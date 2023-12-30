Vivo تواصل إبداعها بهاتفها الثوري الشبابي Vivo V30 Lite المزود بكاميرا سيلفي 50 ميجا بيكسل ومعالج قوي

في شهر يونيو الماضي قامت فيفو بإطلاق سلسلتها Vivo V29، والآن وبعد مرور نحو ستة أشهر على إطلاق هذه السلسلة بدأت فيفو بالكشف عن سلسلتها الجديد Vivo V30، وكشفت عن هاتفها الجديد كلياً في هذه السلسلة وهو هاتف Vivo V30 Lite، والذي أطلقته الشركة بشكل رسمي في الأسواق المكسيكية كسوق مبدئي.

مواصفات هاتف Vivo V30 Lite

مواصفات هاتف Vivo V30 Lite

ومن أهم ما يميز هاتف فيفو الجديد Vivo V30 Lite هو كاميرته الأمامية الخاصة بتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، حيث جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجا بيكسل، وتم تزويد الهاتف بمعالج قوي يضمن التشغيل الآمن والسريع للهاتف، وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف فيفو الجديد والتي جاءت وفق ما يلي.

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نوع الشاشة E4 AMOLED مقياس الشاشة 6.67 بوصة معدل التحديث 120 هرتز الدقة 1800 × 2460 fd;sg نسبة السطوع 1150 شمعة| م تقريباً المعالج من نوع Snapdragon 695 دقة تصنيع المعالح 6 نانو متر

كما يعمل هاتف فيفو Vivo V30 Lite بذاكرة وصول عشوائية 12 جيجا بايت ومن نوع LPDDR4x، أما مساحة التخزين الداخلية فجاءت بسعة 256 جيجا بايت.

كما جاء هاتف Vivo V30 Lite ببطارية قوتها 4800 مللي أمبير، وقدرة الشحن السريع 44 وات، أما منفذ الشحن فجاء USB-C،، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم FuntouchOS 13، أما الكاميرات فستأتي وفق ما يلي.

جاء هاتف Vivo V30 Lite بأربع كاميرات.

الكاميرا الأساسية 64 ميجا بيكسل، وتدعم التثبيت البصري للصورة.

كاميرا فائقة الإتساع 8 ميجا بيكسل.

كاميرا للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.

كاميرا السيلفي الأمامية 50 ميجا بيكسل.

كما جاء هاتف Vivo V30 Lite بالميزات التالية