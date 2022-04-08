مجموعة قنوات روتانا من أشهر مجموعات القنوات بالوطن العربي، ومن ضمن هذه المجموعة قناة روتانا خليجية، وهي من أشهر القنوات العربية والتي عليها إقبال ومشاهدات كبيرة، لما تعرضه من أفلام ومسلسلات خليجية والعديد من البرامج العربية المختلفة، وفي هذه المقال على موقع نجوم مصرية سوف نوضح تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات.

قناة روتانا خليجية

قناة روتانا خليجية أحد القنوات التابعة لمجموعة روتانا السعودية، وقد تم إطلاق القناة لأول مرة في عام 2005، وكانت تعرض في البداية أغاني وكليبات خليجية، ثم تغيرت بعد ذلك إلى قناة ترفيهية، تبث العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج الخليجية، التي تجذب انتباه العديد من المشاهدين، ولهذا يوجد إقبال من المشاهدين العرب على القناة والبحث عن ترددها الجديد.

تردد قناة روتانا خليجية

تميزت قناة روتانا خليجية بأنها تقدم محتوى عربي مستمر دون توقف، وتتميز بعرضها لمحتوياتها بجوده عالية وتقنية HD، كما تتميز بعرضها محتوي خليجي حصري خاص بجمهورها، وتحرص دائماً قناة روتانا الخليجية على بث جميع محتوياتها بجودة عالية بدون تقطيع أو تشويش، حيث قامت إدارة القناة بتغير ترددها في عام 2022 على كل من النايل سات والعرب سات إلى التالي:

تردد القناة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500 .

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد القناة على عرب سات