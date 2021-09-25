أحدث طريقة لـ تسجيل الرسائل الصوتية على واتساب بدون استخدام يديك

أصبح يمكنك عمل التسجيل لرسائلك بالصوت على واتساب بدون استخدام يديك، قد يلزمك في بعض الأحيان الرد على رسالة ضرورية ولكن يديك تكون مشغولة في شي ما. فمن المعروف أن الطريقة التقليدية لتسجيل الرسالة الصوتية على الواتس اب هي إبقاء يدك على أيقونة التسجيل وتبدأ في الكلام. فتبدأ تتساءل عن كيفية تسجيل الرسائل الصوتية على واتساب بدون استخدام يديك ولكن مالا تعرفه أن هناك طريقة لتسجيل الرسالة الصوتية دون الحاجة إلى إبقاء يديك على أيقونة التسجيل.

ما هو برنامج الواتس اب

برنامج الواتس اب هو برنامج من برامج التواصل الاجتماعي حيث يتيح لك التواصل مع أصدقائك وعائلتك عن طريق رقم الهاتف الخاص بهم بشرط أن يكون الطرف الآخر سجل رقمه في تطبيق الواتس اب يستخدمه الأشخاص بدلا من إجراء المكالمات الهاتفية. كذلك هناك العديد من التطبيقات المشابهة لتطبيق الواتس اب ومن أهم هذه التطبيقات تطبيق الماسنجر و تطبيق الفايبر أيضا، حيث تمكنك هذه التطبيقات من إجراء المكالمات الصوتية من خلالها أيضا إرسال الرسائل الصوتية.

كيفية تسجيل الرسائل الصوتية على واتساب بدون استخدام يديك

تختلف هذه الطريقة في طريقة الاستفادة منها في التطبيقات، لكن في تطبيق الواتس اب يمكنك إرسال رسالة دون استخدام يديك أو الضغط ضغطة مطولة على أيقونة التسجيل. فبكل اختصار يمكنك أن تضغط ضغطة مطولة على أيقونة التسجيل قم سوف تظهر علامة قفل على أيقونة التسجيل فتبدأ في تحريك أيقونة التسجيل أثناء ضغطك عليها إلى القفل وبذلك يسجل التطبيق الرسالة الصوتية بشكل تلقائي دون تدخل منك.

كيفية تسجيل الرسائل الصوتية على واتساب بدون استخدام يديك بطريقة سهلة

فبعد ضغطك ضغطة مطولة على زر الميكروفون اسفل يسار الشاشة> وتقوم بسحبه إلى الأعلى نحو القفل. ثم تركه يبدأ التسجيل التلقائي. وبعد الانتهاء من التسجيل تقوم بالضغط على زر إرسال لكي ترسل الرسالة الصوتية إلى الطرف الآخر. أيضا لكي تحذف الرسالة يمكنك أن تضغط على علامة سلة المهملات تجدها في اسفل يمين الشاشة. بمجرد الضغط عليها تصبح الرسالة غير موجودة ولا يتم إرسالها للطرف الأخر.

تلك الميزة تعتبر من المميزات الخاصة بتطبيق الواتس اب، كما لا تقتصر هذه الميزة فقط على تطبيق الواتس اب فقط بل توجد هذه في معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي لكن يتم استخدامها بطرق مختلفة.