مراجعة مواصفات وسعر تيلو جيمز زد 21 في السعودية ومصر “وحش الالعاب”

بواسطة نعيم الشامي
سعر ومواصفات هاتف Telo Gamez Z21 في قطر
Telo Gamez Z21

جاء هاتف Telo Gamez Z21 من ماركة Leaks والمخصص للألعاب حاملاً أقوى المواصفات وأفضلها فيما يخص الألعاب مثل ببجي وسباق السيارات والألعاب الأستراتيجة الأُخرى وبلغ سعر هاتف تيلو جيمز زد 21  في السعودية 2760 ريال سعودي وبلغ سعره في مصر 11500 جنيه مصري وأهم ما يتميز به الهاتف هو معدل تحديث الشاشة البالغ 165 هرتز مما يمنح عُشاق الألعاب أفضل تجربة أداء و إستخدام بالإضافة إلى دعم الهاتف بشاشة أموليد الرائعة ورامات بسعة 12 أو 16 جيجابايت وأخيراً معالج سناب دراجون 888 بلس الجبار.

سعر Telo Gamez Z21 في السعودية
أقوى موبايلات الجيمينز
Telo Gamez Z21

مواصفات هاتف هاتف تيلو جيمز زد 21

  • يبلغ طول الهاتف 169.9 مم وعرضه 77.2 مم وسُمكه 9.5 مم وبلغ وزنه 215جرام
  • سيكون الهاتف متاحاً باللون الاسود والأبيض.
  • جاء ظهر الهاتف مصنوعاً من الزجاج بينما إطاره الجانبي مصنوعاً من الألمنيوم
  • يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع.
  • يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
  • يدعم الجهاز شريحتي اتصال واحدة من نوع نانوسيم.
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مواصفات Telo Gamez Z21 في المغرب
Telo Gamez Z21

الشاشة
نوعها AMOLED
معدل تحديث الشاشة 165 هرتز
دقة الشاشة 2400×1080 بكسل
درجة سطوع الشاشة 770 شمعة
سعر هاتف تيلو جيمنز زد 21 في السعودية
هاتف تيلو جيمنز زد 21

المعالج ومعدات
نوعه Qualcomm Snapdragon 888 Plus
المعمارية 5 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة Adreno 660
الرامات 12 – 16 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256  GB
الذاكرة الخارجية لا يدعم
نظام التشغيل اندرويد 11
سعر Telo Gamez Z21 في المغرب
Telo Gamez Z21

الكاميرات
الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 64 MP
الكاميرا (2) الزاوية الواسعة 8 MP
الكاميرا (3) تصوير ماكرو 2 MP
الكاميرا الأمامية 8 MP
فتحة عدستها F/2.0
أفضل هاتف للببجي
Telo Gamez Z21

البطارية
الشحن السريع مدعوم بقدرة 30 واط
نوعها ليثيوم بو
سعتها 5050 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة
أقوى الهواتف المخصصة للألعاب
Telo Gamez Z21

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سعره في مصر 11500 جنيه
سعره في الجزائر 100900 دينار
سعره في المغرب 6600 درهم
سعره في أنحاء العالم 735 دولار أمريكي
سعر وحش الالعاب في السعودية
وحش الألعاب

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.


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