عدل صورك مع تطبيق Square Fit من متجر جوجل بلاي للاندرويد الصاعد بسرعة الصاروخ

أكثر مستخدمي الهواتف الذكية خاصة تلك التي تعمل بنظام android يبحثون في متجر جوجل بلاي للاندرويد عن تطبيقات خاصة بتعديل الصور وجعلها أكثر جمالا، حيث أصبح التقاط الصور بكاميرات تلك الهواتف أمر يتم بشكل يومي حيث توثيق كل لحظة يعيشها الشباب، ومشاركة تلك اللحظات السعيدة على الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أمر شائع وبالطبع يحتاجون إلى تطبيقات لضبط تلك الصور.

تطبيق Square Fit من متجر جوجل بلاي للاندرويد

هناك العديد من التطبيقات التي تقوم بتلك المهام خاصة كما سبق وذكرنا أن نشر الصور ومشاركتها بين الشباب وكذلك جميع الأعمار أصبح شائع بدرجة كبيرة، ولكن في الواقع هناك تطبيق Square Fit الذي يُقدم لك العديد من الميزات الرائعة والتي تجعل من صورة تحفة جمالية رائعة.

هذا التطبيق الذي يُمكنكم تحميله من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا يأتي معه مجموعة من القوالب الرائعة والثيمات الفنية المتميزة، والتي بوضع صورك بداخلها تجعلها أكثر إبداعا كما يُمكنكم جعل تلك القوالب خلفيات لصوركم هناك كذلك العديد من الفلاتر التي تُضفي على الصور روعة إضافية.

يُمكن أيضًا الكتابة على الصور بنصوص ذات تأثيرات مختلفة ومتميزة هذا إلى جانب وضع ملصقات عليها تُناسب تلك اللحظات التي تم التقاطها فيها، هذا إلى جانب وجود تأثيرات تعمل على تحسين جودة الصور من خلال هذا التطبيق وهناك بالطبع الكثير والكثير الذي يُمكنك اكتشافه بنفسك بعد تحميل التطبيق وتجربته.