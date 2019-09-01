يبحث معظم العملاء عن طريقة الإستعلام عن فاتورة نت تى اى داتا برقم التليفون، وشركة تى اى داتا هى شركة مصرية لخدمات الاتصالات، وتقدم خدمات الإنترنت المنزلي، وهى صاحب نصيب الأسد فى سوق الانترنت فى مصر، فهى تستحوذ على أكثر من نصف حصة الانترنت، ولديها ملايين من العملاء لذلك فالمسؤولية عليها كبيرة لإرضاء هذا العدد الكبير من الجمهور، الذى يتطلع دائما الى الأفضل، وكنا قد كتبنا قبل ذلك عن أرقام خدمة عملاء تي اي داتا فى إطار حرصنا على أن نزودكم بكل ما تحتاجونه من الشركة، ونوضح لكم هنا طريقة الإستعلام عن فاتورة تى اى داتا، فإلى نص المقال.
فاتورة نت تى اى داتا
يسعدنا أن نقدم لكل زورانا الكرام موعد دفع فاتورة النت وكيفية الاشتراك وكيفية دفع فاتورة الانترنت اونلاين بالإضافة إلى كيفية دفع اشتراك الانترنت من خلال خدمة فوري، وهناك خدمة للإستعلام عن فاتورة النت برقم التليفون بالإضافة إلى دفع الفاتورة بالفيزا.
ونقدم لكم رابط الإستعلام عن فاتورة نت te data عن طريق رقم التليفون اضغط هنا
كيفية دفع الفاتورة اونلاين
نوضح لكم طريقة التسجيل فى الموقع الرسمى شركة تى اى داتا ودفع الفاتورة أونلاين فى الخطوات التالية:
- أولا نقوم بالدخول على الموقع الرسمى للشركة من خلال موقعها الرسمى أو من البحث عنها فى محرك البحث “جوجل”.
- ثانيا نقوم بالتسجيل في الموقع.
- ثالثا نقوم بملئ كل الخانات المطلوبة واتبع الإرشادات.
- رابعا نختار من بين طرق الدفع طريقة الدفع أونلاين.
- خامسا أدخل على بريدك الإلكتروني لتأكيد التسجيل.
وبذلك تكون قد اتممت التسجيل فى الموقع الرسمى للشركة وفعلت طريقة دفعك للفاتورة أونلاين، ومعرفة استهلاكك، والدفع عن طريق الحساب يكون كالتالى:
- الدخول على حسابك على الموقع الرسمى للشركة.
- اضغط على ايقونة تجديد الإشتراك ثم أيقونة تأكيد السداد ثم وافق على الشروط والأحكام.
- الان اختر وسيلة الدفع (visa – master card– jcb).
- مثلا فى حالة الفيزا، ادخل رقم الفيزا والرقم السري وادخل العنوان ثم اضغط pay.
التعليقات
مواعيد دفع فاتورة النت
يافندم ده بيختلف من شخص للثاني.. اتصل بخدمة العملاء وهم هيفيدوك
كنت مقدم طاب لنقل تاريخ الفاتوىة هل اتوافق عليه
انا قدمت طاب نقل تاريخ الفاتور هل اتوافق عاليه ولا ايه
إما تتصل بخدمة العملاء تليفونياً أو تزور أقرع فرع للشركة
حضراتكم فاصلين عني خدمة النت بالرغم إني دفعت فاتورة نت مقدم لشهر وده رقمي الأرضي0453501645والمفروض أن النت يرجع ولما استعلمت من المكتب اللي أنا أخدت منه الراوتر قالي معلش اسمك وقع من السيستم..
ممكن يكون فيه هناك خطا.. من فضلك اتصل بخدمة العملاء ومشكلتك هتتحل فوراً
بقالي شهر مدفعتش النت المنزلي وعايزه ادفع بدفع في اي فوري ولا لازم اروح فرع رئيسي
ممكن عادي جداً من خلال فوري يافندم
ممكن.تشغيل.الخط.٢٤.ساعة.حتي.دفع.الفاتورة
ممكن 48 ساعة كمان يافندم بس اتصل من موبايل بخدمة العملاء
ميعاد دفع فاتورة النت0823311993
استعلام دفع فاتورة علي رقم 0552579894
لمعرفه موعد التجديد
0238625611
مواعيد دفع الاشتراك فى رمضان ؟
مواعيد دفع الاشتراك فى رمضان
0623479313
أريد معرفة فاتورة النت والارضى اعرف اذاى
اين فواتير نت اين تجديد الاشتراكات
معرفة فاتورة الانترنت ضرورى
ممكن استعلام عن فاتوره النت
المقال موضح كل الارقام اللى ممكن من خلالها تستفسر عن الفاتورة
انا عاير اعرف هل الاشتراك تم ام لا
ممكن اعرف ايه العروض الجديده النت الارض ي
فين فاتورة النت كل م ابحث تجيلى فاتورة الخط الارضى . ما الحل
اذيك
عايز تجدد الاشتراك
مش عارف اوصل لمعرفة ميعاد تجديد باقة النت ومفيش عرض لفاتورة النت
لماذا لا يتم عرض دفع فواتير النت كفاتورة التليفون
انا مشترك وتم استهلاك 70فى المايه من استهلاك الفاتوره عملت شحن اضافى 100ميجهو115 جنيه المهم لمل شحنت الشحن الشهر 23 فى الشهر قلى الباقه الاضافيه كده ضاعت وكان معاد انتهاء الباقه الاضافيه 5 من الشهر القادم افيدونا
معرفه سداد الدي داتا لرقم ٠٥٥٢٤٢١١٧٢
اريد معرفة موعد سداد اشتراك اللنت لرقمي 0504954618
النت عندنا فى منطقةجزيرة العسيرات سوهاج ضعيف جدا جدا مش بيحمل وبيفتح مواقع بالعافيه وبعد طول انتظار ما المشكلة وما الحل
مواعيد دفع فاتورة النت