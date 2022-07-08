تردد قناة السعودية للقرآن الكريم الجديد على النايل سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة السعودية للقرآن الكريم وقناة السعودية للسنة والحديث الشريف والتي تعمل على مدار اليوم بدون توقف مع تقديم القرآن الكريم بأصوات قارئين مختلفين وبقراءات مختلفة كما تقدم قناة السعودية للحديث جميع الأحاديث الصحيحة على مدار اليوم بدون توقف وتنقل القناة مباشرة من الحرم المكي أو من مسجد المدينة المنورة كما تأتي أهمية هذه القنوات أنه سيتم إذاعة تغيير كسوة الكعبة المشرفة مباشرة عليهم وتنقل مناسك الحج.

تردد قناة السعودية قرآن على القمر الصناعي النايل سات

التردد 12149.

معدل الترميز 27500.

معدل الإستقطاب أفقي أو H.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي النايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: Saudia Quran.

تردد قناة السعودية قرآن على القمر الصناعي عرب سات

التردد 12015.

معدل الترميز 27500.

معدل الإستقطاب رأسي أو V.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي العرب سات.

إسم القناة على الرسيفر: Saudia Quran.

تردد قناة السعودية قرآن على القمر الصناعي هوت بيرد

التردد 12654

معدل الترميز 27500.

معدل الإستقطاب أفقي أو H.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي هوت بيرد.

إسم القناة على الرسيفر: Saudia Quran.

تردد قناة السعودية السنة النبوية والحديث على القمر الصناعي النايل سات

التردد 12149.

معدل الترميز 27500.

معدل الإستقطاب أفقي أو H.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي النايل سات.

إسم القناة على الرسيفر Saudia Hadith.

تردد قناة السعودية السنة النبوية والحديث على القمر الصناعي العرب سات

التردد 12015.

معدل الترميز 27500.

معدل الإستقطاب رأسي أو V.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي العرب سات.

إسم القناة على الرسيفر Saudia Hadith.

تردد قناة مكة للقرآن الكريم على القمر الصناعي النايل سات

التردد 12399.

معدل الترميز 27500.

معدل الإستقطاب رأسي أو V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي النايل سات.

إسم القناة على الرسيفر Makkah live.

طريقة وخطوات ضبط قنوات السعودية قرآن والسعودية السنة الشريفة والحديث