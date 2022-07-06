تردد قناة كراميش الجديد 2022 على النايل سات Karameesh

حققت قناة كراميش شهرة واسعة بين قنوات الأطفال الشهيرة حيث تقدم قناة كراميش الأناشيد الدينية والأغاني المميزة والمحببة لدى الأطفال في جميع الوطن العربي والتي تقوم بتقديمها بدون توقف على مدار اليوم هذا وقد إنطلقت قناة كراميش رسميا في العام 2009 بطريقة مجانية تماما دون تشفير أو أي إشتراكات وأخذت في التوسع والشهرة الكبيرة في دولة الأردن وفي جميع الدول العربية خلال مدة قصيرة جدا وقد تم تحديث تردد قناة كراميش في شهر أبريل من العام 2022 الحالي ومنذ هذا الوقت ويبحث الجميع من الأباء والأمهات عن التردد الجديد لقناة كراميش حتى لا يحرموا أطفالهم من هذه القناة الجميلة والمفيدة لأطفالهم كما تقدم قناة كراميش محتوى تربوي وتعليمي وتثقيفي هادف بجانب الأغاني والأناشيد لمختلف الأعمار السنية للأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي النايل سات SD

تردد القناة: 11390.

معدل الإستقطاب: عمودي أو V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

جودة القناة: SD.

إسم القناة على الرسيفر: Karameesh.

تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي النايل سات بجودة HD

تردد القناة: 11603

معدل الإستقطاب: أفقي أو H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

طريقة وخطوات إستقبال تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي النايل سات

قم أولاً بالدخول على قائمة الإعدادات menu من خلال جهاز التحكم الخاص بجهاز الرسيفر.

ثم تقوم بإختيار installation من القائمة.

بعد ذلك يقوم ولي الأمر بالدخول على الثبيت اليدوي Manual installation.

قم بإختيار القمر الصناعي النايل سات من قائمة الأقمار.

بعد ذلك قم بإدخال تردد قناة كراميش ومعدل الإستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ بطريقة صحيحة، والقيام بالضغط على OK.

سوف تظهر قناة كراميش بعد البحث عنها في القائمة.

واخيرا قم بالضغط على حفظ save لحفظ التردد والقناة.

أهم البرامج التلفزيونية التي تعرض على قناة كراميش

تقدم قناة كراميش العديد من البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال والتي من بينها مايلي:-