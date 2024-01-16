يعاني دائمًا حاملي الهواتف الذكية من مشكلة سرعة نفاذ الشحن من البطارية، لاسيما أثناء السفر أو خلال التواجد خارج المنزل، وهو ما يسبب العديد من المشكلات لحامليها، خاصةً وأن الجوال أصبح لا غنى عنه، سواء لتلقي الاتصالات أو التواصل عن طريق الإنترنت مع الآخرين، لذا يبحث الكثيرين دائمًا عن أي وسيلة تساعدهم في حل مشكلة نفاذ الشحن سريعًا، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرًا من قبل شركة سوابيري الرائدة في حلول شحن الهواتف المحمولة، التي كشفت عن جهازًا مُطورًا جديدًا، قد يحمل ثورة في عالم شحن الموبايلات.

"Swapery" جهاز جديد ثوري يتيح إعادة شحن الهواتف المحمولة في 7 ثوان فقط..

جهاز Swapery الجديد

جهاز يتيح إعادة شحن الهواتف المحمولة في 7 ثوان فقط، هكذا أعلنت شركة سوابيري الرائدة في حلول شحن الهواتف المحمولة، عن مفاجأة سارّة لحاملي الهواتف الذكية في كافة أنحاء العالمة، حيث كشفت مؤخرًا خلال معرض “CES 2024” عن تطوير جهاز ثوري يقوم بإعادة شحن الهاتف المحمول بالكامل في غضون سبع ثوانٍ فقط، لافتة إلى أنها تمكنت بالفعل من تطوير أول نظام بطارية قابل للتبديل تلقائيًا بالكامل للهواتف الذكية في العالم.

كيفية تشغيل الجهاز الجديد

وأوضحت الشركة القطرية الرائدة في حلول شحن الهواتف الذكية، بأن الجهاز الجديد سيكون أسرع وأسهل وأكثر ملاءمة للهواتف المحمولة لتبقى قيد التشغيل، ويتطلب تشغيله قيام المستخدمين بإدخال هواتفهم في “Swapery”، الذي يقوم بدوره تلقائيًا بإزالة البطارية المستنزفة واستبدالها بأخرى مشحونة بالكامل.

وأضافت الشركة بأن آلية جهازها الجديد تكمن في توزيع حزم بطاريات خفيفة الوزن تلتصق مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من الهاتف وتتصل بمنفذ الشحن، مشيرة إلى أن المدة المستغرقة لتبديل البطارية بمجرد وضع الهاتف بجهاز “سوابيري” تستغرق نحو 7 ثوان فقط، وتتراوح عمر البطارية الملصقة مغناطيسيًا بظهر الهاتف من 8 إلى 10 ساعات.

أبرز المعلومات عن Swapery

تزن كل حزمة بطارية تقريبًا نفس وزن بطاريتي AA.

البطارية متوافقة مع جميع الهواتف الذكية.

تكلفة الجهاز تصل إلى 180 جنيه استرليني تقريبًا.

يحمل الجهاز خمس مجموعات بطاريات مشحونة في وقت واحد.

تتيح للمستخدمين الوصول إلى طاقة البطارية الكاملة في أي وقت من اليوم.

وفي أول تصريح من الرئيس التنفيذي لـ”Swapery”، قال “علي صالح” إن الجهاز المبتكر يبشر بعصر جديد من الشحن السهل وثورة كبيرة في شحن الهواتف الذكية والقضاء على أزمة البطاريات التي ينفذ منها الشحن سريعًا، لافتًا إلى أنه يُمكن للمستخدمين البقاء على اتصال دون انقطاع طرق الشحن التقليدية، مؤكدًا أننا لن تحتاج بعد اليوم إلى القلق بشأن تذكر شحن هاتفك قبل النوم أو التعامل مع كابلات الشحن مرة أخرى، مردفًا: