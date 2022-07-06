تردد قناة “ON TIME SPORTS” على النايل سات 2022

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أفضل القنوات الخاصة بعرض المحتوى الرياضي فهذه القناة مناسبة لكافة عشاق الكرة والأندية، فيمكن من خلال هذه القناة أن يتم متابعة كافة المباريات مع مستوى عالي من الجودة والصوت ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص قناة أون تايم سبورت.

قناة on time sport

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات التي تقدم أفضل محتوى رياضي بجودة وكفاءة عالية، فتعتبر قناة من القناة المفضلة والمحببة لمحبين كرة المقدم فتقوم القناة بعرض أفضل المباريات لكرة القدم سواء مباريات عربية أو عالمية، وتحرص القناة على أن توفر تردد مميز لقناة أون تايم سبورت وبالتالي يستطيع محبي عشاق كرة القدم لمتابعة أفضل المباريات الكروية التي يتابعها الكثير من الأشخاص كمباراة الأهلي والزمالك، كما يمكن متابعة الصفحة الرسمة للقناة على الفيس بوك وايضاً صفتها الرسمية على تويتر.

ما هي مميزات قناة ON TIME SPORTS

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات اليتي تتسم بالكثير من المميزات التي من بينها كلًا من التالي:-

يكون من السهل الآن ضبط جاهز الاستقبال على التردد الجديد وذلك دون دفع أي اشتراكات أو دفع أي مدفوعات.

كما أن القناة تتسم بان لها الكثير من المتابعين.

تتسم القناة أيضًا بأنها تقوم بعرض المحتوى بصورة مجانية دون أن يتم دفع أي إشتراكات سواء سنوية أو شهرية.

أهم ما يميز تلك القناة هي محتواها المميز كما أن القناة من القنوات المفتوحة التي تعمل على مدار اليوم دون حدوث أي إنقطاع أو أي فواصل.

تردد قناة أون تايم سبورت

إليكم في السطور الآتية تردد قناة أون تايم سبورت:-

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 10853.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

أهم المذيعين في قناة أون تايم سبورت

يوجد الكثير من المذيعين الذين يعملون في قناة أون تايم سبورت:-

أحمد شوبير.

سيف زاهر.

إبراهيم فايق.

كريم رمزي.

شيماء صابر.

محمود بدراوي.

أميرة جمال.

نيرة الأحمر.

يحيي حمزة.

جوهر نبيل.

كريم حسن شحاته.

كريم خطاب.

تامر صقر.

إبراهيم عبد الجواد.

كريم خطاب.

البرنامج التي تُعرض على قناة on time sport