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الدعم الفنى لتى اى داتا 2019 والتحدث الى مندوب شكاوى الانترنت

كتب أحمد حسنفي آخر تحديث
الدعم الفنى لتى اى داتا 2019 والتحدث الى مندوب شكاوى الانترنت
الدعم الفنى لتى اى داتا

تٌمثل خدمة الدعم الفنى لتى اى داتا أهمية كبيرة لدى جميع عملاء الشركة، فشركة Te data هى الشركة المصرية الأولى فى مجال الانترنت، وتضم أفضل الخبراء والمهندسين في مجال الاتصالات والتقنية فى مصر، وتضم الشركة الملايين من العملاء المصريين بجانب استحواذها على 58% من إجمالي سوق الانترنت فى مصر، كما تقدم الشركة عروض مميزة كل فترة لإرضاء عملائها وليشعروا بالتميز، ودائماً ما تسعى تى اى داتا الى التسهيل على عملائها عن طريق خدمات مثل دفع الفاتورة أونلاين،  ونوضح لكم فى هذا المقال الدعم الفنى لتى اى داتا، فتابعونا.

الدعم الفنى لتى اى داتا

كثير من العملاء قد يعانى من انقطاع الإنترنت وقلة السرعة بشركة تى اى داتا، ومن هنا يحتاج العميل التحدث الى مندوب الدعم الفنى لشكاوى الإنترنت، وقد وفرت الشركة أكثر من طريقة يستخدمها العميل للتحدث مع الدعم الفني بسهولة تامة حتى تُحل مشكلته فى أسرع وقت ممكن كالتالى:

  • يمكنك التواصل عبر رقم خدمة العملاء 19777.
  • عن طريق التليفون الأرضى أو المحمول 0233312733 او 111.
  • عن طريق الايميل [email protected] أو [email protected]

محادثة الدعم الفني تى اى داتا شات

وفرت شركة تى اى داتا الكثير من الطرق للتحدث إلي مندوبي الدعم الفنى بالشركة للتسهيل على المواطنين فى التواصل وإرسال شكواهم أو إستفساراتهم كالتالي:

  • خدمة الدردشة وهي خدمة أثبتت فاعلية وأصبحت أفضل من خدمة التحدث صوتيا أو كتابيا
  • الاتصال بالدعم الفنى
  • عن طريق التليفون الأرضى أو المحمول 0233312733 او 111.
  • عن طريق زيارة الموقع الرسمى للشركة.

وقد استطاعت هذه الخدمة أن تُزيد فى ثقة العملاء تجاه الشركة وتجعلهم يشعرون فعلاً أن الشركة تفعل كل ما فى وسعها لخدمتهم، حيث الآن كل ما عليك إذا واجهك أي استفسار أو تبحث عن حل لمشكلة تقنية قابلتك أن تتواصل مع فريق الدعم الفنى سواء من خلال أرقام التليفون الموضحة أو التواصل عن طريق الدردشة.

خدمة عملاء تى اى داتا ( الدعم الفني )

  • يجب التأكد من حرارة التليفون الأرضي ففي الكثير من الأحيان يكون العطل منه، وفى هذه الحالة يجب التوجه الى السنترال.
  • يجب التأكد من كل توصيلات الكابلات ونتأكد أنه لا يوجد خط مقطوع أو تالف.
  • يجب أن تكون بجوار الراوتر عند التحدث مع الدعم الفنى حتى تجيب على استفساراته، حتى يعرف أى اللمبات تعمل.
  • عند استخدام windows 10 يجب التأكد من تعطيل التحديث التلقائي لانه يسبب بطئا في سرعة الأنترنت.
  • تصفح من خلال السلك وليس الواى فاى إذا وجدت النت بطىء.
  • تأكد بإيقاف برامج التورنت لانها تسحب النت تلقائيا. لتنزيل الملف المطلوب دون الرجوع لك.

خدمة عملاء تي اي داتا

وفرت خدمة عملاء تي اي داتا الكثير من الوقت والجهد على عملائها، فالآن عند وجود أي استفسار أو شكوى لدى العميل فى استخدام الخدمة فإنه ليس مضطراً على الإطلاق للذهاب إلى فروع الشركة، بل يُمكنه التواصل مع فريق الدعم الفني عن طريق الأرقام المخصصة لهم والتى وضحناها بالمقال، ويقوم فريق خدمة العملاء بحل المشكلة فى أسرع وقت.

الدعم الفني للشركة والعملاء

نجح فريق الدعم الفني لشركة تي اي داتا فى جذب شريحة كبيرة من المواطنين فى الإشتراك فى خدمات الإنترنت المنزلي الخاص بشركة تي اي داتا، فقد اصبح مستوى خدمة العملاء المميزة أحد أهم عوامل جذب الجمهور فى هذا العصر، وقد ذاع صيت خدمة عملاء تي اي داتا فى حلها لكل المشكلات التى تواجه عملائها فى أسرع وقت وبمتهي المهنية والدقة.

