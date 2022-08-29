ترددات جميع القنوات الرياضية على النايل سات 2022
أقدم لكم اليوم تقرير مفصل بجميع القنوات الرياضية على النايل سات مع الترددات الخاصة بها، والمتخصصة ببث أقوى الدوريات العالمية والعربية كمثل الدوري السعودي والدوري المصري والدوري القطري والدوري الإماراتي والجزائري والمغربي والتونسي والعراقي وكل الدوريات العربية والمباريات الودية الأوروبية وجميع الأحداث الرياضية المتنوعة.
ترددات القنوات الرياضية على النايل سات
الآن سنوضح لكم جميع القنوات الرياضية على النايل سات مع الترددات الخاصة بها، ليسهل البحث عنها لكل محبي الرياضة بالوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج.
تردد قنوات اون تايم سبورت 1، 2، 3
على التردد : 11862 V 27500
على التردد : 12303 H 27500
تردد قناة نايل سبورت
على التردد : 11843 H 27500
تردد قناة الأهلي
على التردد : 11747 V 27500
تردد قناة الزمالك سبورت
على التردد : 12092 V 27500
تردد قناة beIN سبورت ( الإخبارية ، المفتوحة )
على التردد : 11054 H 27500
على التردد : 12604 H 27500
تردد قناة أبوظبي سبورت 1، 2 HD
على التردد : 11411 H 30000
علما بأن التردد ( HD ) يلزم استخدام ريسيفر HD
تردد قنوات دبي الرياضية 1، 2
على التردد : 12417 H 30000
تردد قناة الشارقة سبورت
على التردد : 11013 V 27500
تردد قناة عمان سبورت
على التردد : 12130 V 27500
تردد قناة الرياضية الاردنية
على التردد : 12399 V 27500
تردد قناة فلسطين الرياضية
12646 H 27500
تردد قنوات الجزائرية الأرضية والهداف الجزائرية الرياضية وقناة السادسة الجزائرية
10922 V 27500
11680 H 27500
هذه القنوات تبث جميع مباريات منتخب الجزائر والدوري الجزائري وبعض مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولات رياضية أخرى، وتعمل قناة الجزائرية الأرضية بشفرة بيس (bis) لأجهزة الرسيفر التي تدعم إدخال الشفرات.
تردد جميع القنوات السعودية الرياضية
12284 V 27500
ترددات جميع القنوات العراقية الرياضية
11334 H 27500
12563 H 27500
11564 H 27500
ترددات جميع القنوات الليبية الرياضية
11766 H 27500
12303 H 27500
تردد جميع القنوات الرياضية القطرية الأخرى
11919 H 27500
ملحوظة هامة : عند إجراء اي تغيير لهذه القنوات وتردداتها، سيتم تحديث الموضوع باستمرار لضمان بقاء الترددات الصحيحة.
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