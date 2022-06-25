مواصفات و سعر تكنو Tecno Spark 9T مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة تكنو عن أحدث هواتفها Tecno Spark 9T في سلسلة سبارك بمواصفات جيدة من حيث التصميم والشاشة الكبيرة التي تدعم معدل التحديث 90 هرتز مع ذاكرة التخزين الداخلية والرام بالسعة الكبيرة بالإضافة إلى بطارية ضخمة تصمد للعمل الشاق، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى عن هاتف تكنو سبارك 9T وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Tecno Spark 9T
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال
|الأبعاد
|• 9.5×76.1×164.8 مم
|الوزن
|• 185 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 64 جيجا مع 4 جيجا رام
• 128 جيجا مع 4 جيجا رام
|الرام
|• 4 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• ميديا تيك MT6765V/CB Helio G37
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• PowerVR GE8320
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• HIOS 8.6
الشاشة
|نوع الشاشة
|• IPS LCD
|حجم الشاشة
|• 6.6 بوصة
|دقة الوضوح
|• 720 × 1600 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 266 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 90 هرتز
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي هاتف تكنو سبارك 9t بكاميرات ثلاثية :
• 13 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العمق)
• QVGA
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطو
|الكاميرا الأمامية
|• 32 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 18 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأزرق السماوي، الأزرق الغامق
سعر Tecno Spark 9T
• السعر بالخارج يبدأ من 190 دولار، أي حوالي 3570 جنيه مصري.
مميزات Tecno Spark 9T
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 90 HZ.
• الكاميرات الخلفية والأمامية تقدم أداء جيد سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن بقوة 18 واط.
عيوب Tecno Spark 9T
• لا يدعم شبكات 5G الأحدث حالياً.
• لا يدعم خاصية NFC.