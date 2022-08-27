يأتي هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G بمواصفات جيدة نوعا ما حيث يدعم شبكة اتصال الجيل الخامس بسرعة تصل حتى 4.7 جيجا بايت، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ويتوافر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G بنسختين من الرمات وتكون إما 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت أو 12 جيجابايت/256 جيجابايت، ويبلغ طول الهاتف 158.9مم وعرض 73.5مم وسمك 8.6 مم، وسيكون جوال Vivo الجديد متاحا بالألوان الأزرق والأسود، بالإضافة إلى نظام تشغيل اندرويد 12 وواجهة مستخدم Funtouch 12.

مواصفات وسعر هاتف Vivo الجديد 2022 Vivo V25 Pro 5G

يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. يتوافر منافذ في جوال Vivo لشريحتي اتصال ونوعها نانو سيم. دقة تصوير الفيديو في الكاميرا الخلفية على الشكل التالي: دقة 2160P 4K، و دقة 1080P FHDمع ميزة تصوير الفيديو بالحركة البطيئة. دقة تصوير فيديو في الكاميرا الأمامية 2160P 4K، ودقة 1080P FHD يُقدم Vivo V25 Pro 5G شاشة من نوع AMOLED ودقتها 1080×2376 بكسل (+FHD) معد معدل تحديث 120 هرتز. يدعم جوال فيفو الشحن السريع بقدرة 66 واط ويمكن شحن 71 في المئة في 30 دقيقة. المعالج من نوع MediaTek Dimensity 1300 بدقة تصنيع 6 نانومتر وهو ثماني النواة. تحتوي علبة الهاتف على الجهاز والسماعات ودبوس ﻹخراج الشرائح وحراب حماية وشاحن أساسي وجراب حماية. ذاكراة الوصول العشوائي حجمها 8 أو 12 جيجا بايت ونوعها LPDDR4x في جوال Vivo V25 Pro 5G ذاكراة التخزين الداخلي 128 أو 256 ونوعها UFS 3.1

شاشة جوال فيفو Vivo V25 Pro 5G

نوعها AMOLED حجمها 6.56 انش دقتها 2376×1080بكسل FHD كثافة البيكسلات فيها 398 بكسل في كل إنش أبعادها 20:9 معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

معالج جوال فيفو Vivo V25 Pro 5G

نوعه MediaTek Dimensity 1300 المعمارية 6 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة Mali-G77 MC9 الرامات 8 – 12 GB ذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 256 GB الذاكرة الخارجية لا يدعم نظام التشغيل اندرويد 12

كاميرا جوال فيفو Vivo V25 Pro 5G

الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 64 MB الكاميرا (2) 8 MB الكاميرا (3) 2 MB الكاميرا الأمامية 32 MB

شاحن وبطارية جوال فيفو Vivo V25 Pro 5G

الشحن 66 واط يُمكن شحن 100% خلال 30 دقيقة نوعها ليثيوم بو سعتها 4500 ملي أمبير غير قابلة للإزالة

سعر جوال فيفو Vivo V25 Pro 5G

سعره في السعودية 1680 ريال سعره في المغرب 4600 درهم سعره في مصر 8600 جنيه سعره في الجزائر 63600 دينار سعره في أنحاء العالم 450 دولار أمريكي

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