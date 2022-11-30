بسعر تنافسي .. LG تطلق شاشة منحنية جديدة للألعاب

أعلنت شركة LG العالمية للتكنولوجيا والأجهزة الذكية، عن طرح شاشة منحنية جديدة للألعاب، تُدعى LG UltraGear 45GR95QE، وقد صرّحت بأبرز مواصفاتها ومميزاتها، مؤكدة أنها أكثر حداثة وتطورًا عن أي شاشة ذكية أخرى، ونستعرض في هذا المقال أبرز مواصفات الشاشة ومميزاتها.

أبرز مواصفات شاشة UltraGear 45GR95QE

وتتمتع شاشة LG الجديدة، بالعديد من المواصفات والتقنيات الرائعة، وفيما يلي المواصفات الأساسية لها:

نوع اللوحة OLED. حجم الشاشة 45 بوصة. معدل التحديث 240 هرتز. سعر الشاشة 1,700 دولار أمريكي. 6,387.75 ريالًا سعوديًا.

مميزات شاشة UltraGear 45GR95QE

كشفت شركة إل چي في بعض التصريحات، عن مميزات شاشتها الجديدة، وهي:

الشاشة تتمتع بدقة عالية بمعدل 1440× 3440 بكسل.

جودة العرض الخاصة بها WQHD جديدة وأكثر وضوحًا عن الموديل السابق.

ذات تصميم مميز يتسم بمستوى انعكاس منخفض.

تأتي الشاشة بميزة الانحناء بمعدل 800R وحواف نحيفة جدًا، وقامت الشركة بهذا التعديل لتتناسب مع الألعاب، حتى يستمتع اللاعبون بجودة عالية ثلاثية ورباعية الأبعاد، خاصةً في حال استخدام إكس بوكس، أو بلايستيشن للألعاب.

تدعم تدرج الألوان “دي سي آي P3”.

تتعدد الخواص التي تتوافر في الشاشة، ومنها: استخدام الإنترنت بسهولة، والبلوتوث، والوسائط، سواء كانت أفلامًا أو فيديوهات أو صورًا أو موسيقى.

كما أن الشاشة تدعم منافذ Display 1.4، وHDMI 2.1 وUSB 3.0، وتقنيات مختلفة، مثل: “AMD FREESYNC BREMIUM”، وتصميم يمنع تمزق الشاشة بسهولة “NVIDIA G-SYNS.

موعد إصدار شاشة UltraGear 45GR95QE

يُمكن شراء شاشة إل چي ألترا جير 45GR95QE عبر الإنترنت بسهولة من منصات بيع الأجهزة التكنولوجية في السعودية أو البلدان الأخرى، وذلك بدءًا من يوم الثاني عشر من ديسمبر للعام الحالي 2022، وفقًا لما أوضحته الشركة في المؤتمر الصحفي الأخير.

أما موعد بيع الشاشة في الأسواق العالمية والعربية، فيوافق يوم 28/ 12/ 2022 المقبل، ولا شك أنها ستتصدر منافذ البيع فور ظهورها بشكل نهائي في المتاجر، ومراكز البيع الكبرى في الوطن العربي، ومن المتوقع أن تقوم شركة إل چي بإصدار موديل جديد يضم مواصفات ومميزات جديدة في الأعوام المقبلة 2023- 2024.