“Tom and Jerry” استقبل أحدث تردد قناة توم جيري الجديدة 2019 على النايل سات ومشاهدة أهم المغامرات بين القط والفأر

نتابع معكم أطفالنا اليوم تردد قناة توم جيري الجديد 2019، حيث تعتبر قناة توم جيري، أحدى أهم القنوات التي نالت على نسب مشاهدة عالية منذ أول ظهور لها، حيث أن أفلام توم وجيري أحد أشهر أفلام الكرتون المحببة لدى الصغار والكبار في كافة الدول العربية ، ومن خلال موقع “نجوم مصرية” سوف نعرض معكم التردد الخاص بالقناة، لاستقبالها بأحدث جودة .







تقوم تلك القناة بعرض أفلام القط والفأر ، بشكل مستمر على مدار الـ 24 ساعة وبشكل مجاني دون أي توقف، ومن الجدير ذكره انه تم إنشاء وعرض سلسلة أفلام القط والفار في عام 1940.







تردد قناة توم وجيري

مجموعة كرتون توم وجيرياالقط والفار نالت إعجاب الجميع من مختلف الأعمار، حيث تدور معظم الأحداث عن محاربة ومنافسة بين القط والفأر، وذلك في شكل كوميدي مميز وجذاب، وجديراً بالذكر أن القط يظهربلونه الرمادي، والفار بلونه البني المائل إلى البرتقالي،، وجاء التردد الخاص بقناة توم جيري كالآتي .







تردد القناة القمر الصناعي معدل الترميز الاتجاه 11354 نايل سات 27500 افقي v تردد قناة بطوط كيدز الجديدة Batot Kids على القمر الصناعي النايل سات بدون تقطيع وقد نجحت قناة توم جيري على تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية، بسبب عشق الناس وارتباطهم بتلك الأفلام الكارتونية الخاصة بالقط والفأر، حيث أنه يعشقه الكبير قبل الصغير، وذلك لأان أذهانهم مرتبيه بيه منذ طفولتهم وحتي الآن . يمكنكم ترك تعليق في حالة مواجهة أي مشاكل في تنزيل التردد الخاص بالقناة