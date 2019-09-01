تٌمثل خدمة الدعم الفنى لتى اى داتا أهمية كبيرة لدى جميع عملاء الشركة، فشركة Te data هى الشركة المصرية الأولى فى مجال الانترنت، وتضم أفضل الخبراء والمهندسين في مجال الاتصالات والتقنية فى مصر، وتضم الشركة الملايين من العملاء المصريين بجانب استحواذها على 58% من إجمالي سوق الانترنت فى مصر، كما تقدم الشركة عروض مميزة كل فترة لإرضاء عملائها وليشعروا بالتميز، ودائماً ما تسعى تى اى داتا الى التسهيل على عملائها عن طريق خدمات مثل دفع الفاتورة أونلاين، ونوضح لكم فى هذا المقال الدعم الفنى لتى اى داتا، فتابعونا.
الدعم الفنى لتى اى داتا
كثير من العملاء قد يعانى من انقطاع الإنترنت وقلة السرعة بشركة تى اى داتا، ومن هنا يحتاج العميل التحدث الى مندوب الدعم الفنى لشكاوى الإنترنت، وقد وفرت الشركة أكثر من طريقة يستخدمها العميل للتحدث مع الدعم الفني بسهولة تامة حتى تُحل مشكلته فى أسرع وقت ممكن كالتالى:
- يمكنك التواصل عبر رقم خدمة العملاء 19777.
- عن طريق التليفون الأرضى أو المحمول 0233312733 او 111.
- عن طريق الايميل [email protected] أو [email protected]
محادثة الدعم الفني تى اى داتا شات
وفرت شركة تى اى داتا الكثير من الطرق للتحدث إلي مندوبي الدعم الفنى بالشركة للتسهيل على المواطنين فى التواصل وإرسال شكواهم أو إستفساراتهم كالتالي:
- خدمة الدردشة وهي خدمة أثبتت فاعلية وأصبحت أفضل من خدمة التحدث صوتيا أو كتابيا
- الاتصال بالدعم الفنى
- عن طريق التليفون الأرضى أو المحمول 0233312733 او 111.
- عن طريق زيارة الموقع الرسمى للشركة.
وقد استطاعت هذه الخدمة أن تُزيد فى ثقة العملاء تجاه الشركة وتجعلهم يشعرون فعلاً أن الشركة تفعل كل ما فى وسعها لخدمتهم، حيث الآن كل ما عليك إذا واجهك أي استفسار أو تبحث عن حل لمشكلة تقنية قابلتك أن تتواصل مع فريق الدعم الفنى سواء من خلال أرقام التليفون الموضحة أو التواصل عن طريق الدردشة.
خدمة عملاء تى اى داتا ( الدعم الفني )
- يجب التأكد من حرارة التليفون الأرضي ففي الكثير من الأحيان يكون العطل منه، وفى هذه الحالة يجب التوجه الى السنترال.
- يجب التأكد من كل توصيلات الكابلات ونتأكد أنه لا يوجد خط مقطوع أو تالف.
- يجب أن تكون بجوار الراوتر عند التحدث مع الدعم الفنى حتى تجيب على استفساراته، حتى يعرف أى اللمبات تعمل.
- عند استخدام windows 10 يجب التأكد من تعطيل التحديث التلقائي لانه يسبب بطئا في سرعة الأنترنت.
- تصفح من خلال السلك وليس الواى فاى إذا وجدت النت بطىء.
- تأكد بإيقاف برامج التورنت لانها تسحب النت تلقائيا. لتنزيل الملف المطلوب دون الرجوع لك.
خدمة عملاء تي اي داتا
وفرت خدمة عملاء تي اي داتا الكثير من الوقت والجهد على عملائها، فالآن عند وجود أي استفسار أو شكوى لدى العميل فى استخدام الخدمة فإنه ليس مضطراً على الإطلاق للذهاب إلى فروع الشركة، بل يُمكنه التواصل مع فريق الدعم الفني عن طريق الأرقام المخصصة لهم والتى وضحناها بالمقال، ويقوم فريق خدمة العملاء بحل المشكلة فى أسرع وقت.
الدعم الفني للشركة والعملاء
نجح فريق الدعم الفني لشركة تي اي داتا فى جذب شريحة كبيرة من المواطنين فى الإشتراك فى خدمات الإنترنت المنزلي الخاص بشركة تي اي داتا، فقد اصبح مستوى خدمة العملاء المميزة أحد أهم عوامل جذب الجمهور فى هذا العصر، وقد ذاع صيت خدمة عملاء تي اي داتا فى حلها لكل المشكلات التى تواجه عملائها فى أسرع وقت وبمتهي المهنية والدقة.
