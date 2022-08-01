تيك توك يُطلق تطبيقاً جديداً للمستخدمين وأهم مميزاته

أطلقت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك TikTok تطبيقاً جديداً خاص بها من أجل بث الموسيقى، حيث تسعى الشركة إلى المزيد من النجاح وعمل العديد من براءات الاختراع خلال هذه الفترة، وذلك من أجل جذب العديد من العملاء والمسخدمين الجدد للتطبيق، حيث أصبح TikTok الأفضل عالمياً بالنسبة للكثير من المستخدمين.

تطبيق TikTok Music

من جانبه أشار الموقع التقني “ذا فيرج” أن شركة ByteDance المالكة لتطبيق الفيديوهات الشهير، قد طلبت علامة تجارية إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية للتطبيق المرتقب خلال الفترة الماضية، والذي سوف يكتسح عالم الموسيقى “TikTok Music”، وسوف تتيح الخدمة للمستخدمين شراء مقاطع الموسيقى وتنزيلها ومشاركتها وتشغيلها.

كما يسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء “بلاي ليست” ومشاركتها وكذلك التوصيى بها والتعليق عليها بالإضافة إلى إمكانية بث الصوت والفيديو، ومن المتوقع أن يكتسح التطبيق العديد من دول العالم خلال الفترة القليلة القادمة.

مميزات التطبيق

تعتبر شركة ByteDance لديها خبرة كبيرة وواسعة في بث الموسيقى، حيث إنه في عام 2020 أطلقت شركة ByteDance تطبيق بث الموسيقى باسم “Resso” في البرازيل والهند وإندونيسيا، وأدى ذلك التطبيق بعض الميزات الرائعة الموجودة في تطبيق “TikTok Music”، القادم مثل القدرة على إنشاء بلاي ليست، ومشاركة الأغاني على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للتقرير فإن تطبيق Resso لديه أكثر من 40 مليون مستخدم شهريًا في دول البرازيل والهند وإندونيسيا اعتباراً من نوفمبر 2021، ومن المتوقع أن يزيد وينمو ذلك الرقم في المستقبل القريب.

كشف التقرير أن المستخدمين الناشطين على تطبيق Resso قد زادوا بنسبة 3.4% من يناير 2021 إلى يناير 2022 في الدولة الهندية وحدها، وذلك على عكس تطبيق Spotify الذي شهد نمو بنسبة 38% فقط في تلك الدول خلال نفس الفترة.

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والجدير بالذكر أن تطبيق تيك توك يؤثر تأثيرا كبيرا على طريقة عمل مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، والتي قد تصل إلى الرعب في بعض التطبيق خوفاً من استحواذها على الكثير من المستخدمين، لذا يمكن أن يؤدي تطبيق بث الموسيقى من التطبيق إلى تغير صناعة الموسيقى مما قد يجبر الخدمات الأخرى إلى التكيف معه.