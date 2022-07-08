تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة الفجر الجزائرية دراما الفضائية والذي يتم إذاعة المسلسل التركي المؤسس عثمان ومسلسل بربروس والذي تتم متابعتهم من العديد من المتابعين في الوطن العربي وقناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات التي تنقل أحداث مسلسل المؤسس عثمان ومسلسل بربروس ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أشهر المسلسلات التركية التاريخية والذي يحكي عن مؤسس الدولة العثمانية وقد تناول المسلسل الحروب التي خاضها السلطان العثماني عثمان بن أرطغرل.

تردد قناة الفجر الجزائرية دراما على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة 11564.

معدل الترميز 27500.

معدل الإستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة SD.

القمر الصناعي النايل سات.

إسم القناة على الرسيفر Elfadjer drama.

تردد أخر لقناة الفجر الجزائرية للدراما على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة 12034.

معدل الترميز 27500.

معدل الإستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي النايل سات.

جودة القناة SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة 11034.

معدل الترميز 5000.

معدل الإستقطاب رأسي أو V.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات بجودة إتش دي

تردد القناة 12034.

معدل الترميز 27500.

معدل الإستقطاب أفقي أو H.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

جودة القناة HD.

القمر الصناعي نايل سات.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات

قم بتشغيل التلفزيون وإضغط على زر menu القائمة من جهاز التحكم الخاص بجهاز الريسيفر.

ثم قم بإختيار الإعدادات options.

بعد ذلك قم بإختيار أيقونة التثبيت installation.

ثم قم بإختيار التثبيت اليدوي manual installation.

قم بتحديد القمر الصناعي النايل سات Nilesat.

بعد ذلك قم بإدخال تردد القناة ومعدل الترميز ومعدل الإستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ بطريقة صحيحة.

ثم قم بالضغط على زر بحث وستظهر القناة ثم قم بحفظها.

أهم المسلسلات التي يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية دراما