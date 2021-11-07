مواصفات و سعر تكنو سبارك 9 برو من الفئة الاقتصادية مع معدل تحديث شاشة 90 هرتز

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة Tecno عن أحدث هواتفها Tecno Spark 9 Pro من الفئة الاقتصادية وبلغ سعر تكنو سبارك 9 برو في السعودية 660 ريال فيما بلغ سعره في مصر 2500 جنيه مصري وجاء الهاتف بالالوان الأسود والأخضر والفضي  والأزرق ومدعوماً بشاشة يبلغ معدل تحديثها 90 هرتز مع رامات بحجم 4 أو 6 جيجابايت وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة حجمها F/2.0 ولا يختلف هذا الإصدار كثيراً عن الإصدار السابق لهاتف تكنو كامون 18 اي.

سعر هاتف تكنو الجديد أحدث هواتف تكنو

مواصفات هاتف تكنو سبارك 9 برو

  • طول الهاتف 164.9 مم و عرضه 76.3 مم وسُمكه 8.8 مم.
  • يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.
  • يدعم شريحتي اتصال من نوع نانوسيم.
  • كثافة البيكسلات في الشاشة 266 بيكسل في كا انش.
  • تحتوي علبة الهاتف على سماعات وشاحن ودبوس لإخراج الشرائح.
مواصفات وسعر هاتف تكنو سبارك9 برو في الجزائر
هاتف تكنو سبارك9 برو

الشاشة في هاتف تكنو سبارك 9 برو
نوعها IPS LCD
حجمها 6.6 انش
دقتها 1600×720بكسل FHD
كثافة البيكسلات فيها 266 بكسل في كل إنش
أبعادها 20.9
معدل تحديث الشاشة 90 هرتز
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المعالج ومعدات في هاتف تكنو سبارك 9 برو
نوعه MediaTek Helio G85
المعمارية 12 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة Mali-G52
الرامات 4 – 6 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 64 – 128 GB
الذاكرة الخارجية يدعم
نظام التشغيل اندرويد 11
مواصفات وسعر هاتف تكنو سبارك9 برو في السعودية
هاتف تكنو سبارك9 برو

الكاميرات في هاتف تكنو سبارك 9 برو
الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 48 MP
الكاميرا (2) 2 MP
الكاميرا (3) 0.3 MP
الفلاش مدعوم رباعي
الكاميرا الأمامية 8 MP

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هاتف تكنو سبارك9 برو

البطارية في هاتف تكنو سبارك 9 برو
الشحن بقدرة 10 واط
نوعها ليثيوم بو
سعتها 5000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

سعر هاتف تكنو سبارك 9 برو في السعودية
سعره في السعودية 600 ريال
سعره في مصر 2500 جنيه
سعره في الجزائر 21200 دينار
سعره في المغرب 1400 درهم
سعره في أنحاء العالم 160 دولار أمريكي
سعر Tecno Spark 9 Pro في المغرب
Tecno Spark 9 Pro
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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.


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