أحرزت شركة تي اي داتا تقدماً ملحوظاً فى مجال التقنية وخدمات الإنترنت حتى أصبحت تمتلك أكثر من نصف حصة سوق الإنترنت فى مصر، وهذا بسبب خدماتها المميزة وعروضها الدائمة لعملائها، ولا يمكن أن ننكر دور فريق الدعم الفني فى مساعدة العملاء على حل مشكلاتهم فى أقصى سرعة
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التعليقات
اسوا شركة نت هى T Data و We ومحدش يتعاقد معاهم انا من أواخر ٢٠١٧ وانا مش عارف احصل على خدمة النت اسبوع كامل واكبر سرقة ويلهفوا الفلوس ماكينة حسبى الله ونعم الوكيل فيهم
محدش يتعاقد مع we ولا T Data مفيش عندهم خدمة محترمة
شركه بقت زفت اتعلمت النصب كنت الاول بشحن 95 جنيه كان بيفضل شغال معايا طول الشهر من بعدها بتحول لسرعات تانيه قولت ماشى لكن ادفع دلوقتى 130 ومن الشحن الجاى 140 وميكلموش نص الشهر الزاى يا شركه نصابه
النت ضعيف من المنطقه بالكامل وكل ما نتكلم مع السنترال يقولو عيب في السيستم طب هو ملوش حل تليفون 0972884003
حرام علكم والله طلبت العم الفنى وقلى اكتب رقم الشكوى دى عندك وفعلا كتبت 4 شكاوى جالى واحد من السنترال قال البكسه عليها جنزرا وادى ده الحال بالله عليكم ده هو الضمير فا انا بتوجه الى كل شخص يراعى ربنا باصلاح العطل يقطع ساعه ويجى دقيقه مع انا بدفع الفاتور قبل الميعاد وده رقم تلفونى 01068160409 ولكم جزيل الشكر ووافر التحيه
والله عيب اوي كده يوم كامل افضل اتصل متردوش انتوا للدرجه دي بقيتوا شركه نصابه انا شحنت يوم ١٧ يوم ٢٨ النت فصل بتصل طبعا مبتردوش وف الآخر الرساله المسجله اللي عندكوا دي قالت اني استهلكت ١٠٠٪ من الباقه ودي اول مره تحصل انا بقالي ٦ سنين عامله نفس الباقه عمرها ما خلصت
يافندم النت بايظ عندى من يوم الثلاثاء اللى فات وكل اما ارن على 111 يقولى انتظر بقعد لحد 20 دقيقة محدش يرد والنت عندى بيقطع من 12 الضهر ل 12 بليل مفيش غير لمبة الباور بس هى اللى بتبقى شغالة انما من بعد 12 بليل بيبقى شغال بس النت مش متوصل ولما بفتح الواى فاى على تليفونى بيجيلى اشعار مكتوب فيه . تسجيل شبكة واى فاى ومش عارف لى بيعمل كدا وانا رقمى الارضى 0403254007 حرام انا مش عارف استخدم نت انا شغال ف شركة شحن وشغلى كله ع النت ماينفعش كدا وكلمت الدعم الفنى اكتر من 20 مرة كل شوية يقولى فى يومين عمل هيجيلك فنى ومحدش بيتنيل ويجى انا عاوز اعرف اى المشكلة وهتتحل امتى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا النت عندى ضغيف جدا اخر عشر ايام ودى مش اول مرة كل مرة كده اخر الشهر بيبقى زفت ويمكن كلمة زفت احسن كمان لو سمحتم اهتموا بينا بقى وقدرونا زى ما احنا بنقدركم وشكرا
انا النت ضعف عندى جدا فى اخر عشر ايام وانا ميعاد الدفع يوم 2\9 كل مرة كده اخر عشر ايان النت بيبقى زفت واحنا معاملتنا معاكم حلوة دفع بندفع ليه بتعملوا كده فينا وشكرا
النت من اسبوع بطئ جدا ورقم التليفون 0226374633 ارجوا المساعدة والتوجية
انا دفعت الفاتوره امبارح بس لسه مشتغلش النت مش عارف اعمل ايه
لا يوجد نت بالرغم من سلامة التليفون الأرضي وفواتير النت مدفوعه وذهبنا الي فرع الشركه في المعادي إلا أن النت لم يأتي تليفون رقم ٢٣٥٨٤٨٩٣ برجاء ارسال الرد وما هو حساب الايام التي ضاعت دون استخدام موبايل ٠١١٤٢٧٢٣٥٤٩ باسم اسامه محمد السيد والا سوف اضطر لتحويل الأمر بشكل قانوني.
