جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10 مواصفات وسعر

حاء جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10 مدعوماً بشاشة قوية من نوع أموليد بالإضافة إلى شبكة اتصال الجيل الخامس 5G بسرعة إنترنت تصل حتى 10 جيجا بايت، وسيكون جوال فيفو الجديد 2022 متوافرا بالألوان الأبيض والبرتقالي والأسود، الهاتف الذكي تم الإعلان عنه خلال شهر يوليو الجاري سيكون مزودا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 المميز بمعمارية تبلغ 4 نانو متر، وسيكون نظام التشغيل اندرويد 12 مع واجهة مستخدم Origin OS Ocean معتمدين في جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10.

جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10 أهم المواصفات والمميزات:

طول الهاتف الذكي 164.5 مم والعرض 77.1 مم والسُمك 8.4 مم والوزن 206 غرام. يدعم جوال فيفو شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. دقة الشاشة 1080×2400 وكثافة البيكسلات 388 بكسل في كل إنش، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز، ودرجة سطوع الشاشة 1500 شمعة. المعالج ثماني النواة بالترددات التالية أحادي النواة 3.19 جيجاهرتز، ثلاثي النواة 2.75 جيجاهرتز، رباعي النواة 1.80 جيجاهرتز، بالإضافة إلى معالج الرسوم المتحركة من نوع Adreno 730 في جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10. ذاكرة الوصول العشوائي تأتي بنسختين 8 أو 12 جيجابايت، نوعها LPDDR5. تأتي الذاكرة الداخلية بعدة نسخ 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ونوعها UFS. يدعم جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10 ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و12 و13 ميجابكسل. يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، ويمكن شحن البطارية خلال 19 دقيقة بنسبة 100%ا سيكون الهاتف الذكي تم الإعلان عنه خلال شهر يوليو متوافرا بالألوان الأبيض والبرتقالي والأسود. سيكون مزودا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 المميز بمعمارية تبلغ 4 نانو متر. نظام التشغيل اندرويد 12 مع واجهة مستخدم Origin OS Ocean معتمدين في جوال فيفو الجديد 2022 Vivo iQOO 10.

شاشة جوال فيفو الجديد 2022

نوعها AMOLED حجمها 6.78 انش دقتها 2400×1080 بكسل FHD كثافة البيكسلات فيها 388 بكسل في كل إنش أبعادها 20:9 درجة سطوع الشاشة 1500 شمعة السطوع الأقصى

معالج جوال فيفو الجديد 2022

نوعه Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 المعمارية 4 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة Adreno 730 الرامات 8 – 12 GB ذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 GB الذاكرة الخارجية لا يدعم نظام التشغيل اندرويد 12

كاميرا جوال فيفو الجديد 2022

الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 50 MB الكاميرا (2) 12 MB الكاميرا (3) 13 MB الكاميرا الأمامية 16 MB

شاحن وبطارية جوال فيفو الجديد 2022

الشحن 120 واط يُمكن شحن 100% خلال 19 دقيقة نوعها ليثيوم بو سعتها 4700 ملي أمبير غير قابلة للإزالة

سعر جوال فيفو الجديد 2022