبيرة الحجم في الخلف مع عدسة رئيسية 50 ميجابكسل بفتحة F / 1.75، إضافة إلى عدسة عريضة 48 ميجابكسل، وكاميرا بورتريه بدقة 12 ميجابكسل (طول بؤري 47 مم)، وعدسة بريسكوب 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x ودعم تقريب رقمي 60x.
- سيأتي الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.
- سيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC المقترن مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.
- من المتوقع أن تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وتخزين سريع UFS 3.1.
- سيحتوي الهاتف على بطارية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي 66 وات 50 وات اللاسلكي.