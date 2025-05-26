vivo T4 Ultra.. هاتف جديد بذكاء اصطناعي وكاميرات متقدمة

تستعد شركة vivo لإطلاق هاتفها الجديد T4 Ultra خلال شهر يونيو، وفقاً لأحدث التسريبات، ليصبح أحدث عضو في سلسلة T4 التي تضم بالفعل هواتف T4 وT4x، مع توقعات بظهور نسخة أخف باسم T4 Lite قريباً.

أداء محسّن بمعالج Dimensity 9300+

سيأتي vivo T4 Ultra مزوداً بمعالج MediaTek Dimensity 9300+، وهو تطور طبيعي عن الجيل السابق T3 Ultra الذي استخدم معالج Dimensity 9200+، وسيدعم الهاتف نظام التشغيل Funtouch OS 15 المبني على Android 15، ما يضمن للمستخدم تجربة برمجية حديثة ومتوافقة مع آخر مزايا أندرويد.

شاشة OLED عالية الجودة

تشير التسريبات إلى أن T4 Ultra سيأتي بشاشة OLED بقياس 6.67 بوصة بدقة “1.5K” ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يجعله مناسباً لمحبّي الترفيه والألعاب بفضل عرض مرئي سلس وجودة ألوان عالية.

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كاميرات بدقة عالية وتقنيات تصوير احترافية

من أبرز ما يميز الجهاز الجديد هو نظام الكاميرا المتطور، الذي يتضمن:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مع مستشعر Sony IMX921 المعروف بجودته العالية في التقاط الصور.

كاميرا بيريسكوبية (Periscope Telephoto) بدقة 50 ميغابكسل، لتوفير تقريب بصري عالي الجودة، هذه التوليفة تجعل الهاتف مناسبًا لعشّاق التصوير، خاصة مع دعمه لتقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور.

مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة

تسعى vivo إلى الترويج للهاتف بصفته مدعوماً بعدة مزايا ذكية، أبرزها:

AI Image Studio لتحسين الصور تلقائياً.

AI Erase 2.0 لإزالة العناصر غير المرغوبة من الصور بدقة.

Live Cutout لعزل الأشخاص أو الأشياء من الخلفية بطريقة فورية وسلسة.

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بطارية قوية وشحن فائق السرعة

يُتوقع أن يدعم هاتف T4 Ultra شحنًا سلكيًا فائق السرعة بقوة 90 واط، مما يتيح للمستخدم شحن الجهاز في وقت قياسي، كما سيحمل ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ما يعزز من قدراته في تعدد المهام وتشغيل التطبيقات بسلاسة.

إطلاق vivo T4 Ultra

رغم أن الإطلاق الأولي متوقع في الهند خلال يونيو 2025، إلا أنه من المرجّح أن يمتد طرح الهاتف إلى الأسواق العالمية لاحقًا، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد بسلسلة T من vivo التي تجمع بين الأداء القوي والسعر المنافس.

التسعير المتوقع

لم يتم الكشف رسمياً عن السعر بعد، لكن تشير التوقعات إلى أن vivo T4 Ultra سيطرح في فئة الهواتف المتوسطة العليا، بسعر يقدّر بحوالي 28,000 روبية هندية، أي ما يعادل تقريبًا، 335 دولاراً أميركيا، ونحو 15,000 جنيه مصري، وقرابة 1,250 ريال سعودي.