سعر ومواصفات هاتف Tecno Pop 5X الرائع أرخص هاتف ذكي لعام 2022

زادت خلال الفترة الأخيرة شهرة شركة تكنو رائدة تصنيع الهواتف الذكية، حيث قدمت هاتف Tecno Pop 5X الرائع بإمكانيات عالية وسعر رائع، حيث يُعد ذلك الهاتف من الهواتف الحديثة التي حرصت الشركة على تزويدها بمواصفات رائدة، وكاميرات قوية ولكن بتكلفة منخفضة.

مواصفات هاتف Tecno Pop 5X

من جانبه أشار موقع “gsmarena” التقني إلى مواصفات الهاتف الرائعة، حيث يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة بقياس 6.52 بوصة وهي من نوع IPS LCD، وتأتي الشاشة بدقة عرض 720 × 1600 بكسل، ومعدل سطوع 269 شمعة، كما أنها تدعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية.

الكاميرا

يتمتع هاتف تكنو الحديث بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل، متصلة بعدستين QVGA، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية رائعة ومميزة بدقة 5 ميجا بيكسل تعمل تلك الكاميرا مع التقنيات الحديثة من أجل التعرف على الوجوه.

المعالج والذاكرة

يعمل هاتف Tecno Pop 5X بواسطة معالج قوية من نوع Unisoc SC9832E، وهو بدقة تصنيع 28 نانومتر، حيث إنه متصل بمعالج رسوميات Mali-T820 MP1، ويأتي الهاتف بذاكرة:

الرام ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويمكن التوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD

مميزات الهاتف والبطارية

يحتوي هاتف تكنو الحديث على بطارية رائعة بقوة 4000 مللي أمبير، ولكنها لا تدعم الشحن السريع، ويتميز الهاتف الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال وعدد من المميزات الأخرى:

منفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر.

مستقبل لإشارات الراديو FM.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 10 جو.

هيكل مقاوم للرطوبة والغبار.

واجهة زجاجية وظهر بلاستيك.

إطار مصنوع من البلاستيك.

سعر هاتف تكنو Pop 5X

يتوفر هاتف Tecno Pop 5X بثلاثة ألوان رائعة هي الأزرق والأسود والفضي مقابل سعر 70 يوريو وهو ما يعادل نحو 1200 جنيه مصري، ويمكنك من خلال عملية حسابية ومقارنة العملة المحلية باليورو التعرف على سعر الهاتف في البلد التي تعيش فيها سواء الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو الكويت وغيرها من الدول العربية.

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