أحرزت شركة تي اي داتا تقدماً ملحوظاً فى مجال التقنية وخدمات الإنترنت حتى أصبحت تمتلك أكثر من نصف حصة سوق الإنترنت فى مصر، وهذا بسبب خدماتها المميزة وعروضها الدائمة لعملائها، ولا يمكن أن ننكر دور فريق الدعم الفني فى مساعدة العملاء على حل مشكلاتهم فى أقصى سرعة

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عن الكاتب

أحمد حسن

كاتب ومحرر مصرى .. أهوى كتابة المقالات وبالأخص المقالات الرياضية والفنية وهواياتى قراءة الكتب وممارسة الرياضة..

التعليقات

  1. اسوا شركة نت هى T Data و We ومحدش يتعاقد معاهم انا من أواخر ٢٠١٧ وانا مش عارف احصل على خدمة النت اسبوع كامل واكبر سرقة ويلهفوا الفلوس ماكينة حسبى الله ونعم الوكيل فيهم
    محدش يتعاقد مع we ولا T Data مفيش عندهم خدمة محترمة

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  2. شركه بقت زفت اتعلمت النصب كنت الاول بشحن 95 جنيه كان بيفضل شغال معايا طول الشهر من بعدها بتحول لسرعات تانيه قولت ماشى لكن ادفع دلوقتى 130 ومن الشحن الجاى 140 وميكلموش نص الشهر الزاى يا شركه نصابه

    رد

  4. حرام علكم والله طلبت العم الفنى وقلى اكتب رقم الشكوى دى عندك وفعلا كتبت 4 شكاوى جالى واحد من السنترال قال البكسه عليها جنزرا وادى ده الحال بالله عليكم ده هو الضمير فا انا بتوجه الى كل شخص يراعى ربنا باصلاح العطل يقطع ساعه ويجى دقيقه مع انا بدفع الفاتور قبل الميعاد وده رقم تلفونى 01068160409 ولكم جزيل الشكر ووافر التحيه

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  5. والله عيب اوي كده يوم كامل افضل اتصل متردوش انتوا للدرجه دي بقيتوا شركه نصابه انا شحنت يوم ١٧ يوم ٢٨ النت فصل بتصل طبعا مبتردوش وف الآخر الرساله المسجله اللي عندكوا دي قالت اني استهلكت ١٠٠٪ من الباقه ودي اول مره تحصل انا بقالي ٦ سنين عامله نفس الباقه عمرها ما خلصت

    رد

  6. يافندم النت بايظ عندى من يوم الثلاثاء اللى فات وكل اما ارن على 111 يقولى انتظر بقعد لحد 20 دقيقة محدش يرد والنت عندى بيقطع من 12 الضهر ل 12 بليل مفيش غير لمبة الباور بس هى اللى بتبقى شغالة انما من بعد 12 بليل بيبقى شغال بس النت مش متوصل ولما بفتح الواى فاى على تليفونى بيجيلى اشعار مكتوب فيه . تسجيل شبكة واى فاى ومش عارف لى بيعمل كدا وانا رقمى الارضى 0403254007 حرام انا مش عارف استخدم نت انا شغال ف شركة شحن وشغلى كله ع النت ماينفعش كدا وكلمت الدعم الفنى اكتر من 20 مرة كل شوية يقولى فى يومين عمل هيجيلك فنى ومحدش بيتنيل ويجى انا عاوز اعرف اى المشكلة وهتتحل امتى

    رد

  7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا النت عندى ضغيف جدا اخر عشر ايام ودى مش اول مرة كل مرة كده اخر الشهر بيبقى زفت ويمكن كلمة زفت احسن كمان لو سمحتم اهتموا بينا بقى وقدرونا زى ما احنا بنقدركم وشكرا

    رد

  8. انا النت ضعف عندى جدا فى اخر عشر ايام وانا ميعاد الدفع يوم 2\9 كل مرة كده اخر عشر ايان النت بيبقى زفت واحنا معاملتنا معاكم حلوة دفع بندفع ليه بتعملوا كده فينا وشكرا

    رد

  11. لا يوجد نت بالرغم من سلامة التليفون الأرضي وفواتير النت مدفوعه وذهبنا الي فرع الشركه في المعادي إلا أن النت لم يأتي تليفون رقم ٢٣٥٨٤٨٩٣ برجاء ارسال الرد وما هو حساب الايام التي ضاعت دون استخدام موبايل ٠١١٤٢٧٢٣٥٤٩ باسم اسامه محمد السيد والا سوف اضطر لتحويل الأمر بشكل قانوني.

