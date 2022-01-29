مقارنة مواصفات هاتف Vivo V23 5G و  Vivo V23 Pro

بعد الإطلاق الأولي لـ V23e في أواخر عام 2021 ، توسعت سلسلة V23 في بداية هذا الشهر مع الهواتف الأكثر تقدمًا وإصدار هاتفي Vivo V23 5G و Vivo V23 Pro، حيث ظهر الجهازان لأول مرة بميزتين قاتلتين يصعب العثور عليهما في الهواتف الأخرى وهما تصميم متغير اللون وكاميرات أمامية مزدوجة مذهلة، وبعد الإطلاق بدأ الكثير من المستهلكين يتساءلون ما هي الاختلافات بين هذين الطرازين ولماذا يسمى الأخير Pro ، خاصة وأنهما يبدوان متطابقين للوهلة الأولى، لذلك كان لا بد من إجراء مقارنة بين مواصفات الجهازين ، مما يتيح معرفة أيهما يناسب احتياجات المستهلك أكثر.

مقارنة مواصفات Vivo V23 5G و Vivo V23 Pro

التصميم

في الواقع لا توجد فروق كبيرة بين تصميم جهاز Vivo V23 و V23 Pro، فكلاهما يأتي بتصميم مذهل متغير اللون، حيث غطاءهما الخلفي قادر على تغيير اللون عند وضعه تحت أشعة الشمس، والتأثير الذي يخلقه رائع، كما أن الجانب الخلفي مصنوع من الزجاج، والجانب الأمامي يحتوي على شاشة ذات نسبة عالية جدًا إلى الجسم، ويأتي الهاتفين Vivo V23 5G و Vivo V23 Pro من حيث التصميم بدرجة كبيرة مماثلة لتلك الموجودة في هواتف iPhone من Apple، ولكن الفارق وجود كاميرتين أماميتين لصور سيلفي مذهلة.

يعد Vivo V23 5G أصغر قليلاً من Vivo V23 Pro لأنه يحتوي على شاشة أصغر، وهذه قيمة مضافة لأولئك الذين يريدون هاتفًا أسهل في الاستخدام بيد واحدة.

الشاشة

هناك اختلاف وحيد بين شاشتي الهاتفين وهو القطر، حيث يبلغ قطرVivo V23 5G ، 6.44 بوصة ، بينما يبلغ قطر الإصدار Pro ، 6.56 بوصة، وأما لباقي المواصفات الخاصة بالشاشة فهما متشابهان إلى حد كبير، وهي لوحات جيدة جدًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنهما من فئة المتوسطة ​​المدى.

الشاشات هي عبارة عن لوحات AMOLED بدقة +Full HD ، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وشهادة +HDR10 التي تعمل على تحسين جودة الصورة على منصات البث، وتحتوي على قارئ بصمات الأصابع.

المعالج وذواكر التخزين ونظام التشغيل

أهم فرق بين Vivo V23 5G و Vivo V23 Pro هو قسم المعالج، فإن النسخة القياسية V23 مدعومة بمعالج MediaTek Dimensity 920 متوسط ​​المدى الذي تم تصنيعه عند 6 نانومتر مع أقصى تردد يبلغ 2.5 جيجاهرتز، بينما يتم تشغيل الإصدار V23 Pro بواسطة معالج عالي الدقة MediaTek Dimensity 1200 المبني على 6 نانومتر مع أقصى تردد 3 جيجاهرتز.

وبذلك فإن إصدار Pro هو هاتف أكثر قوة وهو أكثر ملاءمة للاعبين والمستخدمين المحترفين بفضل مجموعة الشرائح الأفضل، وعلى الرغم إنها ليست الشريحة الرئيسية الأكثر تقدمًا، لكن أداءها مذهل.

تم تجهيز كلا الهاتفين بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، غير قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة micro SD، ويعمل الهاتفين بنظام التشغيل Android 12 ، المخصص بواسطة نظام Funtouch OS 12.

الكاميرا

يأتي هاتفي Vivo V23 5G و Vivo V23 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية بما في ذلك مستشعران رئيسيان مختلفان: الأول به كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بينما يحتوي الأخير على مستشعر 108 ميجابكسل، أما المستشعران المتبقيان متماثلان تمامًا، وهما كاميرا بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

لكن الميزة القاتلة في هذين الهاتفين هي قسم الكاميرا الأمامية، حيث كلاهما يأتي بكاميرا أمامية مزدوجة بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل (بفتحة بؤرية f / 2.0 وتسجيل فيديو بدقة K5)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

البطارية

بطارية Vivo V23 Pro أكبر قليلاً من تلك الموجودة في الإصدار الأساسي التي تبلغ 4300 مللي أمبير مقابل 4200 مللي أمبير، هذا يعني أن عمر البطارية سيكون أطول قليلاً، ويدعم كلا الهاتفين الشحن السريع 44 واط.

وفيما يلي جدول بكامل مواصفات الهاتفين Vivo V23 5G و Vivo V23 Pro

الميزة Vivo V23 5G فيفو في 23 برو الأبعاد والوزن 157.2 × 72.4 × 7.6 ملم ،

179 جم 159.5 × 73.3 × 7.4 ملم ،

171 جرام الشاشة 6.44 بوصة ، 1080 × 2400 بكسل (Full HD +) ، AMOLED 6.56 بوصة ، 1080 × 2400 بكسل (Full HD +) ، AMOLED المعالج Mediatek Dimensity 900 ، ثماني النواة 2.5 جيجا هرتز Mediatek Dimensity 1200 ، ثماني النواة 3 جيجاهرتز ذالاكرة 8 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت – 12 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت – 12 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت برنامج التشغيل Android 12 ، Funtouch OS 12 Android 12 ، Funtouch OS 12 الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، Bluetooth 5.2 ، GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، Bluetooth 5.2 ، GPS الكاميرات ثلاثية 64 + 8 + 2 ميجابيكسل ، f / 1.9 + f / 2.2 + f / 2.4

كاميرا أمامية مزدوجة 50 + 8 ميجابيكسل f / 2.0 و f / 2.3 ثلاثية 108 + 8 + 2 ميجابيكسل ، f / 1.9 + f / 2.2 + f / 2.4

كاميرا أمامية مزدوجة 50 + 8 ميجابيكسل f / 2.0 و f / 2.3 البطارية 4200 مللي أمبير ، شحن سريع 44 وات 4300 مللي أمبير ، شحن سريع 44 وات ميزات إضافية 5G ، بطاقتي SIM ، لون متغير للخلف 5G ، بطاقتي SIM ، لون متغير للخلف

سعر Vivo V23 5G و Vivo V23 Pro

يبدأ سعر Vivo V23 5G من 360 يورو / 401 دولارًا ، بينما يبدأ سعر إصدار Pro من 460 يورو / 513 دولارًا، وبنتيجة المقارنة يعد الإصدار Pro أفضل، لأنه يأتي بكاميرا رئيسية أفضل ومجموعة شرائح فائقة وبطارية أكبر قليلاً، واما بالنسبة لباقي المواصفات، إذا استبعدنا الأبعاد، فإن الجهازين متطابقين.