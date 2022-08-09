مواصفات و سعر فيفو vivo iQOO 9T مميزاته وعيوبه
vivo iQOO 9T هاتف جديد من شركة فيفو يأتي بمواصفات ومميزات عديدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G, والشاشة الكبيرة من نوع أموليد المميز، وذاكرة التخزين الداخلية والرام بسعة كبيرة، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، والكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف فيفو iQOO 9T وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات vivo iQOO 9T
شبكات الإتصال
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكات الإتصال
|• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G،
|دعم شبكة 5G
|• يدعم شبكة 5G
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 730
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• Funtouch 12
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 8 جيجا رام
• 256 جيجا مع 12 جيجا رام
|الرام
|• 8، 12 جيجا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
الشاشة
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 388 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR10+، إضاءة 1500 شمعة، طبقة حماية الجيل الخامس
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 12 ميجا بيكسل
(كاميرا التقريب البصري)
• 13 ميجا بيكسل
(كاميرا التصوير الواسع)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة [email protected]، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 4700 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 120 واط
|الشحن السريع
|• نعم تدعم
|الشحن الاسلكي
الشحن العكسي
|• لا تدعم
• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• نعم يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• نعم يدعم
|صوت الاستريو
|• نعم يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
خاصية انفراريد بورت
|• نعم يدعم
• نعم يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأبيض
سعر vivo iQOO 9T
• السعر بالخارج يبدأ من 610 دولار، أي حوالي 11600 جنيه مصري.
مميزات vivo iQOO 9T
• يأتي الهاتف بمعالج قوي وداعم لشبكات 5G.
• الشاشة تأتي بحجم كبير من نوع أموليد بدقة وضوح عالية تدعم معدل التحديث 120 HZ, والكثير من المميزات الأخرى.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.
عيوب vivo iQOO 9T
• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري) .
• لا يدعم منفذ 3.5 مللي الخاص بسماعات الأذن.