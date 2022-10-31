” إيلون ماسك” يعتزم فرض 20 دولاراً شهرياً على مالكي العلامة الزرقاء في تويتر

قال الملياردير إيلون ماسك يوم أمس (الأحد)، بعد أيام فقط من توليه إدارة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة(تويتر)، أنه سيعدل عملية التحقق من المستخدمين، وفرض رسوم جديدة على الأشخاص الذين يمتلكون العلامة الزرقاء في تويتر، والمخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب برسوم بمقدار 20 دولاراً شهرياً.

موعد تطبيق رسوم العلامة الزرقاء في تويتر

توعد “ماسك” الفريق المكلف بالمشروع بالفصل، إذا لم يتم تنفيذ مخططه الجديد بحلول 7 نوفمبر المقبل، كما غرد على حسابه وكتب: “يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي” دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.

بخصوص العلامة الزرقاء في تويتر

كانت العلامة الزرقاء قد تم طرحها في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر حصولاً حصرياً على الخاصيات المتميزة على أساس اشتراك شهري بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات، حيث تم طرح خاصية تحرير التغريدات أيضا في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصرار “ماسك” على استخدام استطلاع جرى على تويتر في شهر أبريل الماضي سأل فيه الملايين من متابعيه، عما إذا كانوا يريدون زرا لتعديل التغريدات، وأبدى أكثر من 70 في المئة موافقتهم على ذلك.