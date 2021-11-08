مواصفات وسعر هاتف تكنو كامون 19 بريمير في مصر والسعودية
تُتابع شركة تكنو إصدار هواتف جديدة وكان أخرها هاتف Tecno Camon 19 Premier والذي جاء حاملاً مواصفات ربما لا تعطي قيمة سعر الهاتف في نظر الكثير من المستخدمين وبلغ سعر هاتف تكنو كامون 19 بريمير في السعودية 1600 ريال سعودي وبلغ طوله 163.8 مم وعرضه 75.9 مم وسُمكه 8.1 مم ويدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع مع شريحتي اتصال من نوع نانوسيم.
مواصفات هاتف تكنو كامون 19 بريمير
- نوع ذاكرة الرام LPDDR4x.
- كثافة البيكسلات في الشاشة 363 بيكسل في كل انش.
- دقة تصنيع معالج الهاتف 12 نانومتر.
- فلاش الكاميرات الخلفية رباعي.
- إصدار واي فاي 802.11 a/b/g/n.
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الشاشة في هاتف تكنو كامون 19 بريمير
|نوعها
|AMOLED
|حجمها
|6.7 انش
|دقتها
|2400×1080 FHD
|كثافة البيكسلات فيها
|393 بكسل في كل إنش
|أبعادها
|20.9
|معدل تحديث الشاشة
|120 هرتز
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المعالج والمعدات في هاتف تكنو كامون 19 بريمير
|نوعه
|Mediatek Helio G96
|المعمارية
|12 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|Mali-G57
|الرامات
|8 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|256 GB
|الذاكرة الخارجية
|يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
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الكاميرات في هاتف تكنو كامون 19 بريمير
|الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية
|64 MP
|الكاميرا (2)
|8 MP
|الكاميرا (3)
|12 MP
|الفلاش
|مدعوم رباعي
|الكاميرا الأمامية
|32 MP
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البطارية في هاتف تكنو كامون 19 بريمير
|الشحن
|مدعوم بقدرة 33 واط
|نوعها
|ليثيوم بو
|سعتها
|4750 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر هاتف تكنو كامون 19 بريمير في السعودية
|سعره في السعودية
|16000 ريال
|سعره في مصر
|6800 جنيه
|سعره في الامارات
|1600 درهم
|سعره في المغرب
|3900 درهم
|سعره في أنحاء العالم 435 دولار أمريكي