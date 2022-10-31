تقنية

” إيلون ماسك” يعتزم فرض 20 دولاراً شهرياً على مالكي العلامة الزرقاء في تويتر

أحمد شوقي إبراهيم

قال الملياردير إيلون ماسك يوم أمس (الأحد)، بعد أيام فقط من توليه إدارة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة(تويتر)، أنه سيعدل عملية التحقق من المستخدمين، وفرض رسوم جديدة على الأشخاص الذين يمتلكون العلامة الزرقاء في تويتر، والمخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب برسوم بمقدار 20 دولاراً شهرياً.

فرض 20 دولاراً شهرياً على مالكي العلامة الزرقاء في "تويتر"

موعد تطبيق رسوم العلامة الزرقاء في تويتر

توعد “ماسك” الفريق المكلف بالمشروع بالفصل، إذا لم يتم تنفيذ مخططه الجديد بحلول 7 نوفمبر المقبل، كما غرد على حسابه وكتب: “يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي” دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.

Twitter blue tick fee

بخصوص العلامة الزرقاء في تويتر

كانت العلامة الزرقاء قد تم طرحها في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر حصولاً حصرياً على الخاصيات المتميزة على أساس اشتراك شهري بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات، حيث تم طرح خاصية تحرير التغريدات أيضا في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصرار “ماسك” على استخدام استطلاع جرى على تويتر في شهر أبريل الماضي سأل فيه الملايين من متابعيه، عما إذا كانوا يريدون زرا لتعديل التغريدات، وأبدى أكثر من 70 في المئة موافقتهم على ذلك.

أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها وأسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.

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