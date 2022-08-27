تقنية

مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G

نعيم الشامي

يأتي هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G بمواصفات جيدة نوعا ما حيث يدعم شبكة اتصال الجيل الخامس بسرعة تصل حتى 4.7 جيجا بايت، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ويتوافر هاتف Vivo الجديد 2022  Vivo V25 Pro 5G بنسختين من الرمات وتكون إما 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت أو 12 جيجابايت/256 جيجابايت، ويبلغ طول الهاتف 158.9مم وعرض 73.5مم وسمك 8.6 مم، وسيكون جوال Vivo الجديد متاحا بالألوان الأزرق والأسود، بالإضافة إلى نظام تشغيل اندرويد 12 وواجهة مستخدم Funtouch 12.

مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G

مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G

  1. يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
  2. يتوافر منافذ في جوال Vivo لشريحتي اتصال ونوعها نانو سيم.
  3. دقة تصوير الفيديو في الكاميرا الخلفية على الشكل التالي: دقة 2160P 4K، و دقة 1080P FHDمع ميزة تصوير الفيديو بالحركة البطيئة.

    مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G
    مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G
  4. دقة تصوير فيديو في الكاميرا الأمامية 2160P 4K، ودقة 1080P FHD
  5. يُقدم Vivo V25 Pro 5G شاشة من نوع AMOLED ودقتها 1080×2376 بكسل (+FHD) معد معدل تحديث 120 هرتز.

    مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G
    مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G
  6. يدعم جوال فيفو الشحن السريع بقدرة 66 واط ويمكن شحن 71 في المئة في 30 دقيقة.
  7. المعالج من نوع MediaTek Dimensity 1300 بدقة تصنيع 6 نانومتر وهو ثماني النواة.
  8. تحتوي علبة الهاتف على الجهاز والسماعات ودبوس ﻹخراج الشرائح وحراب حماية وشاحن أساسي وجراب حماية.

    مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G
    جوال Vivo V25 Pro 5G
  9. ذاكراة الوصول العشوائي حجمها 8 أو 12 جيجا بايت ونوعها LPDDR4x في جوال Vivo V25 Pro 5G
  10. ذاكراة التخزين الداخلي 128 أو 256 ونوعها UFS 3.1

شاشة جوال فيفو Vivo V25 Pro 5G

نوعها AMOLED
حجمها 6.56 انش
دقتها 2376×1080بكسل FHD
كثافة البيكسلات فيها 398 بكسل في كل إنش
أبعادها 20:9
معدل تحديث الشاشة 120 هرتز
مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G
مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G

معالج جوال فيفو Vivo V25 Pro 5G

نوعه MediaTek Dimensity 1300
المعمارية 6 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة Mali-G77 MC9
الرامات 8 – 12 GB
ذاكرة التخزين الداخلية  128 أو 256 GB
الذاكرة الخارجية لا يدعم
نظام التشغيل اندرويد 12
مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G
مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G

كاميرا جوال فيفو Vivo V25 Pro 5G

الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 64 MB
الكاميرا (2) 8  MB
الكاميرا (3) 2 MB
الكاميرا الأمامية 32 MB
مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G
جوال فيفو الجديد

شاحن وبطارية جوال فيفو Vivo V25 Pro 5G

الشحن 66 واط يُمكن شحن 100% خلال 30 دقيقة
نوعها ليثيوم بو
سعتها 4500 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة
مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G
جوال فيفو

سعر جوال فيفو Vivo V25 Pro 5G

سعره في السعودية 1680 ريال
سعره في المغرب 4600 درهم
سعره في مصر  8600 جنيه
سعره في الجزائر 63600 دينار
سعره في أنحاء العالم 450 دولار أمريكي
مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G
مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G

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نعيم الشامي

مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين
كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    القنوات دى مش موجوده على النايل سات

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