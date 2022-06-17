مواصفات و سعر تكنو كامون 19 برو 5G مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة تكنو عن هاتف Tecno Camon 19 Pro 5G في سلسلة كامون ليكون تحديث جديد لهاتفها السابق كامون 19 فقد تم تطوير بعض المواصفات مثل المعالج أصبح يدعم شبكات 5G والعمل علي تحسين دقة الكاميرات مع الإهتمام بإضافة الشاشة الضخمة التي تتميز بجودة عالية وأيضاً ببطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها كاملة لهاتف Tecno Camon 19 Pro 5G، وما هي مميزاته وعيوبه.