تكنو تعلن عن هاتف Tecno Spark 9 Pro عالميًا بسعر منخفض ومواصفات رائعة
أطلقت شركة تكنو هاتفًا ذكيًا جديدًا في السوق العالمية يطلق عليه Tecno Spark 9 Pro، الذي يأتي خليفة لجهاز Tecno 8 Pro الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويقدم مجموعة مواصفات رائعة لجهاز منخفض السعر وضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، فماذا قدمت تكنو من مواصفات وميزات في هذا الهاتف الذكي؟.
Tecno Spark 9 Pro
المواصفات والمميزات
- من حيث التصميم يأتي الجهاز بلوحة خلفية بلونين، وفيها نتوءان دائريان لإعداد الكاميرا المؤلف من 3 عدسات، ويتميز الهاتف الذكي بحواف مسطحة، ووجود زر التحكم في الصوت، وأزرار الطاقة على الجانب الأيمن.
- ولجهة الشاشة فيحتوي هاتف Tecno Spark 9 Pro على شاشة نوع LCD، مقاس 6.6 بوصة بدقة + Full HD تبلغ ( 1080 بكسل) ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتأتي لوحة الشاشة محاطة بحواف سميكة ويوجد فيها شق قطرة الندى للكاميرا الأمامية.
- يعمل الهاتف بواسطة مجموعة شرائح MediaTek Helio G85 ثمانية النواة، المقترنة بوحدة معالجة الرسومات Mali G52، ويوفر ذاكرة بسعة تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة Micro SD.
- يعمل الجهاز بنظام التشغيل HiOS 8.6 الخاص بشركة تكنو، بالاستناد إلى نظام التشغيل Android 12 .
- يحتوي الهاتف الذكي على بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات.
- وفي الحديث عن التصوير، يحتوي هاتف Tecno Spark 9 Pro على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، يتكون من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f / 1.7، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل بفتحة f، وعدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، و في المقدمة يحتوي الجهاز على كاميرا بدقة 32 ميجابكسل، لالتقاط صور السيلفي.
- ويوفر الهاتف ميزات إضافية أخرى منها عدة خيارات للاتصال، مثل: “Wi-Fi 802.11 ac” مزدوج النطاق (2.4GHz + 5GHz) و “Bluetooth 5” و “GPS/ GLONASS/ Beidou” و”USB Type-C”، ومقبس صوت 3.5 ملم وراديو “FM”.
- خيارات الألوان المتوفر للجهاز هي الأسود والأزرق والأبيض، وسيتم توفيره قريبًا في الأسواق العالمية، فيما لم يتوفر أي معلومات عن تسعير الهاتف الذي ما زال طي الكتمان، ولكن ألمحت الشركة الصينية أن السعر سيبدأ من 198 دولارًا أمريكيًا.