مواصفات و سعر فيفو vivo iQOO 9T مميزاته وعيوبه

vivo iQOO 9T هاتف جديد من شركة فيفو يأتي بمواصفات ومميزات عديدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G, والشاشة الكبيرة من نوع أموليد المميز، وذاكرة التخزين الداخلية والرام بسعة كبيرة، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، والكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف فيفو iQOO 9T وما هي مميزاته وعيوبه.