الإعلان عن سعر ومواصفات vivo iQOO 10 Pro بشحن سريع 200 واط

تم الإعلان بشكل رسمي عن سعر ومواصفات هاتف vivo iQOO 10 Pro الذي يأتي يدعم شحن سريع بقوة 200 واط وهو أكبر رقم نراه في هاتف حتى الآن، حيث قادر على شحن البطارية بالكامل في زمن 10 دقائق فقط وهذا يعتبر شيء ثوري في عالم الهواتف الذكية.

مواصفات vivo iQOO 10 Pro

الشاشة بحجم 6.78 بوصة من نوع LTPO3 AMOLED بدقة QHD+.

دعم تردد 120 هيرتز.

دعم HDR10+.

دعم مليار لون. المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني الأنوية 4 نانومتر. معالج رسومي Adreno 730 نظام التشغيل Android 12 واجهة المستخدم Funtouch 12 المساحة التخزينية 256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام.

256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجابايت رام.

512 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.9 “عدسة أساسية”

14.6 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة تيليفوتو 3x زوم”

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.3 “عدسة واسعة”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED ثنائي.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.5.

مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم. البطارية بسعة 4700 مللي أمبير. قوة الشحن 200 واط.

مميزات جوال vivo iQOO 10 Pro

شاشة كبيرة 6.78 بوصة تدعم الكثير من التقنيات والخصائص التي تقدم تجربة مشاهدة ممتازة للأفلام والألعاب. أداء ممتاز للغاية في الاستخدام اليومي بالإضافة لتصفح التطبيقات، وهذا بفضل معالج Snapdragon 8+ Gen 1 الجديد. أداء فائق في الألعاب، حيث يتم تشغيل جميع الألعاب مثل لعبة PUBG Mobile على إعدادات مرتفعة، وهذا بفضل المعالج الرسومي Adreno 730. المساحة الداخلية تأتي من نوع UFS 3.1 (V6)، مما يضمن لك سرعة في نقل البيانات والملفات. الكاميرات تقدم صور ممتازة للغاية خصوصًا مع دعم مثبت بصري Gimbal OIS، و زوم يصل إلى 3x. دعم نظام ستيريو لضمان تجربة صوتية متميزة، بالإضافة لدعم 32-bit/384kHz audio. دعم كافة المستشعرات مثل: (NFC، التسارع، بصمة أسفل الشاشة، الجيروسكوب، التقارب، IR Blaster، البوصلة). بطارية بسعة 4700 مللي أمبير. دعم شحن سريع بقوة 200 واط، والتي تعتبر هي أكبر ميزة في الهاتف، حيث أنه قادر على شحن 100% من البطارية في 10 دقائق فقط. دعم شحن لاسلكي بقوة 50 واط. دعم شحن لاسلكي عكسي بقوة 10 واط.

عيوب جوال فيفو آي كيو 10 برو

لا يمكن وضع سماعات أذن خارجية بمنفذ 3.5 مللي. لا يمكن وضع كارت ذاكرة خارجي.

سعر هاتف vivo iQOO 10 Pro

تم الإعلان رسميًا عن سعر هاتف vivo iQOO 10 Pro عالميًا وهو كالتالي:

نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 829 دولار أمريكي، أي ما يعادل 15,700 جنيه مصري، 3,100 ريال سعودي، 3,045 درهم إماراتي، 8,300 درهم مغربي، 255 دينار كويتي، 120,800 دينار جزائري.

ينافس هواتف أخرى عديدة في نفس الفئة السعرية مثل:

Asus ROG Phone 6 Pro

Xiaomi 12S Ultra

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