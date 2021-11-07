مواصفات و سعر تكنو سبارك 9 برو من الفئة الاقتصادية مع معدل تحديث شاشة 90 هرتز
أعلنت شركة Tecno عن أحدث هواتفها Tecno Spark 9 Pro من الفئة الاقتصادية وبلغ سعر تكنو سبارك 9 برو في السعودية 660 ريال فيما بلغ سعره في مصر 2500 جنيه مصري وجاء الهاتف بالالوان الأسود والأخضر والفضي والأزرق ومدعوماً بشاشة يبلغ معدل تحديثها 90 هرتز مع رامات بحجم 4 أو 6 جيجابايت وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة حجمها F/2.0 ولا يختلف هذا الإصدار كثيراً عن الإصدار السابق لهاتف تكنو كامون 18 اي.
مواصفات هاتف تكنو سبارك 9 برو
- طول الهاتف 164.9 مم و عرضه 76.3 مم وسُمكه 8.8 مم.
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.
- يدعم شريحتي اتصال من نوع نانوسيم.
- كثافة البيكسلات في الشاشة 266 بيكسل في كا انش.
- تحتوي علبة الهاتف على سماعات وشاحن ودبوس لإخراج الشرائح.
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الشاشة في هاتف تكنو سبارك 9 برو
|نوعها
|IPS LCD
|حجمها
|6.6 انش
|دقتها
|1600×720بكسل FHD
|كثافة البيكسلات فيها
|266 بكسل في كل إنش
|أبعادها
|20.9
|معدل تحديث الشاشة
|90 هرتز
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المعالج ومعدات في هاتف تكنو سبارك 9 برو
|نوعه
|MediaTek Helio G85
|المعمارية
|12 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|Mali-G52
|الرامات
|4 – 6 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|64 – 128 GB
|الذاكرة الخارجية
|يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
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الكاميرات في هاتف تكنو سبارك 9 برو
|الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية
|48 MP
|الكاميرا (2)
|2 MP
|الكاميرا (3)
|0.3 MP
|الفلاش
|مدعوم رباعي
|الكاميرا الأمامية
|8 MP
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البطارية في هاتف تكنو سبارك 9 برو
|الشحن
|بقدرة 10 واط
|نوعها
|ليثيوم بو
|سعتها
|5000 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر هاتف تكنو سبارك 9 برو في السعودية
|سعره في السعودية
|600 ريال
|سعره في مصر
|2500 جنيه
|سعره في الجزائر
|21200 دينار
|سعره في المغرب
|1400 درهم
|سعره في أنحاء العالم 160 دولار أمريكي