خدمة مقدمة منكم زي الزفت وانصح كل المشتركين معاكم بالالغاء فورا والتوجه لاتخاذ شكوى مجمعة من الموطنين ضدكم
أسوء خدمه واسوء تعامل
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكو يا شركة حرامية وبتقبضو فلوس من عرق الناس من غير اي خدمة مقدمة كل شهر علي هذا الموال سرعة النت عندي توصل ل 72كيلو بابت ليه يعني هو احنا شحاتين مااحنا بندفع فلوس وكل مليم الواحد بيدفعو من غير مالنت يبقي شغال مش مسامحين بيه وحر ونار في جتتكوا يا حرامية ياولاد الكلب
معايا روتر هواوي تي اي داتا موديل HG531 V1ومش عارف اسم المستخدم وكلمة المرور لاعدادات الروتر ارجو المساعده وشكرا
خدمةزبالةومفيش نت اصلا وسرقة بالإكراه الناس تدفع الإشتراك ومفيش أى خدمة
يافندم لو عندك مشكلة قولها وهنساعدك فى حلها
النت عندى مافيش من اربع شهور وعملت شكاوى كتير وما فيش فائده بتتقولو الخدمة غير مستقرة والعمل ايه تعبتونى والله نرجوا الاهتمام هذا رقمى 0482542319
انا النت فاصل والتليفون وكل حاجة اخر نيله انتوا مش دعم فنى انتوا شلل فنى حزن فنى طفحطونا الدم الله يخرب بيتكم
انتو شركة زباااااااااااااااااااااااااااااااااااااالة النت بقالو شهرين مقطوع وانتو مش عارفين المشكلة منين ….بهايم
السرعه وحشه اوي من اول مدفع الفاتوره وهو وحش المهم عندكو قطع الخدمه اول مافترت الإشتراك تخلص وبتزودو الفلوس علي من 90 بقت 130 وبندفع شركه زباله وهلغي التعاقد ماعكو لو الخدمه فضلت وحشه كده
والله حاجه بقيت زفت خالص احسن شى الواحد يلغى التعاقد مع الشركه احسن
يافندم تواصل مع خدمة العملاء وقول كل مشاكلك
لايوجد نت عندي مع العلم ان الفواتير مدفوعه ولا يوجد مسوال يهتم
انت عندي ضعيف خالص
حضرتك مشترك فى باقة ايه وبتستخدم كابلات فايبر ولا نحاس؟
أقسم بالله العظيم – أسوأ شركة في مصر بلا منافس
برجاء الرد النت بقاله اسبوعين صفر
برجاء التكرم بحث شكوي النت عندي صفر و عندي السرعة 5 ميجا و برجاء الرد
0244406055
دفعت الفاتوره الارضي والنت
والنت عندي بطيء جدا والله ولا بيفتح حتي تصفح
حرام الفلوس تدفع علي الأرض كده ارجو الاهتمام
حسبي الله ونعم الوكيل
محدش رد على النت عطلان الرقم 23652653
معلش يا بنتى
النت عندي مش شغال ارجو الرد 0223652653
عندي مشكله في النت مس شغال خااالص
ارجو الرد
02 3721 1041
محافظة الجيزه 01000709777
النت عندى بقى له اكتر من عشر ايام ضعيف جدا
النت قاطع تليفون أرضى ٠٥٥٢٠٨١٣٦٣
النت ضعيف رقم التلفون 0889094934 رجاء الرد ولا سف الغى الاشترك
الخدمه فصله من اكتر من شهر والدعم الفني غير متعاون بالمره وسوء تقدير ومعامله للعملاء
النت ضعيف جدًا فما الحل رقم التليفون الأرضي 2091412 من المنيا
لو سمحت يا فندم انا متعاقد علي خدمة الإنترنت من يوم 17مارس ولحد الان لم يتم توصيل الخدمة وكل ما اكلمهم في الدعم الفني مخدش عقاد نافع ويعمل شكوي ويقول إن في حد من المديرين هيتصل بحضريتك ولم يتصل احد ارجو الرد والإهتمام رقم التليفون الارضي 0238171126
وده رقمي ارجو الاتصال 01000623380
01141300440
الخط رقم 05536673031 ضعيف جدا ورحت الشركه ومحدش فاهم ليه ضعيف على جده بقالى 5 ايام ومفيش رد
The service is so bad
We paid the bill and still not working for 8days now
We’ve called the line 19777 and no one freaking answers
The worst company for network in the world
