مواصفات وسعر هاتف تكنو كامون 19 بريمير في مصر والسعودية

بواسطة نعيم الشامي

تُتابع شركة تكنو إصدار هواتف جديدة وكان أخرها هاتف Tecno Camon 19 Premier والذي جاء حاملاً مواصفات ربما لا تعطي قيمة سعر الهاتف في نظر الكثير من المستخدمين وبلغ سعر هاتف تكنو كامون 19 بريمير في السعودية 1600 ريال سعودي وبلغ طوله 163.8 مم وعرضه 75.9 مم وسُمكه 8.1 مم ويدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع مع شريحتي اتصال من نوع نانوسيم.

سعر تكنو كامون 19 بريمير في السعودية

مواصفات هاتف تكنو كامون 19 بريمير

  • نوع ذاكرة الرام LPDDR4x.
  • كثافة البيكسلات في الشاشة 363 بيكسل في كل انش.
  • دقة تصنيع معالج الهاتف 12 نانومتر.
  • فلاش الكاميرات الخلفية رباعي.
  • إصدار واي فاي 802.11 a/b/g/n.
أسعار هواتف تكنو في الدول العربية
تكنو كامون 19 بريمير
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الشاشة في هاتف تكنو كامون 19 بريمير
نوعها AMOLED
حجمها 6.7 انش
دقتها 2400×1080 FHD
كثافة البيكسلات فيها 393 بكسل في كل إنش
أبعادها 20.9
معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

المعالج والمعدات في هاتف تكنو كامون 19 بريمير
نوعه Mediatek Helio G96
المعمارية 12 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة Mali-G57
الرامات 8  GB
ذاكرة التخزين الداخلية 256 GB
الذاكرة الخارجية يدعم
نظام التشغيل اندرويد 11

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الكاميرات في هاتف تكنو كامون 19 بريمير
الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 64 MP
الكاميرا (2) 8 MP
الكاميرا (3) 12 MP
الفلاش مدعوم رباعي
الكاميرا الأمامية 32 MP
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تكنو كامون 19 بريمير

البطارية في هاتف تكنو كامون 19 بريمير
الشحن مدعوم بقدرة 33 واط
نوعها ليثيوم بو
سعتها 4750 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

سعر هاتف تكنو كامون 19 بريمير في السعودية
سعره في السعودية 16000 ريال
سعره في مصر 6800 جنيه
سعره في الامارات 1600 درهم
سعره في المغرب 3900 درهم
سعره في أنحاء العالم 435 دولار أمريكي
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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.


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