Vivo تتجهز لإطلاق هاتفها الثوري iQOO 10 Pro بميزة فريدة هي الأولى من نوعها في الهواتف الذكية

كشفت العديد من التسريبات عن اعتزام شركة فيفو إطلاق هاتف جديد خلال الشهر القادم، أطلقت عليه إسم iQOO 10 Pro، كما تعتزم الشركة إطلاق شواحن تصل قدرتها إلى 20 فولت، مما يعني أن قدرة الشحن السريع من خلال هذه الشواحن تصل إلى 200 وات، وبهذا الشاحن سيتم شحن بطارية الهاتف خلال 12 فقط.

مواصفات هاتف فيفو iQOO 10 Pro

وأشارت التقارير المسربة عن هاتف فيفو المنتظر، أن iQOO 10 Pro سوف يكون معه شاحن التربو الجديد، وسيدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 200 وات، الأمر الذي يجعل الهاتف أسرع هاتف من حيث مدة الشحن، وهذه هي الميزة الفريدة المتواجدة بهاتف فيفو المنتظر.

كما يأتي هاتف فيفو iQOO 10 Pro بمعالج من الجيل الأول وتابع لشركة كوالكوم الأمريكية، ومن نوع Snapdragon 8+،مما يعني أن استهلاك البطارية وتوليد الحرارة سيكون أقل، الأمر يعطي الهاتف سرعة كبيرة في الأداء.

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وسوف تأتي سلسلة iQOO 10 بشاشة من نوع LTPO وستكون بدقة عالية وجودة عرض 2K ومعدل التحديث 120 هرتز، وبصمة الإصبع ستكون بالموجات الفوق صوتية، ومدمجة أسفل الشاشة، وحول الكاميرات والتصوير، فإن هاتف iQOO 10 Pro سيكون مزود بالمعالج الجديد V1 ISP لمعالجة الصور، والكاميرا الرئيسية ستأتي بدقة 50 ميجا بيكسل.