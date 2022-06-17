مواصفات و سعر تكنو كامون 19 برو 5G مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة تكنو عن هاتف Tecno Camon 19 Pro 5G في سلسلة كامون ليكون تحديث جديد لهاتفها السابق كامون 19 فقد تم تطوير بعض المواصفات مثل المعالج أصبح يدعم شبكات 5G والعمل علي تحسين دقة الكاميرات مع الإهتمام بإضافة الشاشة الضخمة التي تتميز بجودة عالية وأيضاً ببطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها كاملة لهاتف Tecno Camon 19 Pro 5G، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Tecno Camon 19 Pro 5G
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
|الطول
|• 166.7 مم
|العرض
|• 74.3 مم
|السُمك
|• 8.6 مم
|الوزن
|• 189 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
• يدعم شبكات 2G,3G,4G,5G
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 8 جيجا رام
• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
|الرام
|• 8 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• غير محدد
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميديا تيك MT6833P Dimensity 810
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G57 MC2
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• HIOS 8.6
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.8 بوصة
|نوع الشاشة
|• IPS LCD
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2460 بيكسل FHD+
|البيكسلات
|• 395 بيكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 88.7 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 64 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا الماكرو)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العمق)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 33 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأخضر
سعر Tecno Camon 19 Pro 5G
• السعر بالخارج يبدأ من 320 دولار، أي حوالي 5900 جنيه مصري.
مميزات Tecno Camon 19 Pro 5G
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• الشاشة تأتي بحجم كبير جداً وبدقة وضوح عالية.
• الكاميرات تقدم أداء جيد سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.
عيوب Tecno Camon 19 Pro 5G
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش كعادة هواتف تكنو.