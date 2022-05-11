سوني تطلق رسميًا أحدث هواتفها Sony Xperia 1 IV بمواصفات من الدرجة الأولى وقدرات تصوير خارقة

أطلقت شركة Sony بالأمس أحدث هوتفها الذكية الرائد Sony Xperia 1 IV، وهو كما يوحي الاسم، النسخة الرابعة المكررة ضمن سلسلة Xperia 1 المتطورة، حيث يأتي مجهزًا بمواصفات وميزات من الدرجة الأولى، الأبرز فيها التصميم البسيط ولكنه ممتاز، وقدرات تصوير الفوتوغرافي والفيديو مميزة، والآن دعونا نلقِ نظرة على أبرز المميزات الرئيسية والتسعير والمزيد.

مواصفات Sony Xperia 1 IV

التصميم والشاشة

عادة ما تتبع شركة سوني عملاقة التكنولوجيا اليابانية، فلسفة التصميم البسيط ولكن ممتازة، وهذا ما ينعكس على تصميم Sony Xperia 1 IV، الذي يتميز بتصميم مسطح من الخلف والأمام ولكن بزوايا مستديرة، وفي الخلف يحتوي على إعداد ثلاثي للكاميرا مرتبة عموديًا جنبًا إلى جنب مع علامة ZEISS التجارية ضمن الوحدة، ونظرًا لأن الشركة ركزت على الكاميرا، فإن هاتف سوني Xperia I IV يتميز أيضًا بزر مصراع مخصص.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع OLED مقاس 6.5 بوصة بدقة k4 HDR ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21: 9، ويوفر الهاتف أيضًا تقليل ضبابية الحركة 240 هرتز، ومعدل مسح ضوئي يعمل باللمس 240 هرتز.

والشاشة محمية بواسطة زجاج Corning Gorilla Glass Victus، وتدعي سوني أن شاشةOLED الجديدة على Xperia 1 IV هي أشهر شاشة k4 على الإطلاق، وأكثر سطوعًا بنسبة 50 بالمائة من الجيل السابق.

المعالج

تم تجهيز الهاتف الذكي Sony Xperia 1 IV بأحدث وأكبر مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1 من Qualcomm، والتي تم إقرانها بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، وإما 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 خارج الصندوق.

البطارية

يتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية كبيرة بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي أيضًا.

الميزات البارزة الأخرى

يحتوي Sony Xperia 1 IV على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع وحائز على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ومزود بمكبرات صوت ستريو، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم يدعم الصوت عالي الدقة.

ومن الميزات البارزة أيضًا التي ركزت عليها سوني والتي يطلبها المبدعون من مصوري الفيديو واللاعبين والموسيقيين وغيرهم، حيث يتميز الهاتف الذكي بدعم البث المباشر الأصلي من خلال وضع “Videography Pro”، كما يدعم الجهاز طريقة اللعب في البث المباشر أيضًا، وبالنسبة للموسيقيين، يأتي الجهاز مزودًا بضبط صوت Dolby Atmos بالتعاون مع Sony Pictures Entertainment وكذلك مزود بميزة 360 Reality Audio أيضًا.

الكاميرا

يحتوي جهاز Sony Xperia 1 IV في الخلف على إعداد كاميرا ثلاثية تتكون من ثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل، وهي الكاميرا الأساسية مقاس 24 مم ببعد بؤري F1.7 التي تحتوي على مستشعر 1 / 1.7 بوصة، مقترنة بعدسة بزاوية عريضة 16 مم ببعد بؤري F2.2، وكاميرا ثالثة عبارة عن عدسة تقريب 85 إلى 125 مم، ببعد بؤري F2.3 إلى 2.8. تدعم كل هذه المستشعرات ميزة OIS (التثبيت البصري للصورة).

وفي واجهة الهاتف يوجد أيضًا كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل والتي تدعم تسجيلات فيديو دقة ( HDR ،k4 )، كما وفرت شركة Sony عددًا من الميزات في كاميرا Xperia 1 IV، حيث أنه يوفر وضع تسجيل فيديو سينمائي يكمله التركيز البؤري التلقائي لتتبع الهدف أيضًا.

سعر Sony Xperia 1 IV وخيارات الألوان

على اعتبار هاتف سوني الذكي Xperia 1 IV من الدرجة الأولى فسيكون سعره باهظًا فهو يقع ضمن فئة الهواتف الذكية فائقة الجودة مثل Apple iPhone 13 Pro Max و Samsung Galaxy S22 Ultra، لذلك تم تسعيره بمبلغ 1599 دولارًا أمريكيًا.

ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف الذكي للبيع في سبتمبر 2022، على الرغم من أنه اعتبارًا من اليوم (11 مايو 2022) سيكون الهاتف الذكي متاحًا للطلبات المسبقة من موقع Sony الرسمي، ويتوفر بعدة خيارات للألوان وهي: الأسود والأبيض الثلجي والأرجواني.