ترددات جميع القنوات الرياضية على النايل سات 2022

أقدم لكم اليوم تقرير مفصل بجميع القنوات الرياضية على النايل سات مع الترددات الخاصة بها، والمتخصصة ببث أقوى الدوريات العالمية والعربية كمثل الدوري السعودي والدوري المصري والدوري القطري والدوري الإماراتي والجزائري والمغربي والتونسي والعراقي وكل الدوريات العربية والمباريات الودية الأوروبية وجميع الأحداث الرياضية المتنوعة.

ترددات القنوات الرياضية على النايل سات

الآن سنوضح لكم جميع القنوات الرياضية على النايل سات مع الترددات الخاصة بها، ليسهل البحث عنها لكل محبي الرياضة بالوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج.

تردد قنوات اون تايم سبورت 1، 2، 3

على التردد : 11862 V 27500

على التردد : 12303 H 27500

تردد قناة نايل سبورت

على التردد : 11843 H 27500

تردد قناة الأهلي

على التردد : 11747 V 27500

تردد قناة الزمالك سبورت

على التردد : 12092 V 27500

تردد قناة beIN سبورت ( الإخبارية ، المفتوحة )

على التردد : 11054 H 27500

على التردد : 12604 H 27500

تردد قناة أبوظبي سبورت 1، 2 HD

على التردد : 11411 H 30000

علما بأن التردد ( HD ) يلزم استخدام ريسيفر HD

تردد قنوات دبي الرياضية 1، 2

على التردد : 12417 H 30000

تردد قناة الشارقة سبورت

على التردد : 11013 V 27500

تردد قناة عمان سبورت

على التردد : 12130 V 27500

تردد قناة الرياضية الاردنية

على التردد : 12399 V 27500

تردد قناة فلسطين الرياضية

12646 H 27500

تردد قنوات الجزائرية الأرضية والهداف الجزائرية الرياضية وقناة السادسة الجزائرية

10922 V 27500

11680 H 27500

هذه القنوات تبث جميع مباريات منتخب الجزائر والدوري الجزائري وبعض مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولات رياضية أخرى، وتعمل قناة الجزائرية الأرضية بشفرة بيس (bis) لأجهزة الرسيفر التي تدعم إدخال الشفرات.

تردد جميع القنوات السعودية الرياضية

12284 V 27500

ترددات جميع القنوات العراقية الرياضية

11334 H 27500

12563 H 27500

11564 H 27500

ترددات جميع القنوات الليبية الرياضية

11766 H 27500

12303 H 27500

تردد جميع القنوات الرياضية القطرية الأخرى

11919 H 27500

ملحوظة هامة : عند إجراء اي تغيير لهذه القنوات وتردداتها، سيتم تحديث الموضوع باستمرار لضمان بقاء الترددات الصحيحة.