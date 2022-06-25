مواصفات و سعر تكنو Tecno Spark 9T مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة تكنو عن أحدث هواتفها Tecno Spark 9T في سلسلة سبارك بمواصفات جيدة من حيث التصميم والشاشة الكبيرة التي تدعم معدل التحديث 90 هرتز مع ذاكرة التخزين الداخلية والرام بالسعة الكبيرة بالإضافة إلى بطارية ضخمة تصمد للعمل الشاق، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى عن هاتف تكنو سبارك 9T وما هي مميزاته وعيوبه.