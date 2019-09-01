تٌمثل خدمة الدعم الفنى لتى اى داتا أهمية كبيرة لدى جميع عملاء الشركة، فشركة Te data هى الشركة المصرية الأولى فى مجال الانترنت، وتضم أفضل الخبراء والمهندسين في مجال الاتصالات والتقنية فى مصر، وتضم الشركة الملايين من العملاء المصريين بجانب استحواذها على 58% من إجمالي سوق الانترنت فى مصر، كما تقدم الشركة عروض مميزة كل فترة لإرضاء عملائها وليشعروا بالتميز، ودائماً ما تسعى تى اى داتا الى التسهيل على عملائها عن طريق خدمات مثل دفع الفاتورة أونلاين، ونوضح لكم فى هذا المقال الدعم الفنى لتى اى داتا، فتابعونا.



الدعم الفنى لتى اى داتا

كثير من العملاء قد يعانى من انقطاع الإنترنت وقلة السرعة بشركة تى اى داتا، ومن هنا يحتاج العميل التحدث الى مندوب الدعم الفنى لشكاوى الإنترنت، وقد وفرت الشركة أكثر من طريقة يستخدمها العميل للتحدث مع الدعم الفني بسهولة تامة حتى تُحل مشكلته فى أسرع وقت ممكن كالتالى:

يمكنك التواصل عبر رقم خدمة العملاء 19777.

عن طريق التليفون الأرضى أو المحمول 0233312733 او 111.

عن طريق الايميل [email protected] أو [email protected]

محادثة الدعم الفني تى اى داتا شات

وفرت شركة تى اى داتا الكثير من الطرق للتحدث إلي مندوبي الدعم الفنى بالشركة للتسهيل على المواطنين فى التواصل وإرسال شكواهم أو إستفساراتهم كالتالي:

خدمة الدردشة وهي خدمة أثبتت فاعلية وأصبحت أفضل من خدمة التحدث صوتيا أو كتابيا

الاتصال بالدعم الفنى

عن طريق التليفون الأرضى أو المحمول 0233312733 او 111.

عن طريق زيارة الموقع الرسمى للشركة.

وقد استطاعت هذه الخدمة أن تُزيد فى ثقة العملاء تجاه الشركة وتجعلهم يشعرون فعلاً أن الشركة تفعل كل ما فى وسعها لخدمتهم، حيث الآن كل ما عليك إذا واجهك أي استفسار أو تبحث عن حل لمشكلة تقنية قابلتك أن تتواصل مع فريق الدعم الفنى سواء من خلال أرقام التليفون الموضحة أو التواصل عن طريق الدردشة.

خدمة عملاء تى اى داتا ( الدعم الفني )

يجب التأكد من حرارة التليفون الأرضي ففي الكثير من الأحيان يكون العطل منه، وفى هذه الحالة يجب التوجه الى السنترال.

يجب التأكد من كل توصيلات الكابلات ونتأكد أنه لا يوجد خط مقطوع أو تالف.

يجب أن تكون بجوار الراوتر عند التحدث مع الدعم الفنى حتى تجيب على استفساراته، حتى يعرف أى اللمبات تعمل.

عند استخدام windows 10 يجب التأكد من تعطيل التحديث التلقائي لانه يسبب بطئا في سرعة الأنترنت.

تصفح من خلال السلك وليس الواى فاى إذا وجدت النت بطىء.

تأكد بإيقاف برامج التورنت لانها تسحب النت تلقائيا. لتنزيل الملف المطلوب دون الرجوع لك.

خدمة عملاء تي اي داتا

وفرت خدمة عملاء تي اي داتا الكثير من الوقت والجهد على عملائها، فالآن عند وجود أي استفسار أو شكوى لدى العميل فى استخدام الخدمة فإنه ليس مضطراً على الإطلاق للذهاب إلى فروع الشركة، بل يُمكنه التواصل مع فريق الدعم الفني عن طريق الأرقام المخصصة لهم والتى وضحناها بالمقال، ويقوم فريق خدمة العملاء بحل المشكلة فى أسرع وقت.

الدعم الفني للشركة والعملاء نجح فريق الدعم الفني لشركة تي اي داتا فى جذب شريحة كبيرة من المواطنين فى الإشتراك فى خدمات الإنترنت المنزلي الخاص بشركة تي اي داتا، فقد اصبح مستوى خدمة العملاء المميزة أحد أهم عوامل جذب الجمهور فى هذا العصر، وقد ذاع صيت خدمة عملاء تي اي داتا فى حلها لكل المشكلات التى تواجه عملائها فى أسرع وقت وبمتهي المهنية والدقة. أحرزت شركة تي اي داتا تقدماً ملحوظاً فى مجال التقنية وخدمات الإنترنت حتى أصبحت تمتلك أكثر من نصف حصة سوق الإنترنت فى مصر، وهذا بسبب خدماتها المميزة وعروضها الدائمة لعملائها، ولا يمكن أن ننكر دور فريق الدعم الفني فى مساعدة العملاء على حل مشكلاتهم فى أقصى سرعة

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