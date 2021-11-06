مراجعة مواصفات وسعر تيلو جيمز زد 21 في السعودية ومصر “وحش الالعاب”
جاء هاتف Telo Gamez Z21 من ماركة Leaks والمخصص للألعاب حاملاً أقوى المواصفات وأفضلها فيما يخص الألعاب مثل ببجي وسباق السيارات والألعاب الأستراتيجة الأُخرى وبلغ سعر هاتف تيلو جيمز زد 21 في السعودية 2760 ريال سعودي وبلغ سعره في مصر 11500 جنيه مصري وأهم ما يتميز به الهاتف هو معدل تحديث الشاشة البالغ 165 هرتز مما يمنح عُشاق الألعاب أفضل تجربة أداء و إستخدام بالإضافة إلى دعم الهاتف بشاشة أموليد الرائعة ورامات بسعة 12 أو 16 جيجابايت وأخيراً معالج سناب دراجون 888 بلس الجبار.
مواصفات هاتف هاتف تيلو جيمز زد 21
- يبلغ طول الهاتف 169.9 مم وعرضه 77.2 مم وسُمكه 9.5 مم وبلغ وزنه 215جرام
- سيكون الهاتف متاحاً باللون الاسود والأبيض.
- جاء ظهر الهاتف مصنوعاً من الزجاج بينما إطاره الجانبي مصنوعاً من الألمنيوم
- يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع.
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
- يدعم الجهاز شريحتي اتصال واحدة من نوع نانوسيم.
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الشاشة
|نوعها
|AMOLED
|معدل تحديث الشاشة
|165 هرتز
|دقة الشاشة
|2400×1080 بكسل
|درجة سطوع الشاشة
|770 شمعة
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المعالج ومعدات
|نوعه
|Qualcomm Snapdragon 888 Plus
|المعمارية
|5 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|Adreno 660
|الرامات
|12 – 16 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 – 256 GB
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
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الكاميرات
|الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية
|64 MP
|الكاميرا (2) الزاوية الواسعة
|8 MP
|الكاميرا (3) تصوير ماكرو
|2 MP
|الكاميرا الأمامية
|8 MP
|فتحة عدستها
|F/2.0
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البطارية
|الشحن السريع
|مدعوم بقدرة 30 واط
|نوعها
|ليثيوم بو
|سعتها
|5050 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر هاتف سوني اكسبريا برو 1 في مصر والسعودية
|سعره في السعودية
|2760 ريال
|سعره في مصر
|11500 جنيه
|سعره في الجزائر
|100900 دينار
|سعره في المغرب
|6600 درهم
|سعره في أنحاء العالم 735 دولار أمريكي