لو سحتو النت ضعيف يكاد يكون مش شغال
سزعه النت لم تتغير من يوم19 6 حتي البوم
دفعت الفاتوره بالأمس ولم تفعل الخدمه واتصلت بخدمة العملاء ولم يرد عليه احد غير وضعى على قائمة تلانتظار دون اى احد يرد عليه وذهبت للسنترال الرئيسى قالوا السيستم عطلان طيب والحل حرام عليكم اتقوا الله فينا
عملت رست الراوتر والنت ماشتغلش
رقم التليفون الارضى06403662285
الموبيل01285920319
بعد اذن حضرتكم النت المنزلي ضعيف جدا جدا
ودي موش اول مره اشتكي منه حرام كده شركه تاتا شركه محترمه ليه بتسوءه سمعتها ياجماعه موش كده ياريت يكون في رد بسرعه 0233060937
النت عندي مقطوع مع اني دافع الفاتوره و يتصل بخدمه العملاء محدش بيرد الخدمه سءيه جدا من اول الشهر والنت مقطوع
النت غندى اسف سئ جدا ودائم الفصل والسرعة تحت ٢٠٠ كيلوبايت رغم انى متعاقد على ٥ ميجا بايت
دفعت الفاتورة من كام يوم وتم قطع الخدمه وبيقولوا. لم يتم دفع الفاتورة. ادفعها مرتين
عملت رست الراوتر والنت ماشتغلش
رقم التليفون الارضى06403662285
الموبيل01285920319
في مشكلة في الوتر ممكن ارد علية
0233914121
تم دفع قيمة سرعة جديدة 50 جيجا بعد نفاذ الباقة الرئيسية منذ يومين وحتى الان لم يتم تفعيلها
الشبكه دايما ضعيفة… يااما بتفصل… اشتكيت ولا حياة لمن تنادى. خدمة العملاء .. قبل كدا كانت ممتازة.. حاليا خدمة سيئة جدااااااااا…
معلش يا نشوى
ده الرقم الأرضي وقدمت كذه شكوه ومفيش فايده 22340148 ارجو الاهتمام
طيب ممكن يافندم تزور فروع الشركة وتقدم شكوتك
الساده المحترمين انا زهقت من التعامل مع شركتكم و ان شاء الله هسيبها بعد كل التجارب اللى جربتها معاكو مش بس كده انا هبعت على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم التعامل معاكو لانكم شركه لا تحترم عملائها لان لايوجد مصداقيه فى التعامل معكم .
والمشكله بتاعتى هى انى ملتزم فى دفع الفواتير ولا اعمل مشاكل بس كفايه كده لان الخدمه زفت النت قاطع ولما اكلم خدمه العملاء يقولو فى تيست بيتعمل على رقمك وده هيتجرب 3 ايام و بعد 5 ايام اتصل يقولى الراوتر فيه مشكله غيرو وكلمن وتم تغير الرقم فى ساعتها و بعد نص ساعه اتصل ميصدقنيش اللى بيكلمنى انى غيرت الراوتر وحلفتلو ان الاول دى لينك و التانى وى وقال وصل على الرئيسى عملت كده واتصلت تانى يو وقالى بنعمل تيست استنى 3 ايام تانى مع العلم انا مشترك فى سرعه 5 ميجا والسرعه الداخله ليا اقل من 512 وده مش كلامى ده كلام موظفنكو و النت لو مشكلتو متحليتش خلال يومين هيكون فيه كلام تانى وان شاء الله هرفع عليكو قضيه بجميع الاثباتات اللى عندى و ياريت حد مسؤل يكلمنى مش موظف غلبان و للتواصل 01094412105 او 01113699299
اسوء خدمه شوفتها في حياتي
اخى الكريم النت دايما بيقطع رقم 05722559053
الخدمه زفت سواء نت أو خدمه عملا بتصل ب ربع ساعه محد بيرد اخر مره ١٠ دقايق محدش رد نفسي اعمل اخلاء طرف بس هما بيقبلو اشتراك بسرعه ويطلع عين اهلك عشان تسيبهم
خدمه خره خره خره خره ياريتني جبت من فودافون او اتصالات خدمتهم ممتازه
النت ضعيف جدًا فما الحل رقم التليفون الأرضي ٢٦٧٨٩٥٤٨
فخت بتجدد الاشتراك فيبل نهاية الموعد باشيوع ومع ذلك السرغة 250 ك.ب مع الغلم ان كل التوصيلات سليمة وكل لمات الراوتر مضاءة وغلامة النت فى الجهاز غير مفعلة
ت ارضى – 08239220385 / محمول – 01114072912