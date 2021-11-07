تسريب المواصفات الكاملة لهاتف Vivo V23e .. تصميم فائق النحافة

كشفت مؤخرًا التقارير التقنية أن شركة فيفو قد تطلق هاتفها الذكي الجديد Vivo V23e في وقت ما من هذا الشهر، وقد أظهر مقطع فيديو عملي للهاتف في وقت سابق من الشهر الجاري ، الكثير من المعلومات عن مواصفات الجهاز قبل الإطلاق الرسمي، كما أُدرج الهاتف عبر شبكة الإنترنت على موقع Vivo Vietnam مع بعض تفاصيله الرئيسية، والتي كان أبرزها تأكيد أن مظهر الجهاز سوف يتميز V23e بتصميم فائق النحافة.

Vivo V23e

مواصفات Vivo V23e

الشاشة

كشفت التسريبات أن الهاتف المرتقب من فيفو أنه يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة توفر دقة Full HD+، وتحتوي الشاشة أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بخاصية ضبط تلقائي للصورة بفتحة عدسة f / 2.0.

الكاميرا

وفي خلف الجهاز يحتوي على إعداد الكاميرا المكونة من:

كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.79 .

عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

المعالج

سيقوم بتشغيل Vivo V23e مجموعة شرائح Helio G96 ، وليس Helio A22 كما جاء في قائمة Geekbench مؤخرًا، ويقترن المعالج مع ما يصل إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت للتخزين.

ميزات إضافية أخرى في هاتف Vivo V23e

يعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 11 الذي يعمل بنظام التشغيل FunTouch OS 12 .

ياتي مع بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.

مزود بفتحة بطاقة SIM المزدوجة.

يدعم الاتصال Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.2 و USB-C و GPS .

ياتي مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة.

أبعاد الجهاز والوزن : تبلغ أبعاد الجهاز 160.87 × 74.28 × 7.36 / 7.41 ملم ، ويزن 172 جرامًا.