    رد

    1. خدمة مقدمة منكم زي الزفت وانصح كل المشتركين معاكم بالالغاء فورا والتوجه لاتخاذ شكوى مجمعة من الموطنين ضدكم

    1. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكو يا شركة حرامية وبتقبضو فلوس من عرق الناس من غير اي خدمة مقدمة كل شهر علي هذا الموال سرعة النت عندي توصل ل 72كيلو بابت ليه يعني هو احنا شحاتين مااحنا بندفع فلوس وكل مليم الواحد بيدفعو من غير مالنت يبقي شغال مش مسامحين بيه وحر ونار في جتتكوا يا حرامية ياولاد الكلب

  15. النت عندى مافيش من اربع شهور وعملت شكاوى كتير وما فيش فائده بتتقولو الخدمة غير مستقرة والعمل ايه تعبتونى والله نرجوا الاهتمام هذا رقمى 0482542319

    رد

  16. انتو شركة زباااااااااااااااااااااااااااااااااااااالة النت بقالو شهرين مقطوع وانتو مش عارفين المشكلة منين ….بهايم

    رد

    1. السرعه وحشه اوي من اول مدفع الفاتوره وهو وحش المهم عندكو قطع الخدمه اول مافترت الإشتراك تخلص وبتزودو الفلوس علي من 90 بقت 130 وبندفع شركه زباله وهلغي التعاقد ماعكو لو الخدمه فضلت وحشه كده

  23. 0244406055
    دفعت الفاتوره الارضي والنت
    والنت عندي بطيء جدا والله ولا بيفتح حتي تصفح
    حرام الفلوس تدفع علي الأرض كده ارجو الاهتمام
    حسبي الله ونعم الوكيل

    رد

  32. لو سمحت يا فندم انا متعاقد علي خدمة الإنترنت من يوم 17مارس ولحد الان لم يتم توصيل الخدمة وكل ما اكلمهم في الدعم الفني مخدش عقاد نافع ويعمل شكوي ويقول إن في حد من المديرين هيتصل بحضريتك ولم يتصل احد ارجو الرد والإهتمام رقم التليفون الارضي 0238171126
    وده رقمي ارجو الاتصال 01000623380
    01141300440

    رد

  37. دفعت الفاتوره بالأمس ولم تفعل الخدمه واتصلت بخدمة العملاء ولم يرد عليه احد غير وضعى على قائمة تلانتظار دون اى احد يرد عليه وذهبت للسنترال الرئيسى قالوا السيستم عطلان طيب والحل حرام عليكم اتقوا الله فينا

    رد

  38. بعد اذن حضرتكم النت المنزلي ضعيف جدا جدا
    ودي موش اول مره اشتكي منه حرام كده شركه تاتا شركه محترمه ليه بتسوءه سمعتها ياجماعه موش كده ياريت يكون في رد بسرعه 0233060937

    رد

  39. النت عندي مقطوع مع اني دافع الفاتوره و يتصل بخدمه العملاء محدش بيرد الخدمه سءيه جدا من اول الشهر والنت مقطوع

    رد

  40. النت غندى اسف سئ جدا ودائم الفصل والسرعة تحت ٢٠٠ كيلوبايت رغم انى متعاقد على ٥ ميجا بايت

    رد

  44. الشبكه دايما ضعيفة… يااما بتفصل… اشتكيت ولا حياة لمن تنادى. خدمة العملاء .. قبل كدا كانت ممتازة.. حاليا خدمة سيئة جدااااااااا…

    رد

    4. الساده المحترمين انا زهقت من التعامل مع شركتكم و ان شاء الله هسيبها بعد كل التجارب اللى جربتها معاكو مش بس كده انا هبعت على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم التعامل معاكو لانكم شركه لا تحترم عملائها لان لايوجد مصداقيه فى التعامل معكم .
      والمشكله بتاعتى هى انى ملتزم فى دفع الفواتير ولا اعمل مشاكل بس كفايه كده لان الخدمه زفت النت قاطع ولما اكلم خدمه العملاء يقولو فى تيست بيتعمل على رقمك وده هيتجرب 3 ايام و بعد 5 ايام اتصل يقولى الراوتر فيه مشكله غيرو وكلمن وتم تغير الرقم فى ساعتها و بعد نص ساعه اتصل ميصدقنيش اللى بيكلمنى انى غيرت الراوتر وحلفتلو ان الاول دى لينك و التانى وى وقال وصل على الرئيسى عملت كده واتصلت تانى يو وقالى بنعمل تيست استنى 3 ايام تانى مع العلم انا مشترك فى سرعه 5 ميجا والسرعه الداخله ليا اقل من 512 وده مش كلامى ده كلام موظفنكو و النت لو مشكلتو متحليتش خلال يومين هيكون فيه كلام تانى وان شاء الله هرفع عليكو قضيه بجميع الاثباتات اللى عندى و ياريت حد مسؤل يكلمنى مش موظف غلبان و للتواصل 01094412105 او 01113699299

  47. الخدمه زفت سواء نت أو خدمه عملا بتصل ب ربع ساعه محد بيرد اخر مره ١٠ دقايق محدش رد نفسي اعمل اخلاء طرف بس هما بيقبلو اشتراك بسرعه ويطلع عين اهلك عشان تسيبهم
    خدمه خره خره خره خره ياريتني جبت من فودافون او اتصالات خدمتهم ممتازه

    رد

    1. فخت بتجدد الاشتراك فيبل نهاية الموعد باشيوع ومع ذلك السرغة 250 ك.ب مع الغلم ان كل التوصيلات سليمة وكل لمات الراوتر مضاءة وغلامة النت فى الجهاز غير مفعلة
      ت ارضى – 08239220385 / محمول – 01114072912

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