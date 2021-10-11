تأكيد موعد إطلاق Vivo V21 5G Neon Spark .. بتصميم جذاب وبلون نيون

بواسطة سمير زيادة

نُشر في الأسبوع الماضي تقرير ادعى أن فيفو V21 5G سوف تكون متاحة قريبًا بلون النيون والبداية ستكون في الهند، حيث كشفت Vivo أن اللون الجديد سيطلق عليه Neon Spark وسيتم إطلاقه في 13 أكتوبر ، ويشير التقرير إلى أن مظهر طراز  Vivo V21 5G Neon Spark، سيتم بيعه إضافة إلى متغيرات الألوان الأخرى لـ V21 5G مثل أزرق الغسق، غروب الشمس المبهر، أبيض القطب الشمالي ، ويبدو أنه بصرف النظر عن وظيفة الطلاء الجذابة ذات اللون الأصفر الفاتح، لن يكون لمتغير نيون سبارك أي فرق مقارنة بالمتغيرات المتاحة حاليًا.

تأكيد موعد إطلاق Vivo V21 5G Neon Spark .. بتصميم جذاب وبلون نيون

Vivo V21 5G

تأكيد موعد إطلاق Vivo V21 5G Neon Spark .. بتصميم جذاب وبلون نيون
تأكيد موعد إطلاق Vivo V21 5G Neon Spark .. بتصميم جذاب وبلون نيون

مواصفات  Vivo V21 5G

شاشة العرض

يحتوي V21 5G على شاشة من نوع AMOLED ، ومقاس 6.44 بوصة توفر دقة Full HD + ، ومعدل تحديث 90 هرتز

الكاميرات

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية لصور السيلفي، بدقة 44 ميجابكسل تدعم OIS مع فلاش LED مزدوج، وفي الخلف يحتوي على  إعداد كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

المعالج

يتم تشغيل هاتف  Vivo V21 5G بواسطة مجموعة شرائح Dimensity 800U ، ومقترن مع ما يصل إلى سعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت / 256 جيجابايت للتخزين  UFS 2.2، و يعمل الجهاز بنظام FunTouch OS 11.1  بالاستناد إلى نظام  Android 11.

البطارية والشحن

يحتوي V21 5G على بطارية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

ميزات إضافية أخرى:

  • الجهاز مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة.
  • يوجد بالهاتف فتحة SIM مشتركة لإضافة بطاقة microSD.
  • في الوقت الحالي، يتم تسعير إصدارات التخزين: 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين بسعر (حوالي 399 دولارًا أمريكيًا)، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت بسعر (حوالي 439 دولارًا أمريكيًا).


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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.

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