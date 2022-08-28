Vivo تواصل إبداعها بإطلاقها أحدث هواتفها الشبابية Vivo X80 Pro بإمكانيات “رائعة”

تعتبر شركة فيفو الصينية من أفضل وأهم شركات تصنيع الهواتف الذكية حول العالم حاليا على الساحة، والتي تتميز بالفخامة والمتانة والقوة والعتاد الذي يميزها عن غيرها من الهواتف، وقد أبدعت فيفو في تصنيع وتصميم هواتفها عالية الدقة المندرجة تحت مسمي Vivo X80 Pro، وقد كشفت حديثا بعض المواقع المخصصة في نشر التسريبات بعض الصور والمواصفات لهاتف Vivo X80 Pro والذي سوف يأتي بمزايا جديدة مع إمكانيات جبارة، وبمواصفات خرافية لجميع الهواتف الذكية حاليا المتواجدة على الساحة، دعنا نوضح لكم أهم مواصفات الهاتف الخرافية من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف Vivo X80 Pro

تعمل فيفو بقوة على تطوير سلسة هواتفها مما يجعلها الفئة المنافسة لهواتف سامسونج وشاومي، وقد كشف بعض التسريبات الرائجة بأن هاتف Vivo X80 Pro يأتي بتصميم أنيق جذاب مع مواصفات قوية ومزايا جديدة ومن أبرز هذه المواصفات ما يلي:

الشاشة:

الهاتف Vivo X80 Pro نوع الشاشة LTPO3 AMOLED حجم الشاشة 6.78 بوصة دقة الشاشة 1440×3200 بكسل كثافة البيكسلات 217 بكسل معدل تحديث الشاشة 120 هرتز درجة السطوع 1500 شمعة

العتاد الداخلي:

الهاتف Vivo X80 Pro نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المعالج الرسومي Adreno 730 دقة التصنيع 4 نانومتر الرامات 8 أو 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت الذاكرة الخارجية لا يدعم

الكاميرات:

من المحتمل أن يأتي هاتف Vivo X80 Pro بكاميرا خلفية رباعية مطورة، تعمل بتكنولوجيا مبتكرة لتعديل الصورة واستعراضها بجوة رائعة، كما تعمل الكاميرات بتقنيات فائقة.

الكاميرا الأولى وهى الأساسية تعمل بدقة 50 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.6.

الكاميرا الثانية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/3.4.

الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.9، المخصصة للتقريب البصري.

الكاميرا الرابعة تعمل بدقة 48 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2، المخصصة للتصوير بزاوية واسعة.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.5، وتعمل بعدة تقنيات مبتكرة وتدعم تصوير HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080مع دعم للمثبت الإلكتروني.

البطارية والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية ممتازة غير قابلة للإزالة تعمل بسعة 4700 مللي أمبير من نوع ليثيوم، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

سعر هاتف Vivo X80 Pro

من المتوقع بأن يأتي هاتف Vivo X80 Pro في مصر بسعر 17100 جنيه، وفي السعودية بسعر 4000 ريال.

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