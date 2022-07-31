تقنية

جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10 مواصفات وسعر

نعيم الشامي

حاء جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10 مدعوماً بشاشة قوية من نوع أموليد بالإضافة إلى شبكة اتصال الجيل الخامس 5G بسرعة إنترنت تصل حتى 10 جيجا بايت، وسيكون جوال فيفو الجديد 2022 متوافرا بالألوان الأبيض والبرتقالي والأسود، الهاتف الذكي تم الإعلان عنه خلال شهر يوليو الجاري سيكون مزودا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 المميز بمعمارية تبلغ 4 نانو متر، وسيكون نظام التشغيل اندرويد 12 مع واجهة مستخدم Origin OS Ocean معتمدين في جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10.

جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10
جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10
جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10

جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10 أهم المواصفات والمميزات:

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  1. طول الهاتف الذكي 164.5 مم والعرض 77.1 مم والسُمك 8.4 مم والوزن 206 غرام.
  2. يدعم جوال فيفو شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
  3. دقة الشاشة 1080×2400 وكثافة البيكسلات 388 بكسل في كل إنش، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز، ودرجة سطوع الشاشة 1500 شمعة.
  4. المعالج ثماني النواة بالترددات التالية أحادي النواة 3.19 جيجاهرتز، ثلاثي النواة 2.75 جيجاهرتز، رباعي النواة 1.80 جيجاهرتز، بالإضافة إلى معالج الرسوم المتحركة من نوع Adreno 730 في جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10.
  5. ذاكرة الوصول العشوائي تأتي بنسختين 8 أو 12 جيجابايت، نوعها LPDDR5.
  6. تأتي الذاكرة الداخلية بعدة نسخ 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ونوعها UFS.

    جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10
    جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10
  7. يدعم جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10 ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و12 و13 ميجابكسل.
  8. يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، ويمكن شحن البطارية خلال 19 دقيقة بنسبة 100%ا
  9. سيكون الهاتف الذكي تم الإعلان عنه خلال شهر يوليو متوافرا بالألوان الأبيض والبرتقالي والأسود.
  10. سيكون مزودا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 المميز بمعمارية تبلغ 4 نانو متر.
  11. نظام التشغيل اندرويد 12 مع واجهة مستخدم Origin OS Ocean معتمدين في جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10.

فيفو

شاشة جوال فيفو الجديد 2022

نوعها AMOLED
حجمها 6.78 انش
دقتها 2400×1080 بكسل FHD
كثافة البيكسلات فيها 388 بكسل في كل إنش
أبعادها 20:9
درجة سطوع الشاشة 1500 شمعة السطوع الأقصى

معالج جوال فيفو الجديد 2022

نوعه Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
المعمارية 4 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة Adreno 730
الرامات 8 – 12 GB
ذاكرة التخزين الداخلية  128 أو 256 أو 512 GB
الذاكرة الخارجية لا يدعم
نظام التشغيل اندرويد 12

Vivo
Vivo

كاميرا جوال فيفو الجديد 2022

الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 50 MB
الكاميرا (2) 12  MB
الكاميرا (3) 13 MB
الكاميرا الأمامية 16 MB

جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10

شاحن وبطارية جوال فيفو الجديد 2022

الشحن 120 واط يُمكن شحن 100% خلال 19 دقيقة
نوعها ليثيوم بو
سعتها 4700 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

سعر جوال فيفو الجديد 2022

سعره في السعودية 2060 ريال
سعره في المغرب 5600 درهم
سعره في مصر  10300 جنيه
سعره في الجزائر 80300 دينار
سعره في أنحاء العالم 550 دولار أمريكي

جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10

نعيم الشامي

مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين
كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.


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